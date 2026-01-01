TechMix là công ty dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực dinh dưỡng sức khỏe vật nuôi, cung cấp các sản phẩm được thiết kế để hỗ trợ vật nuôi trong những giai đoạn căng thẳng như sinh nở, cai sữa, vận chuyển và các điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Danh mục sản phẩm của họ bao phủ bò sữa, bò thịt, heo và thú cưng như chó và ngựa. Bằng cách tạo ra nội dung giáo dục giúp nông dân và các đối tác phân phối hiểu rõ lợi ích và cách ứng dụng sản phẩm, TechMix hướng tới mục tiêu cải thiện sức khỏe và tính bền vững của đàn vật nuôi trên toàn thế giới.
Để thu hẹp khoảng cách về ngôn ngữ và kiến thức giữa TechMix và các đối tác phân phối quốc tế, TechMix đã tìm đến HeyGen để tạo ra nội dung video được bản địa hóa, hấp dẫn, hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động đào tạo liên tục về các sản phẩm của mình.
Tạo dựng một hệ thống đa ngôn ngữ thống nhất
Trước đây, TechMix gặp nhiều khó khăn trong việc đào tạo các đối tác quốc tế, đặc biệt là khi phải đối mặt với rào cản ngôn ngữ và thiếu các công cụ đào tạo tương tác. Cách làm truyền thống chủ yếu dựa vào tài liệu dạng văn bản và truyền miệng, vốn thường không cung cấp được hướng dẫn trực quan, rõ ràng về cách sử dụng sản phẩm. TechMix cần một giải pháp để đảm bảo các đối tác ở nhiều quốc gia khác nhau có thể tiếp cận các tài liệu đào tạo chất lượng cao, được bản địa hóa phù hợp.
“Điều chúng tôi mong muốn là một giải pháp có thể thu hút các đối tác phân phối quốc tế, xóa bỏ rào cản ngôn ngữ và giúp họ tiếp cận kiến thức về sản phẩm theo một cách vừa giải trí vừa chuyên nghiệp,” ông John Sucansky, Điều phối viên Marketing tại TechMix, cho biết.
Sử dụng HeyGen, TechMix bắt đầu chuyển đổi các video sản phẩm và đào tạo hiện có thành nội dung động, được bản địa hóa, tận dụng avatar và bản dịch. Những video này, được cung cấp bằng ngôn ngữ bản địa của các đối tác, giúp truyền đạt rõ ràng và nâng cao khả năng hiểu nội dung.
TechMix cũng nhận ra sức mạnh của việc khiến nội dung đào tạo trở nên hấp dẫn hơn. Trong lĩnh vực của họ, chỉ cung cấp các chương trình đào tạo nặng về văn bản là chưa đủ. Họ cần đảm bảo rằng các đối tác phân phối hiểu rõ về sản phẩm và cảm thấy hào hứng, được trao quyền để đào tạo lại cho đội ngũ của mình.
“Chúng tôi biết rằng chỉ cung cấp nội dung dạng văn bản sẽ không đủ hiệu quả để giữ cho các đối tác của mình hứng thú,” John nói. “Bằng cách sử dụng các avatar của HeyGen, chúng tôi có thể tạo ra nội dung vừa giàu thông tin, vừa thú vị và mang tính tương tác. Điều đó khiến việc học trở thành một trải nghiệm năng động hơn.”
Hình đại diện tùy chỉnh và quy trình tạo video
Với các đối tác phân phối tại nhiều quốc gia, TechMix cần một giải pháp cho phép họ mở rộng quy mô sản xuất nội dung đào tạo. Tận dụng công cụ avatar của HeyGen, đội ngũ này quay video nhân viên kỹ thuật trong studio, ghi lại các bài thuyết trình về những ứng dụng sản phẩm cụ thể, chẳng hạn như điều trị các vấn đề liên quan đến căng thẳng ở bê con. Những đoạn video này sau đó được chuyển thành avatar và dịch sang nhiều ngôn ngữ khác nhau bằng các tính năng dịch thuật của HeyGen.
“Bằng cách sử dụng avatar, chúng tôi đã loại bỏ nhu cầu phải quay phim trực tiếp, điều này không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn giảm bớt áp lực cho các nhân viên vốn không thoải mái khi xuất hiện trước ống kính,” John giải thích. “Giờ đây, họ chỉ cần cung cấp kịch bản, và chúng tôi xử lý mọi thứ còn lại ở phía sau.”
Sau khi được dịch, đội ngũ của TechMix phối hợp với các đối tác quốc tế để tinh chỉnh nội dung cho từng địa phương cụ thể, đảm bảo bản dịch trở nên tự nhiên đối với khán giả mục tiêu. Nhờ nền tảng HeyGen, TechMix đang cung cấp các video giáo dục được cá nhân hóa cho các đối tác của mình, tiết kiệm đáng kể thời gian và nguồn lực mà vẫn duy trì các tiêu chuẩn chất lượng cao.
“HeyGen đã cho phép chúng tôi tạo ra một kho video đào tạo mà các đối tác của chúng tôi có thể dễ dàng truy cập bất cứ lúc nào. Điều này mang lại cho họ sự tự tin và kiến thức cần thiết để bán sản phẩm của chúng tôi bằng ngôn ngữ bản địa của họ,” John cho biết.
Cách mạng hóa hoạt động giao tiếp với đối tác quốc tế của TechMix
Việc TechMix sử dụng HeyGen đã cải thiện quy trình làm việc nội bộ và giúp củng cố mối quan hệ với các đối tác phân phối quốc tế bằng cách khiến nội dung đào tạo trở nên dễ tiếp cận, dễ hiểu và hấp dẫn hơn. Nhờ đó, các nhà phân phối cảm thấy tự tin hơn trong việc tiếp thị và ứng dụng các sản phẩm của TechMix, dẫn đến doanh số tăng trưởng và quan hệ hợp tác bền chặt hơn.
Với kế hoạch mở rộng việc sử dụng HeyGen tại thị trường Hoa Kỳ và nâng cao trải nghiệm đào tạo cho nhân viên tại các trang trại bò và heo, TechMix đang tạo nền tảng cho một tương lai nơi các đội ngũ trong nước và quốc tế của họ được trao quyền bởi những công cụ AI tiên tiến nhất.
Các tính năng chính:
- Học tập tương tác: các avatar của HeyGen mang đến chương trình đào tạo sinh động và hấp dẫn cho các nhà phân phối trên toàn cầu, giúp họ không chỉ tiếp nhận thông tin một cách thụ động mà còn trở thành những người tham gia chủ động trong quá trình học tập.
- Khả năng bản địa hóa linh hoạt: Nhờ vào khả năng đa ngôn ngữ của HeyGen, TechMix có thể dễ dàng mở rộng nội dung đào tạo của mình để hỗ trợ nhiều thị trường toàn cầu đa dạng.
- Tính tùy biến: TechMix tận dụng tối đa các avatar có thể tùy chỉnh và quy trình làm video của HeyGen, cho phép họ tạo ra nội dung đào tạo phù hợp chính xác với nhu cầu cụ thể của từng nhóm đối tượng mục tiêu.
Với HeyGen, TechMix đang ở vị thế dẫn đầu trong việc cách mạng hóa cách các sản phẩm chăm sóc sức khỏe vật nuôi được tiếp thị và ứng dụng trên toàn thế giới. Bằng cách tận dụng các công cụ giao tiếp được hỗ trợ bởi AI, TechMix không chỉ nâng cao trải nghiệm đào tạo cho các đối tác phân phối mà còn xây dựng những kênh giao tiếp mạnh mẽ, hiệu quả hơn, thúc đẩy thành công trên nhiều thị trường.