Roberto Meza là chủ sở hữu của Meza Mortgage Consulting, một công ty môi giới thế chấp phục vụ khách hàng trên khắp Hoa Kỳ, tập trung vào Florida và Tennessee. Roberto hỗ trợ người mua nhà, nhà đầu tư và người nước ngoài vay vốn cho các bất động sản nhà ở và thương mại.

Nhiều khách hàng của anh đến từ Mỹ Latinh, vì vậy việc giáo dục trở thành một phần vô cùng quan trọng trong mọi cuộc trao đổi. Cách tiếp cận chú trọng giáo dục đó đã dẫn anh đến với video một cách tự nhiên. Anh muốn cung cấp kiến thức cho người mua và định vị công ty của mình như một nguồn thông tin đáng tin cậy.

"Tôi không thích video. Tôi ghét phải xuất hiện trước ống kính. Nhưng trong môi trường ngày nay, chúng tôi thấy rằng nhiều công ty khác, xét về doanh thu thì không thể cạnh tranh với chúng tôi, lại đang giành được thị phần bằng cách liên tục xuất hiện trên mạng xã hội, dùng video để thể hiện mình là chuyên gia trong lĩnh vực đó," Roberto nói. "Và điều đó buộc chúng tôi phải bước lên cùng một chuyến tàu."

Anh ấy biết video rất quan trọng, nhưng mỗi lần cố gắng sản xuất video lại trở thành một nguồn căng thẳng thay vì một công cụ để phát triển.

Thay vì ép mình phải dành hàng giờ quay và chỉnh sửa video, Roberto sử dụng HeyGen để liên tục chia sẻ chuyên môn của mình qua các video avatar chân thực, nhờ đó anh có thể tập trung thời gian vào việc điều hành doanh nghiệp.

Thay thế những đau đầu trong sản xuất bằng một quy trình có thể lặp lại

Trước khi dùng HeyGen, việc sản xuất ngay cả một video giáo dục ngắn cũng là một quy trình rất tốn thời gian. Ngay cả sau khi đã đầu tư vào thiết bị và thuê ngoài khâu chỉnh sửa, trở ngại lớn nhất vẫn không thay đổi.

"Lúc đầu, chỉ có tôi và một chiếc máy quay mà tôi đã bỏ ra một nghìn đô để mua. Tôi chỉ quay một video ngắn 30 giây, nhưng phải mất hai tiếng đồng hồ để chỉnh cho đúng kịch bản và không mắc bất kỳ lỗi nào. Sau đó tôi còn phải chỉnh sửa video, mà việc đó cũng rất tốn thời gian. Cuối cùng, tôi phải thuê thêm người. Đó là một quy trình vừa dài dòng vừa tốn kém," Roberto nói.

Ngay cả sau khi đã đầu tư vào thiết bị và thuê ngoài khâu chỉnh sửa, trở ngại lớn nhất vẫn không thay đổi.

"Gánh nặng lớn nhất của tôi thực ra không phải là chi phí. Điều khiến tôi khó chịu nhất là phải đứng trước ống kính. Cả quá trình đó đối với tôi là một cực hình, và tôi không hề cảm thấy thoải mái với nó," anh ấy nói.​

Quy trình làm việc quá phức tạp khiến việc duy trì tính nhất quán gần như không thể. Mục tiêu của anh là xuất bản ba video giáo dục mỗi tuần, nhưng trên thực tế, anh chỉ sản xuất được khoảng một video mỗi ba tuần.

Xây dựng một hệ thống marketing được hỗ trợ bởi AI

Khi Roberto bắt đầu tìm hiểu về các avatar AI, anh đã tiếp cận quyết định này theo cách giống như khi anh đánh giá các sản phẩm tài chính: bằng cách so sánh các lựa chọn.

Anh ấy đã đăng ký sử dụng ba nền tảng avatar khác nhau trước khi quyết định nền tảng nào phù hợp nhất với doanh nghiệp của mình.

"Với HeyGen, tôi cảm thấy yên tâm nhất. Việc quản lý dễ dàng hơn và giao diện người dùng cũng rất thân thiện," anh ấy nói.

Ngày nay, quy trình làm việc của anh ấy trông hoàn toàn khác.

Hiện nay, Roberto tự viết kịch bản, thu âm phần thuyết minh bằng chính giọng nói của mình, và quản lý mạng xã hội của anh ấy sử dụng HeyGen để tạo ra các video hoàn chỉnh.

"Mọi thứ đều được thực hiện 100% trong HeyGen," Roberto nói.

Đội ngũ của anh ấy sử dụng kết hợp Video Agent và AI Studio để tinh chỉnh từng video, đảm bảo mỗi video đều phù hợp với phong cách thương hiệu và phong cách giáo dục của anh. Với Roberto, HeyGen đã trở thành nhiều hơn rất nhiều so với một công cụ làm video.

Xây dựng niềm tin thông qua nội dung giáo dục

Không giống như nhiều công ty tài chính chỉ dùng mạng xã hội chủ yếu để quảng bá, Roberto tập trung giải đáp các câu hỏi phổ biến về thế chấp bằng những lời khuyên rõ ràng, dễ hiểu.

"Khi mọi người thực sự muốn biết sự thật về một số điều mà không có sự thổi phồng và không có ai chỉ cố dụ họ gọi điện, họ sẽ xem nội dung của chúng tôi," anh ấy nói.

Ban đầu, anh lo khán giả sẽ lập tức nhận ra avatar của mình. Gia đình anh thì nhận ra, nhưng mọi người khác lại không thấy có gì khác biệt.

"Tôi đã nói chuyện với vài người bạn và hỏi họ: 'Bạn thấy những video mới của tôi thế nào?' Họ nói: 'Ôi trời, trông bạn thật tuyệt. Chắc bạn phải tốn rất nhiều thời gian để làm chúng.' Khi tôi nói với họ đó là một avatar, họ không thể tin được. Điều đó đã cho tôi thêm tự tin để tiếp tục," Roberto nói.

Ngay cả sau khi biết những video này được tạo bằng AI, mọi người vẫn tương tác với chúng giống hệt như trước đây.

"Họ vẫn xem các video và vẫn bình luận về chúng. Họ nói: 'Nội dung này thật tuyệt.' Như thể chính tôi đang thực sự chia sẻ vậy, mà theo một cách nào đó thì đúng là như thế," anh ấy nói.

Biến hiệu quả vận hành thành tăng trưởng kinh doanh

Thay đổi lớn nhất không chỉ là sản xuất nhiều video hơn, mà là cuối cùng đã có thể sản xuất chúng một cách đều đặn.

Kể từ khi sử dụng HeyGen, Roberto đã tăng lịch đăng video của mình từ một video mỗi ba tuần lên ba video mỗi tuần. Sự đều đặn đó bắt đầu mang lại những kết quả có thể đo lường được.

Một video giáo dục gần đây đã thu về khoảng 13.700 lượt xem, với 30% người xem giữ sự chú ý trong khoảng 22 giây. Nội dung này cũng đang tiếp cận hoàn toàn những nhóm khán giả mới.

"Thường thì phần lớn nhất là những người đã theo dõi chúng tôi. Giờ thì là 50-50. Điều đó cũng đang thay đổi," anh ấy nói.

Tuy nhiên, đối với Roberto, lợi ích lớn nhất lại nằm ở hiệu quả vận hành. Các môi giới thế chấp dành phần lớn thời gian trong ngày làm việc phía sau hậu trường để xử lý hồ sơ vay, trao đổi với các bên cho vay và hỗ trợ khách hàng trong những giao dịch phức tạp.

"Đối với tôi, đây thực sự là một bước ngoặt vì giờ tôi có thời gian để trực tiếp đến gặp các môi giới bất động sản đó mà không phải bỏ dở công việc hậu cần thực sự của mình," anh ấy nói.

Với HeyGen, Roberto có thể liên tục cung cấp kiến thức cho khách hàng của mình trong khi tập trung thời gian vào những việc mang lại giá trị lớn nhất.