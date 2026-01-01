Được thành lập vào năm 1843, The Economist là một trong những tờ báo uy tín nhất thế giới và nổi tiếng với các bài phân tích chuyên sâu, chuẩn mực biên tập nghiêm ngặt và góc nhìn toàn cầu. Tạp chí có trụ sở tại London này đưa tin về chính trị quốc tế, kinh doanh, khoa học và văn hóa, kết hợp hình thức kể chuyện qua ấn phẩm in, kỹ thuật số, podcast và video.

Khi việc tiêu thụ nội dung truyền thông ngày càng trở nên đa phương tiện và toàn cầu hơn, The Economist đã tìm cách mở rộng phạm vi tiếp cận trên nhiều ngôn ngữ và nền tảng mà không làm giảm chất lượng biên tập hay làm tăng chi phí sản xuất. Dẫn dắt nỗ lực đó là Ludwig Siegele, Biên tập viên cao cấp phụ trách các sáng kiến AI.

“Công việc của tôi là tìm ra cách sử dụng AI tạo sinh trong phòng tin tức,” Ludwig nói. “Và điều đó không phải lúc nào cũng dễ dàng.”

Nhưng khi nói đến việc bản địa hóa video, câu trả lời nhanh chóng trở nên rõ ràng: HeyGen.

Mở rộng phạm vi toàn cầu với bản dịch video được hỗ trợ bởi AI

The Economist sản xuất đều đặn một lượng lớn video ngắn, giàu tính biên tập cho các nền tảng như Instagram, TikTok và YouTube. Tuy nhiên, trước đây chúng thường chỉ được xuất bản bằng tiếng Anh do chi phí cao và sự phức tạp của việc dịch và tái sản xuất nội dung video sang nhiều ngôn ngữ khác nhau.

“Trước khi dịch một video, chi phí đã quá cao đến mức chúng tôi còn không thể bắt đầu đăng thử một hai video,” Ludwig nói. “Bản thân các thử nghiệm cũng quá tốn kém.”

Điều đó đã thay đổi khi Ludwig biết đến HeyGen. “Lần đầu tiên tôi nghe về HeyGen là từ con trai của một đồng nghiệp ở văn phòng Berlin của chúng tôi,” Ludwig nói. “Cậu ấy dùng nó để dịch các video đào tạo cho đội ngũ của mình ở Đông Âu. Tôi xem và nghĩ, ‘thật đáng kinh ngạc.’”

Nhóm bắt đầu thử nghiệm quy trình dịch của HeyGen trên các video ngắn cho mạng xã hội, dịch các bản gốc tiếng Anh sang tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Quan Thoại. “Cách chúng tôi sử dụng HeyGen rất đơn giản,” Ludwig nói. “Chúng tôi tải video lên, hệ thống tạo cho chúng tôi một bản dịch sơ bộ, rồi chúng tôi dùng tính năng hiệu đính để chỉnh cho hoàn hảo.”

Khả năng hiệu đính đó đã tạo nên bước ngoặt. Các nền tảng khác có cung cấp dịch tự động nhưng lại không cho phép kiểm soát về mặt biên tập. “Bạn hoàn toàn phụ thuộc vào thuật toán,” Ludwig nói. “Và điều đó không phải lúc nào cũng đáp ứng được các tiêu chuẩn báo chí của chúng tôi.” Khả năng của HeyGen trong việc chỉnh sửa bản dịch trực tiếp và để người bản ngữ rà soát đã giúp The Economist giữ được giọng điệu, độ chính xác và phong cách của mình.

Kết quả đến ngay lập tức. Một số video đã được dịch còn vượt trội hơn cả bản gốc tiếng Anh, đạt hàng trăm nghìn lượt xem. “Đó là một khoảnh khắc rất quan trọng đối với chúng tôi,” Ludwig nói.

Mở rộng các thử nghiệm và chuyển dịch văn hóa nội bộ

Thành công của HeyGen cũng đánh dấu một sự chuyển biến về văn hóa trong phòng tin. “Mục tiêu của tôi là khiến các đồng nghiệp thực sự sử dụng công nghệ này,” Ludwig nói. “Ai cũng có quyền truy cập, nhưng việc thay đổi quy trình làm việc thì rất khó. Những công cụ như HeyGen giúp việc đó trở nên dễ dàng hơn vì kết quả đã tự nói lên tất cả.”

Một buổi trình diễn ban đầu đã chứng minh tính bước ngoặt. “Lần đầu tiên tôi thấy một trong các biên tập viên của chúng tôi nói tiếng Pháp trôi chảy, tôi đã sững sờ,” Ludwig nhớ lại. “Cử động miệng khớp hoàn toàn, tông giọng thì y hệt. Trông như thật vậy.”

Tính chân thực trong bản dịch của HeyGen đã giúp các nhà báo của The Economist nhìn nhận AI không còn là một điều mới lạ mà là một công cụ thiết thực cho phòng tin. Chính độ tin cậy đó đã mở ra cánh cửa cho những hình thức thử nghiệm mới.

Kể từ đó, nhóm đã bắt đầu thử nghiệm các video giải thích dựa trên avatar, sử dụng hình ảnh của các nhà tư tưởng lịch sử được “hồi sinh” bằng chuyển động và lời thuyết minh do AI tạo ra. Dự án là một phần của loạt nội dung mới về chủ nghĩa tự do, tái tưởng tượng cách các khái niệm lịch sử có thể được truyền tải bằng hình ảnh.

“Tương lai của ngành báo chí là linh hoạt,” Ludwig nói. “Bạn viết một bài báo, rồi biến nó thành video, rồi thành âm thanh. Người dùng sẽ chọn cách họ muốn trải nghiệm nội dung đó.” HeyGen đã giúp biến tầm nhìn đó thành hiện thực mà không cần phải đại tu quy trình sản xuất của The Economist.

Thay đổi ngành báo chí bằng video AI đa ngôn ngữ

Kể từ khi triển khai HeyGen, The Economist đã mở khóa các khả năng đa ngôn ngữ mới, mở rộng phạm vi tiếp cận khán giả và khẳng định hiệu quả khoản đầu tư vào lĩnh vực báo chí ứng dụng AI.

Tăng phạm vi tiếp cận video : Một số video đã được dịch nhận hàng trăm nghìn lượt xem — ngang bằng hoặc vượt qua hiệu suất của các bản gốc tiếng Anh.

: Một số video đã được dịch nhận hàng trăm nghìn lượt xem — ngang bằng hoặc vượt qua hiệu suất của các bản gốc tiếng Anh. Mở khóa khả năng bản địa hóa : Lần đầu tiên, The Economist có thể thử nghiệm sản xuất video đa ngôn ngữ ở quy mô lớn. “Điều này chỉ trở nên khả thi khi chi phí giảm đủ thấp để việc thử nghiệm trở nên khả dĩ,” Ludwig nói.

: Lần đầu tiên, The Economist có thể thử nghiệm sản xuất video đa ngôn ngữ ở quy mô lớn. “Điều này chỉ trở nên khả thi khi chi phí giảm đủ thấp để việc thử nghiệm trở nên khả dĩ,” Ludwig nói. Chất lượng biên tập được giữ vững: Tính năng hiệu đính của HeyGen cho phép người bản ngữ chỉnh sửa bản dịch, đảm bảo độ chính xác và duy trì các tiêu chuẩn biên tập cao của The Economist.

Vượt ra ngoài các chỉ số, tác động đến con người cũng ý nghĩa không kém. “Sử dụng HeyGen để tạo ra các video chuyên nghiệp thật sự rất thú vị,” Ludwig nói. “Cuối cùng, bạn có thể nói, ‘Tôi đã làm ra nó.’ Nó trao cho bạn sức mạnh để làm những điều mà bình thường bạn sẽ không thể làm được.”

Ngày nay, The Economist tiếp tục phát triển các năng lực AI của mình trong lĩnh vực video, dịch thuật và sản xuất nội dung biên tập. Đối với những ai đang cân nhắc các công cụ tương tự, lời khuyên của ông rất đơn giản.

“Nếu bạn tò mò về HeyGen, cứ thử dùng đi,” Ludwig nói. “Hãy tải lên một video, thử các bản dịch, thử tính năng hiệu đính và bạn sẽ thấy công nghệ này thực sự mạnh mẽ và dễ tiếp cận đến mức nào.”