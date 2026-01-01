Oleg muốn triển khai một công cụ giúp đội ngũ của anh ấy tiết kiệm thời gian tạo nội dung mạng xã hội và thể hiện cách AI đang thay đổi các tương tác trên toàn cầu.

HeyGen nhanh chóng trở thành giải pháp tiết kiệm chi phí và thời gian hiệu quả nhất để Anastasiia và đội ngũ của cô ấy tạo các video TikTok cá nhân cho Oleg. HeyGen cho phép họ tạo ra nội dung sáng tạo đồng thời tăng trưởng đáng kể lượng người theo dõi Oleg trên mạng xã hội, mà không cần đến sự tham gia trực tiếp của anh ấy.

Sau khi thử nghiệm nhiều nền tảng video AI tạo sinh, nhóm đã chọn HeyGen vì họ cung cấp các avatar giống người thật nhất và một quy trình tạo video dễ sử dụng.

Với HeyGen, đội ngũ mạng xã hội của Reply.io giờ đây có thể sản xuất từ 10 đến 14 video mỗi tuần, giảm bớt áp lực phải quay video hằng ngày và giúp họ kết nối với khán giả của Oleg. Bằng cách tải lên nhiều kiểu avatar khác nhau, họ có thể nâng cấp video một cách liền mạch, thường mà người xem hầu như không nhận ra sự khác biệt.

Đội ngũ của Anastasiia không còn cần phải dành hàng giờ để quay video nữa. Thay vào đó, họ có thể tập trung vào thế mạnh của mình — sáng tạo nội dung hấp dẫn.

Kết quả

Sau 10 tháng sử dụng HeyGen, đội ngũ mạng xã hội của Oleg đã đạt được những kết quả ấn tượng. Không chỉ giúp nhóm tiết kiệm tới ba giờ cho mỗi video, HeyGen còn mang lại những kết quả sau trên TikTok:

Mức độ tương tác ấn tượng: Video TikTok có lượt xem cao nhất của họ đã đạt 5,7 triệu lượt xem nhờ sử dụng HeyGen, trong khi các video khác đều đặn thu hút từ 8.000 đến 30.000 lượt xem.

Lượng truy cập tăng:Với đường dẫn trong phần tiểu sử, họ hiện có thể thu hút nhiều lưu lượng truy cập từ TikTok hơn bất kỳ nền tảng mạng xã hội nào khác, tác động tích cực đến hoạt động kinh doanh bằng cách mang thêm nhiều lượt truy cập đến website và tăng mức độ chú ý dành cho Reply.io nói chung.

“HeyGen đã cực kỳ hữu ích đối với chúng tôi, đặc biệt vì đây là một lĩnh vực hoàn toàn mới với tất cả mọi người. Tôi không nghĩ có nhiều creator đăng một hoặc hai video mỗi ngày vừa tập trung vào AI vừa trực tiếp sử dụng nó. Ban đầu chúng tôi cũng không chắc mình sẽ thành công đến đâu. Chúng tôi đã không có bất kỳ video viral nào cho đến khi bắt đầu dùng HeyGen. Kể từ lúc sử dụng, mọi thứ đã thay đổi. Lượng người theo dõi tăng lên và khán giả tương tác với nội dung của chúng tôi nhiều hơn hẳn.”

Anastasiia Nak

Quản lý Truyền thông Xã hội tại Reply.io