Tamer Abdel là một chuyên gia công nghệ và doanh nhân suốt đời với hơn 25 năm kinh nghiệm, đồng thời là nhà sáng lập kiêm CEO của The AI Department, một công ty dịch vụ AI trọn gói giúp các doanh nghiệp triển khai AI trong các lĩnh vực marketing, vận hành, tự động hóa và video.

Mặc dù công ty phục vụ nhiều ngành khác nhau, từ chăm sóc sức khỏe đến pháp lý và ô tô, bất động sản đã trở thành một trong những mảng phát triển nhanh nhất của họ. Hiện nay, The AI Department đang hợp tác với các công ty môi giới và hơn 100 môi giới bất động sản, giúp họ xây dựng thương hiệu cá nhân mạnh mẽ hơn thông qua các video nhất quán được hỗ trợ bởi AI.

"Thực tế là chúng tôi ghép một chuyên gia con người với từng nhiệm vụ và kết quả cần đạt được," Tamer nói. "Thay vì cài đặt hàng loạt công cụ AI khác nhau, bạn chỉ cần triển khai một bộ phận AI hợp nhất."

Triết lý đó định hình mọi thứ họ xây dựng, đặc biệt là video.

Biến video thành một quy trình có thể lặp lại

Theo Tamer, hầu như khách hàng nào cũng muốn nói về video trước tiên.

"Tôi có thể nói rằng khoảng 90% khách hàng của chúng tôi, khi họ tìm đến, điều đầu tiên và quan trọng nhất mà họ muốn bàn tới là marketing," anh ấy nói.

Vấn đề không phải là thiếu ý tưởng. Mà là tất cả những gì diễn ra trước khi ai đó bấm nút ghi hình.

"Bạn đã lên lịch trong lịch của mình vào thứ Năm lúc 1 giờ chiều, nhưng rồi đến sáng thứ Năm, bạn chỉ nhìn vào khung giờ 1 giờ đó và lắc đầu," Tamer nói.

Ngay cả khi các chuyên gia cuối cùng cũng ngồi xuống để bắt đầu ghi hình, áp lực vẫn không biến mất.

"Khi bạn thực sự có đủ can đảm để tạo video đó, bạn sẽ phải quay đi quay lại 10 hoặc 15 lần chỉ để có được một cảnh quay hoàn hảo vì tất cả sự lo lắng mà bạn đã tích tụ," anh ấy nói.

Đối với những chuyên gia bận rộn đã điều hành các doanh nghiệp thành công, việc quay video trở thành một nhiệm vụ nữa mà không bao giờ leo lên đầu danh sách ưu tiên.

"Lời chào hàng của chúng tôi rất đơn giản," Tamer nói. "Bạn không còn cần phải tốn thời gian và lo lắng về việc quay video nữa. Chúng tôi làm tất cả thay cho bạn."

Đội ngũ của anh ấy tạo avatar cho mỗi khách hàng một lần, sau đó phụ trách viết kịch bản, sản xuất, biên tập và xuất bản. Tác động của cách làm này đặc biệt rõ rệt trong lĩnh vực bất động sản.

"Chỉ riêng trong thị trấn nhỏ của chúng tôi đã có hơn 100 môi giới đang làm việc với chúng tôi," Tamer nói. "Khi bên môi giới bắt đầu sử dụng nó và mọi người đều nhìn thấy nội dung, ai cũng muốn làm theo."

Thay vì chỉ đăng bài mỗi tuần một lần hoặc mỗi tháng một lần, các đại lý giờ đây đăng nội dung đều đặn.

"Người trước đây chỉ đăng bài mỗi tuần một lần hoặc mỗi tháng một lần giờ đã có thể đăng bài bảy ngày một tuần," Tamer nói.

Tạo quy trình môi giới có khả năng mở rộng

Thay vì cung cấp cho các công ty môi giới thêm một nền tảng marketing mới phải học, The AI Department đã xây dựng một quy trình làm nội dung hoàn chỉnh xoay quanh HeyGen.

Các đại lý đăng nhập vào một bảng điều khiển chứa đầy ý tưởng nội dung về các chủ đề như cập nhật thị trường, người mua nhà lần đầu, thông tin về khu vực lân cận và giáo dục về quyền sở hữu nhà.

Họ chọn một chủ đề, AI tạo ra một kịch bản được cá nhân hóa theo đúng giọng điệu của họ, và HeyGen tạo phiên bản đầu tiên của video.

Từ đó, các biên tập viên của Bộ phận AI sẽ xem lại từng video, thực hiện kiểm soát chất lượng, bổ sung hình ảnh minh họa và cảnh B-roll, rồi chuẩn bị phiên bản cuối cùng để xuất bản.

"Chúng tôi có một chuyên gia là con người, người đóng vai trò định hình gu thẩm mỹ đằng sau từng video," Tamer nói. "Không có video nào chỉ được tạo ra rồi tự động xuất bản. Họ chỉnh sửa, và những chỉnh sửa đó đều dựa trên kết quả mà khách hàng mong muốn."

Trong nhiều năm, Tamer mô tả quy trình làm việc theo mô hình 80/20.

"Quy trình làm việc thực hiện 80% khối lượng công việc, và 20% còn lại được hoàn thành bởi chuyên gia con người."

Khi HeyGen tiếp tục phát triển, sự cân bằng đó đã thay đổi.

"Giờ đây chúng tôi nhận ra mình đang nghiêng về tỷ lệ 90/10."

Bằng cách giữ nhiều hơn quy trình sản xuất ngay trong HeyGen, đội ngũ của anh ấy tạo ra các video được trau chuốt nhanh hơn, đồng thời tốn ít thời gian hơn cho việc chuyển dự án qua lại giữa các công cụ chỉnh sửa khác nhau.

Xây dựng niềm tin thay vì chạy theo lượt xem

Đối với Tamer, thành công không được đo bằng lượt xem, mà được đo bằng mức độ tin cậy.

"Chúng tôi thường không tối ưu cho lượt xem," anh ấy nói. "Chúng tôi tối ưu cho sự tin tưởng."

Triết lý đó định hình mọi nội dung mà đội ngũ của anh ấy tạo ra. Thay vì chạy theo xu hướng, AI Department giúp các đại lý bất động sản liên tục xuất bản các bản cập nhật thị trường, video giáo dục, góc nhìn về cộng đồng và câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp của khách hàng, từ đó định vị họ như những chuyên gia địa phương đáng tin cậy.

"Niềm tin là loại tiền tệ tồn tại trước khi một giao dịch diễn ra," Tamer nói.

Kể từ khi áp dụng HeyGen, Bộ phận AI đã sản xuất hơn 1.500 video trong khi phục vụ hơn 100 khách hàng đang hoạt động. Mỗi khách hàng nhận được khoảng 15 video mỗi tháng, tương đương hơn 100 video được xuất bản mỗi ngày trên toàn bộ tệp khách hàng của họ.

Kết quả đạt được còn vượt xa yếu tố nhất quán. Những khách hàng trước đây phải chi 3.000 đến 5.000 đô la mỗi tháng cho việc sản xuất video truyền thống giờ đây có thể tạo ra nhiều nội dung hơn đáng kể với chỉ một phần nhỏ chi phí.

"Với HeyGen, chúng tôi có thể tham gia với chỉ một phần nhỏ chi phí và thực hiện được nhiều video chất lượng cao hơn rất nhiều," Tamer nói.

Tuy nhiên, đối với anh ấy, thành công lớn nhất lại không nằm ở tài chính.

"Điều tuyệt nhất mà bất kỳ chuyên gia nào cũng thích nghe là họ sẽ không bao giờ phải quay thêm một video nào nữa," anh ấy nói.

Thay vì tốn thời gian quay video, các môi giới có thể tập trung phục vụ khách hàng trong khi vẫn liên tục xây dựng thương hiệu cá nhân của mình thông qua video.