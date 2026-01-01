Đối với STUDIO 47, một đài truyền hình tin tức khu vực hàng đầu tại Đức, việc liên tục cung cấp tin tức cho bang North Rhine-Westphalia, bang đông dân nhất cả nước, không hề dễ dàng. Để luôn dẫn đầu trong các bản tin nóng, các phóng sự điều tra và những câu chuyện sáng tạo, STUDIO 47 cần phòng tin tức của mình đạt sản lượng và tốc độ cao, đồng thời vẫn duy trì tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng và độ chính xác khi sản xuất tin bài. Kể từ khi tích hợp các avatar AI của HeyGen để tối ưu hóa quy trình sản xuất video, STUDIO 47 không chỉ đưa tin về những đổi mới trong khu vực — họ còn tự mình trở thành tâm điểm trên các mặt báo.
“Mục tiêu cốt lõi của chúng tôi là giải phóng các nhà báo để họ tập trung vào những công việc có giá trị cao hơn bằng cách sử dụng AI như một ‘máy rửa bát báo chí’—xử lý các công việc thường nhật để biên tập viên có thể tập trung vào điều tra và các bài phóng sự chuyên sâu,” ông Sascha Devigne, tổng biên tập tại STUDIO 47, cho biết.
Đối mặt với nguồn lực hạn chế trong phòng tin tức
Với hơn 650.000 khán giả và một kênh tin tức phát sóng 24/7, nguồn nhân sự và tài nguyên kỹ thuật hạn chế đã kìm hãm khối lượng nội dung mà các biên tập viên và phát thanh viên tại STUDIO 47 có thể sản xuất. Trong bối cảnh rộng hơn của ngành báo chí địa phương, STUDIO 47 đang đối mặt với những thách thức tương tự như các công ty truyền thông khác: ngân sách bị thắt chặt, thị hiếu khán giả thay đổi và chi phí sản xuất gia tăng. Tuy vậy, tầm quan trọng của các đài tin tức địa phương và vai trò của họ trong việc cung cấp nội dung phù hợp cho khán giả vẫn là yếu tố then chốt. Sascha đang chịu áp lực phải giúp công ty mình và các công ty truyền thông khác tại Đức vượt qua những thách thức này.
Trong một bài viết blog gần đây, anh chia sẻ: “Tình hình kinh tế đang ảnh hưởng đến nhiều công ty truyền thông địa phương và khu vực đang tìm cách tối ưu chi phí. Và vì AI và tự động hóa có thể là một cách tuyệt vời để cắt giảm chi phí mà không làm giảm chất lượng, chúng ta không nên sợ chúng. Chúng ta nên đón nhận và tận dụng chúng một cách tốt nhất trong công việc biên tập của mình.”
Tận dụng công nghệ AI của HeyGen để mở rộng quy mô nội dung chất lượng cao
Khi STUDIO 47 đẩy mạnh ứng dụng AI để hiện đại hóa quy trình làm việc, họ đã tìm đến HeyGen để vận hành NewsHub, nền tảng phòng tin tức của mình. Với các tính năng của HeyGen, đội ngũ có thể sử dụng AI để tạo kịch bản, tự động hóa sản xuất lồng tiếng, tạo avatar AI cho các phát thanh viên thời sự và điều chỉnh nội dung để phân phối đa kênh trên truyền hình, web và mạng xã hội. HeyGen giúp mang lại lời dẫn mạch lạc, mở rộng phạm vi tiếp cận nhờ bản địa hóa bằng AI, tăng tốc độ đưa tin và tiết kiệm chi phí đáng kể. Ngoài ra, tích hợp API của HeyGen hoạt động trơn tru trong bộ công cụ AI dành cho phòng tin tức hiện có của STUDIO 47, bao gồm NewsHub, BotCast và ClipSense.
Do ngành này phụ thuộc nhiều vào các phát thanh viên và phóng viên thời sự, tính năng hấp dẫn nhất đối với STUDIO 47 là các avatar AI có khả năng mở rộng và chất lượng cao của HeyGen.
Trước khi có HeyGen, việc sản xuất các bản tin hằng ngày và tin nóng vừa tốn nhiều nguồn lực vừa tốn kém chi phí: cần phải có thời gian sử dụng trường quay riêng, phụ thuộc vào lịch trình hạn chế của người dẫn chương trình và phải thực hiện khâu hậu kỳ đắt đỏ. Với HeyGen, đội ngũ đã tạo ra các avatar kỹ thuật số của những người dẫn chương trình truyền hình được yêu mến, những gương mặt quen thuộc với đông đảo khán giả.
Các avatar AI chất lượng cao của HeyGen đã thay đổi hoàn toàn quy trình làm việc của STUDIO 47 bằng cách loại bỏ nhu cầu ghi hình trong trường quay và sắp xếp lịch cho phóng viên. Những avatar AI này cho phép sản xuất nội dung 24/7, mở rộng các gói nội dung đa ngôn ngữ và cắt giảm 60% chi phí sản xuất — cuối cùng giúp STUDIO 47 mở rộng quy mô sản xuất tin tức của mình.
“HeyGen đã thay đổi căn bản cách STUDIO 47 sản xuất tin tức. Bằng việc tích hợp các avatar AI vào phòng tin tức của chúng tôi, chúng tôi đã định nghĩa lại ngành báo chí địa phương, giúp nó có thể mở rộng, tiết kiệm chi phí và sẵn sàng cho tương lai,” Sascha cho biết.
Giải pháp phát sóng cho toàn ngành
Ngoài việc cung cấp tin tức khu vực cho bang đông dân nhất nước Đức, STUDIO 47 còn cung cấp dịch vụ sản xuất nội dung cho khách hàng trên khắp nước Đức, Áo và Hà Lan, bao gồm các tổ chức truyền thông khu vực và địa phương, nền tảng truyền thông trực tuyến và tòa soạn số. Các dịch vụ sản xuất này bao gồm những giải pháp ứng dụng AI mà họ đã phát triển để hỗ trợ các tòa soạn và công ty truyền thông khác. Với HeyGen, STUDIO 47 đã đạt được tốc độ sản xuất tin tức nhanh hơn 80% và cắt giảm 60% chi phí cho trường quay và hậu kỳ.
Chính nhờ mối quan hệ hợp tác này mà STUDIO 47 có thể viết lại “cẩm nang” cho ngành báo chí — qua đó giúp ngành trở nên vững vàng trước tương lai bằng cách cắt giảm chi phí và xây dựng một cỗ máy sản xuất nội dung liên tục.