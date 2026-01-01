Ratava là một agency truyền thông ứng dụng AI, kết hợp làm phim truyền thống với avatar AI và các công cụ tạo sinh để sản xuất video phục vụ truyền thông B2B, marketing, bán hàng và thông tin nội bộ. Dưới sự dẫn dắt của các giám đốc sáng tạo Maximus Jenkins và Kaleb Manske, Ratava hợp tác với các khách hàng là agency marketing, công ty môi giới và hệ thống nhượng quyền – những đơn vị đều cần nội dung video năng động, số lượng lớn mà không phải gánh nặng chi phí sản xuất truyền thống.

Trước khi tích hợp HeyGen, Ratava thường xuyên gặp phải những nút thắt trong quy trình. Mỗi buổi quay cho khách hàng, đặc biệt là với các lãnh đạo cấp cao, đều đòi hỏi phải sắp xếp lịch trình chính xác, quay nhiều lần và phối hợp rất phức tạp. “Chúng tôi sẽ thực hiện một buổi quay với CEO và phải làm cho mọi thứ hoàn hảo ngay trong ngày hôm đó,” Maximus nói. Nếu có điều gì đó không được ghi hình đúng như ý, gần như không có cách đơn giản nào để quay lại làm lại. Các lãnh đạo thường rất bận rộn, không thoải mái trước ống kính hoặc không thể sắp xếp thời gian quay lại, nên chỉ một cơ hội bị bỏ lỡ cũng có thể làm đình trệ cả một dự án.

Bản thân quy trình sản xuất lại càng làm tăng áp lực. Số ngày quay hạn chế tạo ra các thời hạn gấp gáp, trong khi những nhân vật lo lắng hoặc ngại máy quay khiến tiến độ bị chậm lại. Khâu hậu kỳ kéo dài dự án thêm nữa, khiến việc tạo ra nội dung mới một cách nhanh chóng trở nên khó khăn. “Một trong những thách thức lớn nhất là chỉ đơn giản là đưa được ai đó đứng trước ống kính,” Maximus giải thích. Đối với các khách hàng cần nguồn video cá nhân hóa, liên tục, những hạn chế này khiến việc mở rộng quy mô gần như bất khả thi.

Xây dựng thư viện avatar có thể tái sử dụng để tạo nội dung ở quy mô lớn

HeyGen đã thay đổi hoàn toàn mọi thứ cho Ratava. Bằng cách chỉ cần quay các lãnh đạo một lần và xây dựng một thư viện avatar, Ratava có thể tạo nội dung mới theo yêu cầu mà không cần phải quay lại, dù là sau vài ngày, vài tháng hay thậm chí vài năm. “Giờ đây, chúng tôi có thể tạo một thư viện từ 15 đến 30 avatar và tạo nội dung mới bất cứ khi nào họ cần,” Maximus chia sẻ. Những gì trước đây bị giới hạn bởi việc quay phim trực tiếp nay đã trở thành một hệ thống linh hoạt, mở, cho phép sản xuất video liên tục.

Phạm vi sáng tạo đã được mở rộng một cách ngoạn mục. Các video pitch đã phát triển từ những bộ slide tĩnh thành các bài thuyết trình sinh động với sự xuất hiện của avatar các lãnh đạo. Hoạt động marketing cho sự kiện được tái định hình với các video hype cá nhân hóa trước hội nghị, phần giới thiệu diễn giả bằng avatar trực tiếp trong sự kiện, và các video tổng kết sau đó kết hợp cảnh quay avatar với những thước phim ghi hình theo thời gian thực. Thay vì những sản phẩm đơn lẻ, giờ đây Ratava có thể triển khai các chiến dịch liên tục với quy mô lớn.

Đối với Maximus, tác động mà nó mang lại vừa mang tính cá nhân vừa mang tính nghề nghiệp. Bắt đầu từ lĩnh vực làm phim truyền thống, anh nhìn nhận AI như một lực lượng dân chủ hóa: “AI cho phép tôi làm những điều mà trước đây tôi không bao giờ có thể làm được, dù là vì quá tốn kém, mất quá nhiều thời gian hay quá phức tạp về mặt kỹ thuật. Giờ đây, tôi có thể sản xuất các video với hiệu ứng nhảy dù và nhiều phiên bản ngôn ngữ khác nhau trên toàn cầu mà không cần đến hàng triệu đô la hay một ê-kíp đầy đủ.”

“HeyGen cho phép chúng tôi mang lại tiếng nói cho khách hàng, trong đó có rất nhiều người không thoải mái trước ống kính. Đó chính là cốt lõi của nghệ thuật kể chuyện, và giờ thì bất kỳ ai cũng có thể làm được,” Kaleb nói. Anh cũng nhấn mạnh nền tảng này dễ sử dụng đến mức nào: “Là một biên tập viên video, tôi gần như không phải học thêm gì. Nhưng ngay cả người mới làm video cũng có thể nhảy vào và bắt đầu tạo nội dung. Bạn chỉ cần gõ kịch bản của mình, và thế là xong.”

Chứng minh sức mạnh của AI qua những thành tựu cá nhân và nghề nghiệp

Kể từ khi áp dụng HeyGen, Ratava đã mở rộng sản xuất nội dung cho mọi trường hợp sử dụng chính, đồng thời tiết kiệm thời gian và mở ra những cơ hội sáng tạo mới.

Tốc độ ở quy mô lớn : Rút ngắn thời gian hoàn thành video phỏng vấn từ vài tuần xuống chỉ còn một ngày. “Chúng tôi hoàn thành và nói, ‘Tôi đã làm xong cái này hôm nay.’ Điều đó chưa từng xảy ra trước đây,” Kaleb nói.

: Tận dụng bản địa hóa ngôn ngữ để mở rộng sang các thị trường nói tiếng Tây Ban Nha và tiếng Pháp mà không cần thông thạo bản ngữ. "Tôi có thể thuyết trình với người nói tiếng Ả Rập hoặc tiếng Pháp mà không cần biết ngôn ngữ đó," Maximus chia sẻ.

Cá nhân hóa chuyên sâu: Tỷ lệ mở video trong các chiến dịch tiếp cận đã tăng từ 10% lên 30–40% nhờ sử dụng thông điệp với avatar được cá nhân hóa.

Khoảnh khắc kỳ diệu đối với Maximus là khi anh ấy nhìn thấy chất lượng đồng bộ khẩu hình của HeyGen hoạt động thực tế. “Tôi tải giọng nói của mình lên và xem avatar của tôi nói chuyện với khuôn mặt của khách hàng, và nó trông hoàn hảo.” Với Kaleb, đó là lúc anh gửi một video “chào buổi sáng” cho mẹ. “Bà trả lời, ‘Mẹ cũng yêu con,’ và hoàn toàn không biết đó là AI. Đó là lúc tôi nhận ra nó chân thực đến mức nào.”

Kể từ đó, HeyGen đã trở thành nền tảng cốt lõi trong mô hình kinh doanh của Ratava. Họ đã tích hợp nó vào hệ thống CRM, cho phép tự động hóa việc gửi video tiếp cận khách hàng theo từng địa phương. “Hiện 98% video của chúng tôi đều có sử dụng avatar HeyGen theo một cách nào đó,” Maximus cho biết. “Nó đã trở thành một phần trong bộ công cụ của chúng tôi, giống như các diễn viên mà chúng tôi có thể huy động bất cứ lúc nào.”

Khi Ratava tiếp tục mở rộng quy mô, HeyGen vẫn là cốt lõi trong tầm nhìn của họ: trao quyền cho khách hàng kể những câu chuyện hay hơn, nhanh hơn và với chi phí chỉ bằng một phần nhỏ so với cách làm truyền thống. “Chúng tôi đã xây dựng cả doanh nghiệp của mình trên HeyGen,” Maximus chia sẻ. “Kết quả đã tự nói lên tất cả.”