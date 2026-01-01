Trong nhiều năm, Reid Hoffman luôn đứng ở tuyến đầu của đổi mới và công nghệ. Với vai trò đồng sáng lập và CEO đầu tiên của LinkedIn, đối tác tại Greylock, và là người dẫn dắt nhiều podcast về AI và đạo đức, Reid đã dành nhiều năm nghiên cứu cách trí tuệ nhân tạo có thể khuếch đại, chứ không phải thay thế, năng lực của con người. Năm 2024, ông đặt ra một câu hỏi táo bạo: Liệu tôi có thể tạo ra một bản sao kỹ thuật số của chính mình như một công cụ để thúc đẩy giao tiếp, sáng tạo và sự hiện diện hay không?

Câu hỏi này đã dẫn đến việc tạo ra Reid AI, bản song trùng kỹ thuật số được hỗ trợ bởi AI của ông, được huấn luyện trên hơn hai thập kỷ những suy ngẫm công khai của Reid qua sách, podcast, phỏng vấn, bài phát biểu và bài viết. Thí nghiệm này, do nhà sản xuất lâu năm Margaret Burris, chuyên gia AI Parth Patil, chiến lược gia sáng tạo Ben Relles và chính Reid dẫn dắt, cần nhiều hơn một mô hình giọng nói. Họ cần một cách để mang bản song trùng kỹ thuật số của Reid vào đời sống một cách trực quan, sinh động và có khả năng mở rộng. Đó là lúc họ tìm đến tính năng avatar tương tác mạnh mẽ của HeyGen.

Mở rộng phạm vi tiếp cận thông qua truyền thông tổng hợp có trách nhiệm

Mục tiêu của nhóm gồm hai phần: thứ nhất, tìm hiểu cách một nhân vật công chúng đáng tin cậy có thể sử dụng AI một cách minh bạch và có đạo đức; và thứ hai, mở rộng khả năng của Reid trong việc giao tiếp trên nhiều nền tảng, ngôn ngữ và nhóm khán giả khác nhau mà không cần sự hiện diện thường xuyên của ông.

Để đạt được điều này, Reid AI sử dụng HeyGen theo một số cách quan trọng. Avatar của Reid thường xuyên xuất hiện trên các kênh mạng xã hội của ông, chia sẻ những góc nhìn kịp thời và bình luận bằng chính giọng nói và phong cách của mình. Khi Reid không thể tham dự các hội nghị hoặc các buổi diễn thuyết, bản sao kỹ thuật số của ông sẽ thay thế để trình bày bài phát biểu chính và trả lời câu hỏi của khán giả thông qua các tính năng tương tác của HeyGen.

HeyGen đóng vai trò trung tâm trong việc giúp Reid AI không chỉ hoạt động hiệu quả mà còn giàu biểu cảm và dễ dàng mở rộng. Chỉ với vài phút tư liệu huấn luyện, nhóm đã tạo ra một avatar sống động, có khả năng thể hiện cảm xúc linh hoạt, giọng nói tự nhiên và đồng bộ khẩu hình chính xác bằng 9 ngôn ngữ. “Với HeyGen, Reid giờ đây có thể xuất hiện bằng 9 ngôn ngữ khác nhau, tất cả đều có độ khớp khẩu hình và ngữ điệu chính xác,” Margaret cho biết. “Và với các công cụ tạo phụ đề, chúng tôi có thể điều chỉnh cùng một nội dung đó cho nhiều định dạng và đối tượng khán giả khác nhau một cách liền mạch.”

Không chỉ là những gì họ tạo ra, mà còn là cách họ làm điều đó. “Trước đây chúng tôi làm việc rời rạc—phát triển, viết kịch bản, quay phim, dựng hậu kỳ,” Margaret giải thích. “Giờ tôi có thể phác thảo nội dung bằng GPT của Reid AI, đưa nó vào HeyGen và có một video đã được duyệt, sẵn sàng xuất bản trong chưa đầy một giờ.” Sự linh hoạt đó cho phép họ phản hồi nhanh chóng trước báo chí, sự kiện và các khoảnh khắc trên mạng xã hội mà không cần đến studio hay ê-kíp quay dựng.

Mô hình danh tính số có trách nhiệm và khả năng mở rộng

Từ các sân khấu keynote đến những cuộc họp nội bộ, Reid AI đang tái định nghĩa ý nghĩa của việc “hiện diện”. Đội ngũ đã triển khai avatar này tại hơn 20 sự kiện trực tiếp, với Reid AI trả lời câu hỏi của khán giả theo thời gian thực và thậm chí còn khiến chính những người tạo ra nó bất ngờ vì cách phản hồi tự nhiên đến vậy.

Tuy vậy, cả đội đều thống nhất một điều: tính minh bạch là rất quan trọng. Mọi lần sử dụng Reid AI đều được ghi rõ ràng. “Có quá nhiều tiềm năng ở đây,” Ben nói. “Nhưng chúng ta phải thật chủ đích trong cách mình sử dụng nó. Mục tiêu không phải là đánh lừa ai, mà là mở rộng tầm ảnh hưởng về tiếng nói và tư duy lãnh đạo theo một cách thật sự ý nghĩa.”

Đối với Reid Hoffman, dự án này luôn là hành trình khám phá cách AI có thể mở rộng sự hiện diện của ông theo những cách sâu sắc và hữu ích. Với HeyGen, ý tưởng đó đã chuyển từ khái niệm sang thực thi, tạo nên một bản sao kỹ thuật số đang hỗ trợ giao tiếp thời gian thực, thể hiện sáng tạo và mở rộng khả năng tiếp cận với tư duy của ông.

“Tôi vẫn thấy kinh ngạc về việc chúng tôi đã đi nhanh như thế nào từ vài phút ghi hình đến một bản sao kỹ thuật số có thể nói chuyện, phản hồi và mở rộng sự hiện diện của Reid trên khắp thế giới,” Ben nói. “Mọi thứ vẫn còn rất sớm và tiềm năng thì vô cùng lớn. Tôi rất háo hức được khám phá xem các Avatar tương tác có thể làm được gì khi chúng tôi tiếp tục thử nghiệm.”