Diễn đàn Kinh tế Thế giới là tổ chức quốc tế về hợp tác công – tư, cung cấp một nền tảng toàn cầu, trung lập và phi lợi nhuận để kết nối ý nghĩa giữa các bên liên quan. Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới gần đây ở Davos, Thụy Sĩ, Tổng thống Argentina, Javier Milei, đã sử dụng tính năng Video Translation của HeyGen để dịch bài phát biểu của mình theo thời gian thực từ tiếng Tây Ban Nha sang nhiều ngôn ngữ khác, bao gồm tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Quan thoại và tiếng Ả Rập.

Với HeyGen, Javier Milei đã truyền tải toàn bộ bài phát biểu của mình bằng chính giọng nói và chất giọng đặc trưng, không cần lồng tiếng, đến khán giả toàn cầu, vượt qua mọi ranh giới địa lý và rào cản ngôn ngữ. Khác với lồng tiếng truyền thống, HeyGen có thể đồng bộ chuyển động môi một cách chính xác và tái hiện đúng chất giọng, giọng nói và ngữ điệu của người nói mà không bị trễ, trong hơn 175 ngôn ngữ.