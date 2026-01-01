Trường AI là một nền tảng giáo dục do Vivian Aranha sáng lập, một chuyên gia công nghệ với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực web, di động và các công nghệ mới nổi. Ra mắt vào đầu năm nay, Trường AI được tạo ra để giúp học viên định hướng trong thị trường việc làm đầy thách thức bằng cách trang bị các kỹ năng thực hành về trí tuệ nhân tạo, bao gồm AI tạo sinh, hệ thống tác tử và các công cụ đang phát triển nhanh chóng.

Những buổi học trực tiếp nhỏ theo kiểu thực tập ban đầu nhanh chóng cho thấy một cơ hội lớn hơn: tiếp cận nhiều người học hơn một cách hiệu quả hơn thông qua hình thức giáo dục bằng video. Tuy nhiên, việc tạo ra nội dung video chất lượng cao với tốc độ phát triển của AI đã trở thành một thách thức lớn, cho đến khi Vivian khám phá ra HeyGen.

Mở rộng giáo dục mà không tăng khối lượng công việc

Ngay từ đầu, video đã đóng vai trò trung tâm trong cách Vivian giảng dạy. “Tôi không phải kiểu người học từ sách vở,” anh giải thích. “Tôi cần được nhìn thấy mọi thứ diễn ra trong thực tế, như các phòng lab thực hành và những video giải thích cách mọi thứ vận hành.”

Ban đầu, School of AI chủ yếu dựa vào các buổi học trực tuyến trực tiếp. Không lâu sau, học viên bắt đầu đề nghị Vivian ghi lại các bài giảng để họ có thể học theo lịch trình riêng. Về mặt sư phạm thì điều này rất hợp lý, nhưng nó lại tạo ra một gánh nặng lớn về mặt sản xuất nội dung.

Trước khi dùng HeyGen, việc tạo khóa học diễn ra chậm chạp, tốn nhiều sức và thiếu linh hoạt. Vivian kể lại rằng cô đã xây dựng một khóa học AI chủ lực vào năm 2024 với tổng thời lượng khoảng 60 giờ nội dung.

“Tôi tự mình ghi lại toàn bộ khóa học,” Vivian nói. “Tôi đã mất ba tháng, làm việc gần 40 giờ mỗi tuần.”

Tệ hơn nữa, các công cụ AI thay đổi rất nhanh. Vivian thường nhận ra rằng nội dung được ghi lại hôm nay đã trở nên lỗi thời vào ngày hôm sau do các bản phát hành mô hình mới hoặc các bản cập nhật tính năng.

“Có những lúc tôi chuẩn bị mọi thứ vào ban đêm, hôm sau bắt đầu ghi hình thì nhận ra đã có điều gì đó thay đổi rồi,” Vivian nói. “Tôi phải làm lại hết từ đầu.”

Với tốc độ đó, Vivian chỉ có thể tạo ra khoảng bốn khóa học mỗi năm, và anh thậm chí còn không nhận ra điều đó hạn chế đến mức nào cho đến khi anh nhìn thấy một lựa chọn khác.

Khám phá HeyGen và suy nghĩ lại về những điều có thể thực hiện

Vivian lần đầu biết đến HeyGen khi đang tìm kiếm các dịch giả để mở rộng các khóa học của mình ra quốc tế. Anh muốn dịch một khóa học về AI và điện toán lượng tử sang tiếng Tây Ban Nha và đã thuê một dịch giả là con người để hỗ trợ.

Sau hai tuần, bản dịch vẫn chưa hoàn thành. Cùng thời điểm đó, Vivian dùng thử HeyGen. Anh ấy tải khóa học của mình lên và chỉ trong vòng 15 phút, bản dịch đã được hoàn tất.

“Chỉ trong vòng vài giờ, tôi đã dịch và tải khóa học lên, đồng thời đưa nó đến với khán giả nói tiếng Tây Ban Nha của mình,” Vivian nói.

Khoảnh khắc đó đã thay đổi mọi thứ. Vivian tiếp tục dịch 20–30 khóa học bằng HeyGen và bắt đầu khám phá các tính năng khác. Chẳng bao lâu, HeyGen trở thành công cụ trung tâm không chỉ cho việc dịch thuật mà còn cho cả việc sáng tạo nội dung.

Nhờ sử dụng kịch bản và ghi hình màn hình, Vivian có thể tập trung vào việc giảng dạy trong khi để HeyGen đảm nhận khâu truyền tải nội dung. Anh đã xây dựng lại cùng khóa học AI 60 giờ vào năm 2025 bằng HeyGen, và sự khác biệt là vô cùng rõ rệt.

“Tôi chỉ mất hai tuần thay vì ba tháng,” Vivian nói. “Không phải 40 giờ mỗi tuần trong nhiều tháng, mà tổng cộng chỉ khoảng hai tuần thôi.”

Những gì trước đây là bốn khóa học mỗi năm giờ đã trở thành bốn khóa học mỗi tháng. “Điều đó có nghĩa là đột nhiên tôi có thêm 11 tháng để làm những việc khác,” Vivian nói.

Anh ấy thậm chí còn tạo ra trọn vẹn một khóa học dài hai giờ trong lúc bay đến Thổ Nhĩ Kỳ, âm thầm làm việc trên máy bay nhờ Wi‑Fi trên chuyến bay.

Bước ngoặt của Vivian đến khi anh ấy tạo ra bản sao kỹ thuật số của mình.

“Khoảnh khắc kỳ diệu với tôi là khi tôi đưa cho nó một kịch bản và thấy những biểu cảm hiện ra,” anh nói. “Khi nó phấn khích, trông nó thực sự phấn khích giống hệt tôi.”

Thay vì cảm giác giả tạo, avatar này lại rất gần gũi và giàu biểu cảm. “Nó không giống như một avatar bình thường nào khác,” Vivian nói. “Nó trông như bản sao kỹ thuật số của chính tôi.”

Chính sự chân thực về cảm xúc đó đã giúp Vivian tin tưởng HeyGen như phương thức chính để tạo ra và truyền tải các bài giảng của mình ở quy mô lớn.

Biến thời gian tiết kiệm được thành tăng trưởng kinh doanh

Theo ước tính của Vivian, HeyGen giúp anh tiết kiệm 80–90% thời gian so với trước đây khi sản xuất nội dung video. Thay vì chỉ tạo bốn khóa học mỗi năm, giờ đây anh có thể tạo bốn khóa học mỗi tháng, tương đương tăng gấp 10 lần sản lượng.

Sự gia tăng sản lượng đó tác động trực tiếp đến doanh thu. “Không chỉ là tiết kiệm thời gian,” Vivian nói. “Nó đang nhân lên doanh thu của tôi.”

HeyGen cũng giúp mở rộng phạm vi tiếp cận toàn cầu một cách mạnh mẽ. School of AI hiện đang phục vụ người học tại hơn 70 quốc gia, với học viên nói hơn 60 ngôn ngữ khác nhau.

Lượng người đăng ký cũng tăng trưởng nhanh hơn. Trước đây, Vivian chỉ thấy mức tăng trưởng ổn định theo từng tháng, nhưng trong tám tháng gần đây, anh đã đạt được hàng triệu lượt xem và người đăng ký, được thúc đẩy bởi nội dung nhất quán và đa ngôn ngữ.

Vượt lên trên những con số, HeyGen đã loại bỏ mọi trở ngại trong quá trình sáng tạo. “Tôi đã hoàn toàn quên mất việc làm video trước đây khó khăn đến thế nào,” Vivian nói. “Giờ tôi chỉ tập trung vào những gì mình muốn dạy.”

Lời khuyên của anh dành cho mọi người rất đơn giản: hãy tập trung vào những gì bạn làm tốt.

“Làm video là một kỹ năng riêng biệt,” Vivian nói. “Hãy để HeyGen lo phần đó để bạn có thể tập trung vào việc học, giảng dạy và mang lại giá trị.”

Khi School of AI tiếp tục phát triển, HeyGen vẫn là nền tảng giúp Vivian giảng dạy nhanh hơn, vươn xa hơn và bắt kịp tốc độ với những công nghệ mà anh đang giúp người khác làm chủ.

“HeyGen giúp bạn tạo ra những video chuyên nghiệp chỉ với kịch bản của mình,” anh ấy nói. “Bạn không cần thêm bất cứ thứ gì khác.”