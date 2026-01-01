Đối với STUDIO 47, một đài truyền hình tin tức khu vực hàng đầu tại Đức, việc liên tục cung cấp tin tức cho bang North Rhine-Westphalia, bang đông dân nhất cả nước, không hề dễ dàng. Để luôn dẫn đầu trong các bản tin nóng, các phóng sự điều tra và những câu chuyện sáng tạo, STUDIO 47 cần phòng tin tức của mình đạt sản lượng và tốc độ cao, đồng thời vẫn duy trì tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng và độ chính xác khi sản xuất tin bài. Kể từ khi tích hợp các avatar AI của HeyGen để tối ưu hóa quy trình sản xuất video, STUDIO 47 không chỉ đưa tin về những đổi mới trong khu vực — họ còn tự mình trở thành tâm điểm trên các mặt báo.

“Mục tiêu cốt lõi của chúng tôi là giải phóng các nhà báo để họ tập trung vào những công việc có giá trị cao hơn bằng cách sử dụng AI như một ‘máy rửa bát báo chí’—xử lý các công việc thường nhật để biên tập viên có thể tập trung vào điều tra và các bài phóng sự chuyên sâu,” ông Sascha Devigne, tổng biên tập tại STUDIO 47, cho biết.

Đối mặt với nguồn lực hạn chế trong phòng tin tức

Với hơn 650.000 khán giả và một kênh tin tức phát sóng 24/7, nguồn nhân sự và tài nguyên kỹ thuật hạn chế đã kìm hãm khối lượng nội dung mà các biên tập viên và phát thanh viên tại STUDIO 47 có thể sản xuất. Trong bối cảnh rộng hơn của ngành báo chí địa phương, STUDIO 47 đang đối mặt với những thách thức tương tự như các công ty truyền thông khác: ngân sách bị thắt chặt, thị hiếu khán giả thay đổi và chi phí sản xuất gia tăng. Tuy vậy, tầm quan trọng của các đài tin tức địa phương và vai trò của họ trong việc cung cấp nội dung phù hợp cho khán giả vẫn là yếu tố then chốt. Sascha đang chịu áp lực phải giúp công ty mình và các công ty truyền thông khác tại Đức vượt qua những thách thức này.