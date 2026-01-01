TechMix là công ty dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực dinh dưỡng sức khỏe vật nuôi, cung cấp các sản phẩm được thiết kế để hỗ trợ vật nuôi trong những giai đoạn căng thẳng như sinh nở, cai sữa, vận chuyển và các điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Danh mục sản phẩm của họ bao phủ bò sữa, bò thịt, heo và thú cưng như chó và ngựa. Bằng cách tạo ra nội dung giáo dục giúp nông dân và các đối tác phân phối hiểu rõ lợi ích và cách ứng dụng sản phẩm, TechMix hướng tới mục tiêu cải thiện sức khỏe và tính bền vững của đàn vật nuôi trên toàn thế giới.

Để thu hẹp khoảng cách về ngôn ngữ và kiến thức giữa TechMix và các đối tác phân phối quốc tế, TechMix đã tìm đến HeyGen để tạo ra nội dung video được bản địa hóa, hấp dẫn, hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động đào tạo liên tục về các sản phẩm của mình.

Tạo dựng một hệ thống đa ngôn ngữ thống nhất

Trước đây, TechMix gặp nhiều khó khăn trong việc đào tạo các đối tác quốc tế, đặc biệt là khi phải đối mặt với rào cản ngôn ngữ và thiếu các công cụ đào tạo tương tác. Cách làm truyền thống chủ yếu dựa vào tài liệu dạng văn bản và truyền miệng, vốn thường không cung cấp được hướng dẫn trực quan, rõ ràng về cách sử dụng sản phẩm. TechMix cần một giải pháp để đảm bảo các đối tác ở nhiều quốc gia khác nhau có thể tiếp cận các tài liệu đào tạo chất lượng cao, được bản địa hóa phù hợp.

“Điều chúng tôi mong muốn là một giải pháp có thể thu hút các đối tác phân phối quốc tế, xóa bỏ rào cản ngôn ngữ và giúp họ tiếp cận kiến thức về sản phẩm theo một cách vừa giải trí vừa chuyên nghiệp,” ông John Sucansky, Điều phối viên Marketing tại TechMix, cho biết.

Sử dụng HeyGen, TechMix bắt đầu chuyển đổi các video sản phẩm và đào tạo hiện có thành nội dung động, được bản địa hóa, tận dụng avatar và bản dịch. Những video này, được cung cấp bằng ngôn ngữ bản địa của các đối tác, giúp truyền đạt rõ ràng và nâng cao khả năng hiểu nội dung.

TechMix cũng nhận ra sức mạnh của việc khiến nội dung đào tạo trở nên hấp dẫn hơn. Trong lĩnh vực của họ, chỉ cung cấp các chương trình đào tạo nặng về văn bản là chưa đủ. Họ cần đảm bảo rằng các đối tác phân phối hiểu rõ về sản phẩm và cảm thấy hào hứng, được trao quyền để đào tạo lại cho đội ngũ của mình.

“Chúng tôi biết rằng chỉ cung cấp nội dung dạng văn bản sẽ không đủ hiệu quả để giữ cho các đối tác của mình hứng thú,” John nói. “Bằng cách sử dụng các avatar của HeyGen, chúng tôi có thể tạo ra nội dung vừa giàu thông tin, vừa thú vị và mang tính tương tác. Điều đó khiến việc học trở thành một trải nghiệm năng động hơn.”

Hình đại diện tùy chỉnh và quy trình tạo video