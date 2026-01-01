Cách Reply.io nâng tầm sự hiện diện TikTok của CEO với HeyGen
Reply.io, được thành lập vào năm 2014, là một nền tảng tương tác bán hàng đa kênh dành cho các đội ngũ bán hàng nội bộ và các agency, giúp họ tiếp cận khách hàng tiềm năng.
Vào năm 2023, nhà sáng lập kiêm CEO Oleg Campbell muốn mở rộng sự hiện diện trên mạng xã hội, nhưng toàn bộ thời gian của ông đều dành cho việc vận hành trơn tru nền tảng tương tác bán hàng. Để củng cố uy tín của Reply.io và thể hiện chuyên môn trong ngành, đội ngũ mạng xã hội của Oleg bắt đầu sử dụng HeyGen để nâng tầm sự hiện diện của ông trên mạng xã hội bằng cách tạo ra nội dung hấp dẫn, làm nổi bật những góc nhìn của ông và các đổi mới công nghệ của Reply.io.
Chúng tôi đã trò chuyện với Anastasiia Nak, quản lý mạng xã hội của Reply.io, người phụ trách các kênh mạng xã hội của Oleg. Kể từ đó, đội ngũ của cô ấy đã nâng tầm sự hiện diện của Oleg trên TikTok một cách thành công nhờ sử dụng các avatar sống động như thật của HeyGen.
Thách thức
Ban đầu, việc triển khai một kế hoạch truyền thông mạng xã hội cho CEO của họ có vẻ vừa khó khăn vừa tốn kém. Lịch trình bận rộn của Oleg gần như không còn chỗ trống cho việc ghi hình, chỉnh sửa và sắp xếp thời gian để các đội ngũ sản xuất gặp nhau nhiều lần mỗi tuần nhằm tạo nội dung cho mạng xã hội. Không có một quy trình tinh gọn, cả đội lo ngại rằng việc thể hiện tư duy lãnh đạo của Oleg trên môi trường trực tuyến sẽ chỉ mang lại kết quả hạn chế, khiến họ gần như không thể duy trì nội dung đều đặn và hấp dẫn.
Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi kể từ khi HeyGen được giới thiệu. Nền tảng này đã cung cấp cho đội ngũ các công cụ để tạo video chất lượng cao một cách hiệu quả, chỉ cần rất ít thời gian để Oleg phê duyệt — và tất cả chỉ với một phần nhỏ chi phí.
Giải pháp
Oleg muốn triển khai một công cụ giúp đội ngũ của anh ấy tiết kiệm thời gian tạo nội dung mạng xã hội và thể hiện cách AI đang thay đổi các tương tác trên toàn cầu.
HeyGen nhanh chóng trở thành giải pháp tiết kiệm chi phí và thời gian hiệu quả nhất để Anastasiia và đội ngũ của cô ấy tạo các video TikTok cá nhân cho Oleg. HeyGen cho phép họ tạo ra nội dung sáng tạo đồng thời tăng trưởng đáng kể lượng người theo dõi Oleg trên mạng xã hội, mà không cần đến sự tham gia trực tiếp của anh ấy.
Sau khi thử nghiệm nhiều nền tảng video AI tạo sinh, nhóm đã chọn HeyGen vì họ cung cấp các avatar giống người thật nhất và một quy trình tạo video dễ sử dụng.
Với HeyGen, đội ngũ mạng xã hội của Reply.io giờ đây có thể sản xuất từ 10 đến 14 video mỗi tuần, giảm bớt áp lực phải quay video hằng ngày và giúp họ kết nối với khán giả của Oleg. Bằng cách tải lên nhiều kiểu avatar khác nhau, họ có thể nâng cấp video một cách liền mạch, thường mà người xem hầu như không nhận ra sự khác biệt.
Đội ngũ của Anastasiia không còn cần phải dành hàng giờ để quay video nữa. Thay vào đó, họ có thể tập trung vào thế mạnh của mình — sáng tạo nội dung hấp dẫn.
Kết quả
Sau 10 tháng sử dụng HeyGen, đội ngũ mạng xã hội của Oleg đã đạt được những kết quả ấn tượng. Không chỉ giúp nhóm tiết kiệm tới ba giờ cho mỗi video, HeyGen còn mang lại những kết quả sau trên TikTok:
- Mức độ tương tác ấn tượng: Video TikTok có lượt xem cao nhất của họ đã đạt 5,7 triệu lượt xem nhờ sử dụng HeyGen, trong khi các video khác đều đặn thu hút từ 8.000 đến 30.000 lượt xem.
- Tăng trưởng người theo dõi: Trong 10 tháng, số lượng người theo dõi TikTok của Oleg đã tăng vọt lên 200.000 người theo dõi, với con số ấn tượng 50.000 người theo dõi mới trong sáu tháng đầu tiên sử dụng HeyGen.
- Lượng truy cập tăng:Với đường dẫn trong phần tiểu sử, họ hiện có thể thu hút nhiều lưu lượng truy cập từ TikTok hơn bất kỳ nền tảng mạng xã hội nào khác, tác động tích cực đến hoạt động kinh doanh bằng cách mang thêm nhiều lượt truy cập đến website và tăng mức độ chú ý dành cho Reply.io nói chung.
“HeyGen đã cực kỳ hữu ích đối với chúng tôi, đặc biệt vì đây là một lĩnh vực hoàn toàn mới với tất cả mọi người. Tôi không nghĩ có nhiều creator đăng một hoặc hai video mỗi ngày vừa tập trung vào AI vừa trực tiếp sử dụng nó. Ban đầu chúng tôi cũng không chắc mình sẽ thành công đến đâu. Chúng tôi đã không có bất kỳ video viral nào cho đến khi bắt đầu dùng HeyGen. Kể từ lúc sử dụng, mọi thứ đã thay đổi. Lượng người theo dõi tăng lên và khán giả tương tác với nội dung của chúng tôi nhiều hơn hẳn.”
Anastasiia Nak
Quản lý Truyền thông Xã hội tại Reply.io