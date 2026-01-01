Khi nghiên cứu và dự đoán chính xác cách các loại thuốc mới sẽ tương tác trong cơ thể người, các công cụ đóng vai trò then chốt trong việc rút ngắn thời gian và giảm tỷ lệ thất bại. Đó là lúc phần mềm mô phỏng dược phẩm phát huy tác dụng, hỗ trợ khám phá thuốc, nghiên cứu phát triển và các hồ sơ nộp cho cơ quan quản lý.

Chúng tôi đã trao đổi với một đơn vị cung cấp nhiều loại phần mềm mô phỏng được sử dụng để dự đoán cách thuốc hoạt động trong cơ thể và để đào tạo các chuyên gia y tế. Với các dự đoán chính xác hơn, các nhà nghiên cứu có thể tập trung phát triển những phương pháp điều trị an toàn và hiệu quả hơn, đồng thời tinh giản một quy trình vốn tốn kém và đầy bất định. Các nhóm của họ tập trung xây dựng những tài liệu và công cụ không chỉ mang tính giáo dục mà còn giúp người dùng nắm vững các quy trình thử nghiệm lâm sàng và những thực hành tốt nhất.

Với sự hỗ trợ của HeyGen, đội ngũ sản xuất phần mềm mô phỏng đã rút ngắn một nửa thời gian bàn giao video, đồng thời nâng cao đáng kể chất lượng các video tư vấn và đào tạo. HeyGen đã đóng vai trò then chốt trong việc giúp đội ngũ này mở rộng giới hạn của công nghệ và nghiên cứu cứu sống con người, từ đó đẩy nhanh quá trình phát triển thuốc và góp phần khám phá ra những phương pháp điều trị mang tính đột phá.

Thách thức

Thách thức mà đội ngũ sản xuất của họ phải đối mặt là chi phí cao và thời gian đáng kể đi kèm với quy trình sản xuất video truyền thống.

Nhóm phụ trách sản xuất các mô-đun đào tạo dạng mô phỏng cho ngành y tế. Mỗi mô-đun bao gồm từ 50 đến 100 video và có thể mất tới hai tuần cho mỗi mô-đun để khảo sát địa điểm, thuê ê-kíp sản xuất, cũng như quản lý toàn bộ quá trình quay và dựng phim.

Trước khi làm việc với HeyGen, đội ngũ sản xuất phải đối mặt với những nút thắt tốn nhiều thời gian trong quá trình quay và dựng, chẳng hạn như việc phát âm sai các thuật ngữ y khoa phức tạp và tên thuốc, thường dẫn đến việc phải tốn thêm thời gian và chi phí để quay lại các video trong mô-đun. Ngoài ra, nhóm của anh còn rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan khi dịch nội dung cho khách hàng quốc tế: hoặc phải tăng gấp đôi ngân sách để dùng tính năng lồng tiếng ngôn ngữ nhưng không mô phỏng chính xác giọng diễn viên, hoặc phải quay thêm năm tuần nữa để ghi hình bằng một ngôn ngữ khác.

Để giải quyết quy trình phức tạp và tốn kém này, họ đã tìm đến HeyGen.

Giải pháp

Với các avatar sống động như thật của HeyGen, đội ngũ sản xuất không còn phải liên tục quay lại các mô-đun nữa. Thay vào đó, họ đã tạo ra một quy trình làm việc mới tích hợp giữa API của HeyGen và công cụ nội dung của mình, cho phép người dùng chèn các avatar sống động như thật vào những mô-đun video.

Ví dụ, thay vì chật vật tìm thuê diễn viên có kiến thức y khoa, họ có thể tạo kịch bản cho các avatar trong HeyGen để bảo đảm phát âm chính xác các thuật ngữ y khoa phức tạp và tên các loại dược phẩm.

Ngoài ra, họ có thể chuyển đổi ngôn ngữ chỉ trong vài phút bằng text-to-speech của HeyGen, giúp doanh nghiệp bản địa hóa video sang hơn 175 ngôn ngữ và phương ngữ khác nhau.

Trước đây, đội ngũ sản xuất phải mất năm tuần để hoàn tất quá trình thu âm cho các ngôn ngữ khác nhau. Với HeyGen, quy trình đó được rút gọn chỉ cònmột ngày.

Kết quả

Chỉ sau ba tháng sử dụng HeyGen, đội ngũ sản xuất của họ đã chứng kiến chi phí sản xuất giảm đáng kể và hiệu quả làm việc được cải thiện rõ rệt.

Họ đã rút ngắn thời gian bàn giao video đi 50% – từ 12 tuần xuống còn 6 tuần – bằng cách loại bỏ nhu cầu quay lại, cắt ghép video hoặc thêm các hiệu ứng bổ sung để khớp ngôn ngữ. Sự hiệu quả này cho phép đội ngũ của họ nhận thêm nhiều dự án và mở rộng tệp khách hàng mà không cần phải tăng quy mô nhân sự.

Giờ đây, đội ngũ của họ có thể chuyển giao nhu cầu sản xuất trong studio cho HeyGen, giúp họ cắt giảm chi phí sản xuất trong studio đi 80%.

“Nếu bạn đang muốn cắt giảm chi phí và tăng tốc quá trình phát triển nội dung, HeyGen chính là câu trả lời. Khi phần mềm ngày càng được phát triển và nâng cấp, các avatar trông ngày càng chân thực hơn. Chúng tôi đã thử các đối thủ khác, nhưng avatar của họ không sống động bằng và hiệu quả kém hơn nhiều so với những gì chúng tôi thấy hiện nay khi dùng HeyGen. Với HeyGen, thật khó để nhận ra đó là avatar, và khách hàng của chúng tôi vẫn cảm thấy họ nhận được giá trị tương đương.”

Giám đốc Triển khai Kỹ thuật tại Simulations Software