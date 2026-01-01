

Bạn có lẽ đã từng thấy ông ấy trên Instagram. Một nhà sư đầu trọc với giọng nói điềm tĩnh chia sẻ những lời khuyên về cuộc sống trên bảng tin của bạn. Hàng triệu lượt xem. Hàng nghìn bình luận từ những người thực sự xúc động.

Yang Mun không phải là một người thật. Anh ấy là một nhân vật AI được tạo ra hoàn toàn bằng HeyGen bởi người sáng tạo Shalev Hani. Và những tài khoản như của anh ấy đang bùng nổ trên Instagram, TikTok và YouTube ngay lúc này.

Shalev đã giúp Yang Mun đạt hơn 2,5 triệu người theo dõi trên Instagram chỉ với một công thức đơn giản: một ý tưởng rõ ràng, khoảng 20 phút sản xuất và HeyGen. Không cần máy quay. Không cần studio. Không cần diễn viên hay ê-kíp sản xuất truyền thống.

Ai xem

Yang Mun nói với những người trưởng thành trong độ tuổi 25–50, những người lướt Instagram để tìm kiếm thứ mà hầu hết các bảng tin đều không mang lại được. Shalev Hani, người sáng tạo đứng sau Yang Mun, mô tả khán giả của mình là “những người trưởng thành tìm kiếm sự bình yên, sự rõ ràng về cảm xúc và nền tảng tinh thần vững chắc.” Họ không muốn ồn ào. Họ muốn một khoảnh khắc tĩnh lặng. Và họ không đơn độc. Chúng ta đang sống trong một làn sóng chăm sóc sức khỏe mới, nơi việc sống chậm lại và ưu tiên sức khỏe tinh thần đã chuyển từ mối quan tâm mang tính ngách thành ưu tiên phổ biến trong đời sống.

Video là yếu tố dẫn dắt toàn bộ chiến lược. “Video là phương tiện cốt lõi để truyền tải sự hiện diện, cảm xúc và niềm tin,” Shalev giải thích. “Một bài viết chỉ có thể chia sẻ trí tuệ. Video khiến bạn thực sự cảm nhận được điều đó.” Đó là lý do anh xây dựng mọi thứ xoay quanh video và không dựa vào bất cứ thứ gì khác.

Vấn đề

Trước khi có HeyGen, mỗi video đều đòi hỏi rất nhiều công sức thủ công để viết kịch bản, quay, chỉnh sửa và xuất bản. Shalev mô tả quy trình cũ của mình là “chậm hơn và tốn nhiều tài nguyên hơn, làm giảm tính nhất quán.” Anh ấy chỉ có thể làm được vài video mỗi tuần, nghe có vẻ hợp lý cho đến khi bạn hiểu Instagram thực sự vận hành như thế nào. Thuật toán ưu tiên sự đều đặn hằng ngày. Chỉ đăng vài bài mỗi tuần đồng nghĩa với việc tiếp cận ít hơn, tăng trưởng chậm hơn và một giới hạn mà Shalev có thể cảm nhận được nhưng không thể vượt qua.

Thách thức sâu xa hơn là tính bền vững. “Duy trì đăng bài đều đặn mà không kiệt sức” chính là nỗi đau cụ thể. Tính chất thiền định của nội dung đòi hỏi sự chuẩn xác về giọng điệu và nhịp độ. Giữ được tiêu chuẩn đó trong khi đăng tải đủ thường xuyên để tăng trưởng là một guồng quay mệt mỏi không thể kéo dài mãi.

“Hãy sử dụng công nghệ để phục vụ cho thông điệp, chứ không làm người ta xao nhãng khỏi nó.” — Shalev Hani, người sáng tạo Yang Mun

Tại sao chọn HeyGen

Shalev bắt đầu tìm kiếm một giải pháp video AI khi anh nhận ra mình cần “mở rộng nội dung mà vẫn giữ được tính chân thực.” Anh không tìm kiếm một lối tắt. Anh cần một công cụ có thể xử lý khối lượng sản xuất mà không tạo ra cảm giác “giả tạo khó chịu” trong sản phẩm cuối cùng.

Anh ấy đã đánh giá nhiều nền tảng khác nhau và chọn HeyGen chỉ vì một lý do. Theo lời anh ấy, “Nó mang lại cảm giác tự nhiên và ít gây phiền nhiễu nhất, giúp giữ trọng tâm vào thông điệp.” Các công cụ khác lại thêm vào những yếu tố hình ảnh hoặc giọng điệu khiến người xem chú ý đến công nghệ. HeyGen thì ngược lại. Nó gần như biến mất vào trong nội dung.

Quá trình onboarding diễn ra rất nhanh. Shalev và đội ngũ của anh ấy nhanh chóng làm quen với bộ công cụ “chỉ trong chưa đầy vài ngày.” Không có đường cong học tập phức tạp. Không cần thử nghiệm kéo dài. Họ chuyển từ lần sử dụng đầu tiên sang tạo ra sản phẩm chất lượng sản xuất gần như ngay lập tức.

Cách hoạt động

Đối với tài khoản Yang Mun, ý tưởng đến từ hai nguồn: những khó khăn lặp đi lặp lại của khán giả và các chủ đề tâm linh vượt thời gian. Shalev nói rằng anh không chạy theo xu hướng. Anh tìm ra điểm giao nhau giữa những gì mọi người đang cần ngay lúc này và những điều đã đúng suốt hàng thế kỷ. Sự kết hợp đó mang lại cho mỗi video cả tính cấp thiết lẫn chiều sâu.

Anh ấy viết những kịch bản ngắn gọn, đơn giản. Đó là bài học quan trọng nhất mà Shalev rút ra được từ rất sớm. Khi được hỏi điều anh ước mình biết ngay từ đầu là gì, câu trả lời của anh rất thẳng thắn: “Những kịch bản đơn giản mang lại hiệu quả tốt nhất.” Sự cám dỗ với các công cụ video AI là viết nội dung dài hơn và phức tạp hơn vì công nghệ có thể xử lý được. Nhưng khán giả không muốn sự phức tạp. Họ chỉ muốn một ý tưởng, được truyền tải thật rõ ràng. Khi không có sẵn kịch bản, anh ấy dùng trình viết kịch bản của HeyGen để tạo một kịch bản mới.

Những tính năng khác mà anh ấy dựa vào nhiều nhất là “avatar delivery và giọng nói.” Không đồ họa cầu kỳ. Không chỉnh sửa nhiều lớp. Định dạng luôn tối giản và đặt thông điệp lên hàng đầu vì, như Shalev nói, “những video tối giản, ưu tiên thông điệp mới là thứ kết nối được với mọi người.” Vì việc tạo video trên HeyGen rất dễ dàng, anh ấy sản xuất nội dung theo lô, viết kịch bản và tạo nhiều video trong một phiên làm việc, rồi lên lịch đăng chúng trong suốt cả tuần.

