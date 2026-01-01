Cách HeyGen dạy Rosetta Stone dịch thuật bằng video AI

NGÀNH:Doanh nghiệp
Phòng ban:Bản địa hóa
Vị trí:🌍 Harrisonburg, Virginia
+13%CTR
5XROAS
-75%Thời gian/Chi phí sản xuất
Được thành lập vào năm 1992, Rosetta Stone sử dụng công nghệ dựa trên nền tảng đám mây để giúp mọi người học có thể đọc, viết và nói hơn 30 ngôn ngữ. Để bản địa hóa các quảng cáo, Rosetta Stone đã sử dụng công nghệ dịch video bằng AI của HeyGen để chuyển đổi nội dung quảng cáo sang tiếng Tây Ban Nha, Pháp, Đức và Ý.

Với HeyGen, họ đã có thể mở rộng quảng cáo trả phí một cách tiết kiệm chi phí sang nhiều thị trường mới và thúc đẩy tỷ lệ tương tác cũng như chuyển đổi cao hơn:

  • Giảm 75% thời gian sản xuất và chi phí so với dịch thủ công
  • Tỷ lệ nhấp chuột cao hơn 13% cho các phiên bản được bản địa hóa
  • Tăng 9% tỷ lệ chuyển đổi doanh số từ người xem không sử dụng tiếng Anh
  • Tăng gấp 5 lần lợi nhuận trên chi tiêu quảng cáo (ROAS) tại các thị trường Tây Ban Nha, Pháp và Đức

