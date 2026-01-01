Thách thức

Một phần quan trọng trong chiến lược marketing của trivago được dành cho việc tạo ra các quảng cáo TV nhắm mục tiêu.

Các đội của Jean và João phối hợp chặt chẽ với nhau trong những dự án này, từ ý tưởng ban đầu, qua giai đoạn sản xuất cho đến bản dựng cuối cùng. Dù trước đây họ từng làm việc với các công ty sản xuất bên ngoài, phần lớn công việc hiện nay được thực hiện nội bộ.

Các nhóm của họ đã đối mặt với một thách thức lớn trong việc tìm ra cách bản địa hóa quảng cáo tại 30 thị trường sao cho tiết kiệm thời gian và chi phí, khi mỗi thị trường lại sử dụng những ngôn ngữ và phương ngữ khác nhau.

Để làm được điều đó, họ cần tìm một người có thể nói được nhiều ngôn ngữ và thu hút mọi thị trường. Quy trình này đòi hỏi việc nghiên cứu tốn kém và mất nhiều thời gian, cùng với rất nhiều công sức dành cho khâu hậu kỳ để chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ trong giọng nói, khiến tổng chi phí tăng lên. Mặc dù đã sử dụng hiệu ứng lồng tiếng, sản phẩm cuối cùng vẫn không truyền tải hiệu quả thông điệp mà trivago mong muốn.

Họ muốn giữ một người làm gương mặt thương hiệu trivago trên tất cả các ngôn ngữ và cần một nền tảng có thể đơn giản hóa quy trình kéo dài này.

Sau khi thử nghiệm nhiều nền tảng AI tạo sinh, trivago đã tìm thấy HeyGen.

Giải pháp

Sử dụng công nghệ của HeyGen, đội ngũ trivago đã từ bỏ kế hoạch tốn kém là tìm kiếm một diễn viên duy nhất có thể đáp ứng tất cả những yêu cầu đặc thù và khác thường của họ. Thay vào đó, trivago đã tìm được một giải pháp phần mềm “một điểm đến” cung cấp mọi thứ họ cần và còn hơn thế nữa.

Ban đầu, các đội phải đối mặt với một thời hạn cố định cho việc bàn giao quảng cáo, không thể trì hoãn nếu không phát sinh thêm thời gian và chi phí tài chính. Tự tin vào khả năng quản lý sản xuất của HeyGen, trivago đã quyết định sử dụng công nghệ này lần đầu tiên.

Đội ngũ HeyGen đã phản hồi rất nhanh nhạy và khéo léo ưu tiên mọi thay đổi cần thiết, xử lý hiệu quả sự chênh lệch múi giờ và hỗ trợ gửi bài đúng hạn.

Mặc dù có rất nhiều điều chỉnh giữa quá trình sản xuất và thời gian hoàn thành vô cùng gấp rút, đội ngũ trivago vẫn quyết định tin tưởng HeyGen, và kết quả đã vô cùng thành công.

Kết quả

“Chúng tôi đã thử nghiệm với các công ty khác và HeyGen luôn đứng đầu về chất lượng. Ngay từ đầu, chúng tôi đã rất minh bạch với đội ngũ của họ vì chúng tôi đang ở trong một tình huống rủi ro cao nhưng phần thưởng cũng rất lớn, khi đây là lần đầu tiên chúng tôi thực hiện việc này và đã đặt rất nhiều niềm tin vào họ, và điều đó hoàn toàn xứng đáng,” João nói.

Sau khi sử dụng HeyGen chưa đầy một năm, tác động lên cả chi phí và thời gian đều rất đáng kể.

Công nghệ này đã rút ngắn một nửa thời gian hậu kỳ, giúp các nhóm tiết kiệm trung bình 3–4 tháng, một con số ấn tượng.

Các quảng cáo đã được bản địa hóa thành công tại 15 địa điểm chỉ trong vòng ba tháng—một thành tựu sẽ không thể đạt được nếu không có HeyGen.

Sử dụng tính năng chuyển văn bản thành giọng nói của HeyGen

Chuyển văn bản thành giọng nói giúp trivago nhanh chóng bản địa hóa nội dung cho các thị trường mục tiêu trên toàn thế giới.

Chỉ trong chưa đầy một năm sử dụng HeyGen, trivago đã sản xuất được các quảng cáo TV tại 30 khu vực.