Được thành lập vào năm 2016, Pray.com là ứng dụng số 1 dành cho cầu nguyện và thiền định, đóng vai trò là điểm đến đức tin trên nền tảng số.

Ryan Beck, Giám đốc Công nghệ (CTO) và Đồng sáng lập Pray.com, đã nhận ra một khoảng trống rõ rệt trong cách các tổ chức dựa trên đức tin tận dụng công nghệ. “Chúng tôi hợp tác với các mục vụ và tổ chức phi lợi nhuận lớn nhất trên toàn cầu để giúp họ chuyển đổi số và kết nối với các thành viên mới trên môi trường trực tuyến,” Ryan cho biết.

Ngay từ đầu, tầm nhìn của Pray.com là mang các công cụ hiện đại đến một ngành vốn từ lâu đã tụt hậu trong việc ứng dụng công nghệ số. Tầm nhìn đó nhanh chóng phát triển thành trọng tâm vào trí tuệ nhân tạo (AI). “Khi các mô hình ngôn ngữ lớn và mô hình khuếch tán xuất hiện, chúng tôi biết mình phải áp dụng chúng cho các đối tác mục vụ và tổ chức phi lợi nhuận để họ có thể khuếch đại thông điệp và tầm ảnh hưởng của mình,” Ryan nói. Đó cũng là lúc Pray.com tìm đến HeyGen.

Biến điều không thể thành có thể với video AI

Trước khi sử dụng HeyGen, mức độ dịch thuật và bản địa hóa mà Pray.com hình dung đơn giản là không khả thi. Nhiều đối tác của Pray.com đã xây dựng trường học, nhà thờ và các tổ chức nhân đạo ở những khu vực mà tiếng Anh không được sử dụng. Những nhà sáng lập này chưa bao giờ có thể giao tiếp trực tiếp với các thành viên địa phương bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của họ.

“Đó không chỉ là một thách thức; mà là điều không thể,” Ryan nói. “Những tổ chức này không có công cụ hay ngân sách để dịch hàng nghìn video sang nhiều ngôn ngữ và khu vực khác nhau.”

HeyGen không chỉ đơn giản hóa quy trình. Nền tảng này đã mở ra một cánh cửa từng bị đóng lại. “Với các bản dịch bằng AI, giờ đây họ có thể trò chuyện với cộng đồng của mình trên khắp thế giới mà không cần phụ thuộc vào phiên dịch viên,” Ryan giải thích. “Điều đó trước đây chưa từng khả thi.”

Một khoảnh khắc mang tính bước ngoặt đã đến trong một buổi hackathon nội bộ. Một thành viên trong nhóm ở Argentina đã gửi một video demo sử dụng công nghệ dịch thuật bằng AI của HeyGen để giới thiệu một trong những đối tác mục vụ của Pray.com — một người đàn ông Texas 75 tuổi — đang nói tiếng Tây Ban Nha trôi chảy. “Ông ấy không biết một từ tiếng Tây Ban Nha nào, nhưng giọng nói nghe y hệt ông ấy,” Ryan nhớ lại. “Chúng tôi đã gửi video đó cho ông ấy và ông ấy thực sự choáng ngợp.”

Khoảnh khắc đó đã tạo nên một bước ngoặt. “Đó là một khoảnh khắc kỳ diệu không chỉ đối với chúng tôi, mà còn với khách hàng của chúng tôi. Họ đã tận mắt chứng kiến AI có thể làm gì cho sứ mệnh của họ.”

Các công cụ dịch thuật của HeyGen đã trở thành một phần cốt lõi trong dịch vụ của Pray.com. Một mục sư đã dùng công cụ này để gửi một bài giảng được dịch sang tiếng Tagalog cho người anh họ của vợ mình ở Philippines, người trước đó chưa bao giờ được nghe ông giảng. “Anh ấy đã bật khóc,” Ryan nói. “Đó là một trải nghiệm mang tính bước ngoặt đối với cả hai người.”

Đối với Ryan, những câu chuyện này không chỉ là giai thoại. Chúng là bằng chứng cho thấy HeyGen đang thu hẹp khoảng cách về văn hóa, ngôn ngữ và cảm xúc. “Những tổ chức này đang làm công việc thực sự: các chương trình phát thực phẩm, giáo dục kiến thức kinh doanh, trại trẻ mồ côi. Với HeyGen, những người sáng lập của họ có thể nói chuyện trực tiếp với những người mà họ đang tạo ra ảnh hưởng. Kiểu kết nối như vậy trước đây là điều không thể.”

Mở rộng thông điệp, từng giọng nói một

Kể từ khi triển khai HeyGen, Pray.com đã có thể mở rộng đáng kể những gì có thể mang lại cho khách hàng mà không làm tăng chi phí sản xuất hoặc cần đến sự hỗ trợ từ bên ngoài. Những kết quả chính bao gồm:

Vươn tầm toàn cầu : Hàng nghìn video dựa trên đức tin hiện được dịch sang 8–30 ngôn ngữ chỉ trong vài phút, không phải vài tháng.

: Hàng nghìn video dựa trên đức tin hiện được dịch sang 8–30 ngôn ngữ chỉ trong vài phút, không phải vài tháng. Hiệu quả nội dung : Những việc trước đây mất hàng tuần giờ có thể hoàn thành trong vài giờ, giúp các nhà lãnh đạo mở rộng tầm ảnh hưởng bằng giọng nói của mình mà không làm mất đi tính chân thực.

: Những việc trước đây mất hàng tuần giờ có thể hoàn thành trong vài giờ, giúp các nhà lãnh đạo mở rộng tầm ảnh hưởng bằng giọng nói của mình mà không làm mất đi tính chân thực. Tác động cảm xúc: Các video giờ đây vẫn giữ được cảm xúc, nhịp điệu và giọng điệu của người nói ngay cả khi được chuyển sang một ngôn ngữ hoàn toàn khác.

Ryan xem đây mới chỉ là khởi đầu. “Chúng ta đã đi từ bản dịch chỉ có âm thanh đến bản dịch video đầy đủ. Các avatar không chỉ cử động đồng bộ, mà còn giữ được cảm xúc và nhịp điệu tự nhiên. Nó không phải là một bản lồng tiếng thô cứng. Nó mang lại cảm giác rất thật.”

Đối với anh, phần ý nghĩa nhất là được nghe các mục sư nói: “Chính tôi đã làm ra điều này.” “Đó là điều mà HeyGen mang lại,” anh nói. “Một nhà sáng lập có thể nhìn vào hàng nghìn video đã được dịch và nói: ‘Tôi đã làm ra tất cả.’ Điều đó thực sự đáng kinh ngạc.”

Lời khuyên của anh dành cho những người mới bắt đầu với video AI? “Giờ đây không còn ranh giới nào nữa — cả về địa lý lẫn ngôn ngữ. Nếu bạn là một người sáng tạo nội dung, thì khán giả của bạn vừa tăng lên gấp hàng nghìn lần.”

Với HeyGen, Pray.com không chỉ bắt kịp nhịp độ đổi mới mà còn đang dẫn dắt một phong trào giúp đức tin trở nên dễ tiếp cận hơn, bao trùm hơn và có sức ảnh hưởng mạnh mẽ hơn trên phạm vi toàn cầu.