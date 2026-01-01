Truyền đạt nhanh chóng những thông tin quan trọng.

The Weather Network cung cấp thông tin thời tiết 24 giờ mỗi ngày, 365 ngày mỗi năm cho hơn 40 triệu người dùng mỗi tháng trên nhiều thị trường khác nhau. Vì thời tiết phụ thuộc vào vị trí, The Weather Network cần một cách để cung cấp các bản tin dự báo thời tiết mang tính địa phương hóa hơn cho mọi cộng đồng.

Để làm được điều đó, The Weather Network đã tạo ra avatar hỗ trợ bởi AI đầu tiên của mình bằng HeyGen. Giải pháp này không thay thế các phát thanh viên thời tiết trên sóng, mà cho phép họ sử dụng avatar trong các thông điệp được tài trợ. Với sự đồng ý rõ ràng từ các nhà khí tượng học, công ty có thể tận dụng AI để cung cấp các bản tin dự báo siêu địa phương trên quy mô lớn hơn, đồng thời tạo cơ hội để các cộng đồng và nền kinh tế địa phương chuẩn bị và ứng phó tốt hơn với các hiện tượng thời tiết.

"Các công ty trong lĩnh vực truyền thông và dịch vụ thông tin về thời tiết có vị thế lý tưởng để tận dụng sức mạnh phi thường của AI nhằm truyền tải tốt hơn những thông tin cứu sinh, kể những câu chuyện giải trí và giúp mọi người đưa ra các quyết định trong cuộc sống hằng ngày," ông Nana Banerjee, Chủ tịch kiêm CEO của Tập đoàn Pelmorex, cho biết.