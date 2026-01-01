Tận dụng hệ thống AI để mở rộng quy mô các hoạt động marketing

Đội ngũ marketing của Tomorrow.io hoạt động với phạm vi rất rộng nhưng cơ cấu tinh gọn, chỉ gồm năm thành viên. Để cạnh tranh với các tổ chức lớn có nguồn lực marketing dồi dào, Giám đốc Marketing Kelly Peters tận dụng các chiến lược và hệ thống công nghệ được dẫn dắt bởi AI.

“Chúng tôi phục vụ rất nhiều bộ phận kinh doanh khác nhau. Chúng tôi cần phải nổi bật như bất kỳ đội ngũ marketing nào. Nhưng với quy mô hiện tại, chúng tôi càng phải linh hoạt và tận dụng mọi cơ hội,” Peters nói. “Đó là lý do chúng tôi chủ động đầu tư mạnh và đón nhận AI thay vì chỉ phản ứng một cách thụ động.”

Đội ngũ marketing tại Tomorrow.io phụ thuộc rất nhiều vào video. Đây là một phần quan trọng trong chiến lược marketing của họ, cả về góc độ SEO lẫn mức độ tương tác. Tuy nhiên, việc sản xuất video theo cách truyền thống tốn rất nhiều thời gian, đòi hỏi phải phối hợp với các lãnh đạo, đội ngũ quay phim và khâu hậu kỳ phức tạp.

“Chúng tôi biết rằng video sẽ thu hút mọi người tốt hơn và tạo ra tác động lớn hơn về mặt thương hiệu,” Peters nói. “Chúng tôi coi đó là yếu tố then chốt cho tương lai của ngành marketing.”

Để áp dụng một cách tiếp cận theo phong cách ABM hơn, đội ngũ cần một cách để mở rộng quy mô nội dung cá nhân hóa ở cả cấp độ tài khoản và cá nhân, đồng thời duy trì tính nhất quán trên ngày càng nhiều định dạng đầu ra. Đó chính là điều đã đưa họ đến với HeyGen.

Tìm nền tảng phù hợp cho cỗ máy nội dung của mình

Sau khi sử dụng Synthesia, nhóm nhận ra rằng nền tảng này không đáp ứng được nhu cầu của họ về chất lượng avatar. Tomorrow.io đã chọn HeyGen vì các avatar AI sống động như thật và khả năng tạo, gửi các video cá nhân hóa của các lãnh đạo.

“Một trong những thách thức chúng tôi gặp phải trước khi sử dụng HeyGen chắc chắn là vấn đề thời gian. Mất hàng tuần để tạo ra một quảng cáo hoặc video trông thật đẹp và chuyên nghiệp. Và chúng tôi muốn rút ngắn khoảng thời gian đó lại,” Madison Sofield, phụ trách Chiến lược Nội dung AI và Sản xuất Video tại Tomorrow.io cho biết.

Hiện nay, HeyGen vận hành cỗ máy nội dung hằng ngày của Tomorrow.io và tích hợp liền mạch vào các quy trình sản xuất nội dung của họ. Đội ngũ sử dụng nền tảng này để tạo ra nội dung video có thể được tái sử dụng dưới nhiều định dạng khác nhau, từ video giải thích sản phẩm và video của lãnh đạo cho đến các bài đăng mạng xã hội và chiến dịch email.

“Hầu hết các đội ngũ marketing đều lên kế hoạch cho nội dung dạng chữ rồi mới tạo video từ đó. Trong khi chúng tôi lại lên kế hoạch cho nội dung video trước và chuyển chúng thành các bài viết,” Ruth Favela, Quản lý Marketing AI, cho biết. “Chúng tôi nhận ra rằng, tại sao không bắt đầu luôn bằng một video có thể được chuyển thành nhiều dạng nội dung khác nhau?”

Ví dụ, Tomorrow.io sử dụng HeyGen để tạo các avatar AI cho các lãnh đạo, bao gồm cả CMO, và sản xuất nội dung video được cá nhân hóa cho các khách hàng tiềm năng giá trị cao. Tất cả những gì đội ngũ cần làm là gặp gỡ một bên liên quan để xác định mục tiêu, dùng ChatGPT hoặc Claude để viết kịch bản, đưa kịch bản đó vào HeyGen để tạo video avatar, rồi xuất video để hậu kỳ — tất cả đều bằng AI. Các video cuối cùng sau đó được tích hợp vào các kênh phân phối.

“Khi tôi xem video HeyGen đầu tiên của mình, tôi vừa thấy nó thật sự rất ngầu nhưng cũng rất kỳ lạ, vì về cơ bản tôi đã tạo ra một video của sếp mình. Tôi cảm giác như mình đang nắm trong tay quá nhiều quyền lực, nhưng cũng rất tuyệt vì tôi ngay lập tức có thể tạo ra thứ gì đó cho các quảng cáo của chúng tôi,” Madison nói.

Vượt ra ngoài lĩnh vực marketing, các avatar AI của HeyGen đã được ứng dụng trên nhiều phòng ban, với những trường hợp sử dụng tiềm năng như mô-đun đào tạo hoặc video hỗ trợ khách hàng. “Đội ngũ marketing của chúng tôi giờ đây đã trở thành một ngọn hải đăng dẫn dắt trong lĩnh vực marketing ứng dụng AI cả ở nội bộ lẫn bên ngoài,” Peters cho biết.

Biến video AI thành hoạt động marketing đẳng cấp cao