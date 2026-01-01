Bạn có lẽ đã từng thấy ông ấy trên Instagram. Một nhà sư đầu trọc với giọng nói điềm tĩnh chia sẻ những lời khuyên về cuộc sống trên bảng tin của bạn. Hàng triệu lượt xem. Hàng nghìn bình luận từ những người thực sự xúc động.
Yang Mun không phải là một người thật. Anh ấy là một nhân vật AI được tạo ra hoàn toàn bằng HeyGen bởi người sáng tạo Shalev Hani. Và những tài khoản như của anh ấy đang bùng nổ trên Instagram, TikTok và YouTube ngay lúc này.
Shalev đã giúp Yang Mun đạt hơn 2,5 triệu người theo dõi trên Instagram chỉ với một công thức đơn giản: một ý tưởng rõ ràng, khoảng 20 phút sản xuất và HeyGen. Không cần máy quay. Không cần studio. Không cần diễn viên hay ê-kíp sản xuất truyền thống.
Ai xem
Yang Mun nói với những người trưởng thành trong độ tuổi 25–50, những người lướt Instagram để tìm kiếm thứ mà hầu hết các bảng tin đều không mang lại được. Shalev Hani, người sáng tạo đứng sau Yang Mun, mô tả khán giả của mình là “những người trưởng thành tìm kiếm sự bình yên, sự rõ ràng về cảm xúc và nền tảng tinh thần vững chắc.” Họ không muốn ồn ào. Họ muốn một khoảnh khắc tĩnh lặng. Và họ không đơn độc. Chúng ta đang sống trong một làn sóng chăm sóc sức khỏe mới, nơi việc sống chậm lại và ưu tiên sức khỏe tinh thần đã chuyển từ mối quan tâm mang tính ngách thành ưu tiên phổ biến trong đời sống.
Video là yếu tố dẫn dắt toàn bộ chiến lược. “Video là phương tiện cốt lõi để truyền tải sự hiện diện, cảm xúc và niềm tin,” Shalev giải thích. “Một bài viết chỉ có thể chia sẻ trí tuệ. Video khiến bạn thực sự cảm nhận được điều đó.” Đó là lý do anh xây dựng mọi thứ xoay quanh video và không dựa vào bất cứ thứ gì khác.
Vấn đề
Trước khi có HeyGen, mỗi video đều đòi hỏi rất nhiều công sức thủ công để viết kịch bản, quay, chỉnh sửa và xuất bản. Shalev mô tả quy trình cũ của mình là “chậm hơn và tốn nhiều tài nguyên hơn, làm giảm tính nhất quán.” Anh ấy chỉ có thể làm được vài video mỗi tuần, nghe có vẻ hợp lý cho đến khi bạn hiểu Instagram thực sự vận hành như thế nào. Thuật toán ưu tiên sự đều đặn hằng ngày. Chỉ đăng vài bài mỗi tuần đồng nghĩa với việc tiếp cận ít hơn, tăng trưởng chậm hơn và một giới hạn mà Shalev có thể cảm nhận được nhưng không thể vượt qua.
Thách thức sâu xa hơn là tính bền vững. “Duy trì đăng bài đều đặn mà không kiệt sức” chính là nỗi đau cụ thể. Tính chất thiền định của nội dung đòi hỏi sự chuẩn xác về giọng điệu và nhịp độ. Giữ được tiêu chuẩn đó trong khi đăng tải đủ thường xuyên để tăng trưởng là một guồng quay mệt mỏi không thể kéo dài mãi.
“Hãy sử dụng công nghệ để phục vụ cho thông điệp, chứ không làm người ta xao nhãng khỏi nó.”— Shalev Hani, người sáng tạo Yang Mun
Tại sao chọn HeyGen
Shalev bắt đầu tìm kiếm một giải pháp video AI khi anh nhận ra mình cần “mở rộng nội dung mà vẫn giữ được tính chân thực.” Anh không tìm kiếm một lối tắt. Anh cần một công cụ có thể xử lý khối lượng sản xuất mà không tạo ra cảm giác “giả tạo khó chịu” trong sản phẩm cuối cùng.
Anh ấy đã đánh giá nhiều nền tảng khác nhau và chọn HeyGen chỉ vì một lý do. Theo lời anh ấy, “Nó mang lại cảm giác tự nhiên và ít gây phiền nhiễu nhất, giúp giữ trọng tâm vào thông điệp.” Các công cụ khác lại thêm vào những yếu tố hình ảnh hoặc giọng điệu khiến người xem chú ý đến công nghệ. HeyGen thì ngược lại. Nó gần như biến mất vào trong nội dung.
Quá trình onboarding diễn ra rất nhanh. Shalev và đội ngũ của anh ấy nhanh chóng làm quen với bộ công cụ “chỉ trong chưa đầy vài ngày.” Không có đường cong học tập phức tạp. Không cần thử nghiệm kéo dài. Họ chuyển từ lần sử dụng đầu tiên sang tạo ra sản phẩm chất lượng sản xuất gần như ngay lập tức.
Cách hoạt động
Đối với tài khoản Yang Mun, ý tưởng đến từ hai nguồn: những khó khăn lặp đi lặp lại của khán giả và các chủ đề tâm linh vượt thời gian. Shalev nói rằng anh không chạy theo xu hướng. Anh tìm ra điểm giao nhau giữa những gì mọi người đang cần ngay lúc này và những điều đã đúng suốt hàng thế kỷ. Sự kết hợp đó mang lại cho mỗi video cả tính cấp thiết lẫn chiều sâu.
Anh ấy viết những kịch bản ngắn gọn, đơn giản. Đó là bài học quan trọng nhất mà Shalev rút ra được từ rất sớm. Khi được hỏi điều anh ước mình biết ngay từ đầu là gì, câu trả lời của anh rất thẳng thắn: “Những kịch bản đơn giản mang lại hiệu quả tốt nhất.” Sự cám dỗ với các công cụ video AI là viết nội dung dài hơn và phức tạp hơn vì công nghệ có thể xử lý được. Nhưng khán giả không muốn sự phức tạp. Họ chỉ muốn một ý tưởng, được truyền tải thật rõ ràng. Khi không có sẵn kịch bản, anh ấy dùng trình viết kịch bản của HeyGen để tạo một kịch bản mới.
Những tính năng khác mà anh ấy dựa vào nhiều nhất là “avatar delivery và giọng nói.” Không đồ họa cầu kỳ. Không chỉnh sửa nhiều lớp. Định dạng luôn tối giản và đặt thông điệp lên hàng đầu vì, như Shalev nói, “những video tối giản, ưu tiên thông điệp mới là thứ kết nối được với mọi người.” Vì việc tạo video trên HeyGen rất dễ dàng, anh ấy sản xuất nội dung theo lô, viết kịch bản và tạo nhiều video trong một phiên làm việc, rồi lên lịch đăng chúng trong suốt cả tuần.
Khán giả có bận tâm việc ông ấy là AI không?
Đây là mối lo ngại lớn nhất của Shalev trước khi ra mắt. Anh ấy thừa nhận rằng “tính chân thực là điều khiến anh ấy lo lắng nhất” ngay từ đầu. Nếu khán giả cảm thấy bị lừa dối, toàn bộ dự án sẽ sụp đổ.
Điều xảy ra lại hoàn toàn ngược lại. “Phản hồi của khán giả đã giải quyết điều đó,” Shalev nói. Mọi người tập trung vào thông điệp, không phải công nghệ. Các bình luận và mô hình tương tác cho thấy người xem kết nối ở cấp độ cảm xúc và tâm linh. Không ai đi đánh giá xem nhà sư có thật hay không. Họ tiếp nhận lời dạy, suy ngẫm về nó và chia sẻ lại.
Khi được hỏi về lợi ích bất ngờ nhất khi sử dụng HeyGen, Shalev không nhắc đến tốc độ hay chi phí tiết kiệm. Anh ấy nói về sự kết nối: “khả năng khán giả kết nối một cách tự nhiên với nội dung.” Khi thông điệp là chân thật và cách truyền tải nhất quán, công nghệ trở nên vô hình.
Kết quả
“Chúng tôi đã chuyển từ chỉ vài video mỗi tuần sang đăng nội dung hằng ngày,” Shalev xác nhận. Chỉ một thay đổi đó đã làm thay đổi hoàn toàn quỹ đạo của Yang Mun.
Tần suất đăng bài, độ phủ và mức độ tương tác đều tăng lên. Nhưng kết quả sâu sắc hơn nằm ở ý nghĩa thực sự của việc đăng nội dung hằng ngày đối với một thương hiệu chánh niệm. Sự dẫn dắt về mặt tinh thần không phải là thứ người ta chỉ tìm đến mỗi tuần một lần. Họ quay lại với nó mỗi sáng, mỗi tối, mỗi khi cần một khoảng nghỉ cho tâm trí và sự bình tâm. Việc đăng bài hằng ngày đã giúp Yang Mun hiện diện với khán giả đúng theo cách họ thực sự cần đến anh.
Nhìn chung, các video HeyGen mang lại hiệu quả tương đương hoặc thậm chí tốt hơn so với nội dung được sản xuất theo cách truyền thống. Shalev cho rằng điều này phần lớn là nhờ vào sự nhất quán:“Tương đương hoặc mạnh hơn nhờ tính nhất quán.” Thuật toán ưu ái việc đăng tải nội dung hằng ngày. Khán giả đánh giá cao sự ổn định. HeyGen giúp cả hai điều đó trở nên khả thi mà không hề làm giảm chất lượng.
“Việc khán giả kết nối một cách tự nhiên với nội dung đã trở thành lợi ích gây bất ngờ nhất.”— Shalev Hani, người sáng tạo Yang Mun
Cẩm nang
Yang Mun không phải là một trường hợp cá biệt. Anh ấy là một bản thiết kế mẫu. Chính hệ thống đã xây dựng tài khoản này có thể hoạt động cho bất kỳ nhà sáng tạo hay thương hiệu nào đang tìm kiếm một sự hiện diện video AI nhất quán và dễ nhận diện.
Các nguyên tắc này được áp dụng trực tiếp. Hãy bắt đầu với một nhóm khán giả rõ ràng và một thông điệp rõ ràng. Sử dụng các công cụ avatar và giọng nói của HeyGen để tạo ra một nhân vật mà mọi người có thể nhận ra và tin tưởng. Viết các kịch bản đơn giản. Sản xuất theo lô. Đăng tải nội dung mỗi ngày. Hãy để công nghệ gánh vác phần sản xuất để bạn có thể tập trung vào những quyết định sáng tạo thực sự quan trọng: nói gì, nói như thế nào và vì sao khán giả của bạn cần phải nghe điều đó.
Hiện Shalev đang trực tiếp dạy chính hệ thống này.“Cùng một hệ thống được dùng để xây dựng và mở rộng Yang Mun hiện đang được giảng dạy trong một khóa học chuyên biệt dành cho nhà sáng tạo và thương hiệu muốn xây dựng nhân vật sử dụng AI.” Khóa học bao quát mọi thứ từ tạo dựng nhân vật và viết kịch bản cho đến quy trình sản xuất và chiến lược xuất bản.
Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo
Shalev dự định thúc đẩy Yang Mun “hướng tới những giáo lý sâu sắc hơn và tầm ảnh hưởng rộng lớn hơn.” Tính năng của HeyGen mà anh ấy hào hứng nhất là “sự tinh tế cảm xúc cao hơn nữa trong cách truyền tải với Yang Mun trong nhiều môi trường và bối cảnh khác nhau”. Chính khả năng truyền đạt những thay đổi tinh vi trong giọng điệu này khiến nội dung trở nên hiện diện và sống động hơn bao giờ hết.
Nhưng cốt lõi triết lý vẫn không thay đổi. Công nghệ phục vụ thông điệp. Thông điệp phục vụ khán giả. Mọi thứ còn lại chỉ là nhiễu.