Đối với Pedro Casanova, Nhà sáng lập kiêm CEO của The KREN Group, video không chỉ là một kênh marketing nữa. Đó là cách đội ngũ bất động sản của anh ấy xây dựng mối quan hệ trên quy mô lớn.
Sau hơn 18 năm trong lĩnh vực bất động sản, Pedro đã hiểu rõ những giới hạn của cách tìm kiếm khách hàng truyền thống. Để phát triển doanh nghiệp, anh phải gọi điện nhiều hơn, gõ cửa nhiều nhà hơn hoặc tham gia thêm nhiều sự kiện kết nối. Mỗi khách hàng mới đều đòi hỏi thêm thời gian.
"Cách duy nhất để chúng ta có thể nhân đôi hoặc nhân ba doanh nghiệp của mình theo cách đó là phải gọi điện nhiều hơn, đồng nghĩa với việc dành nhiều giờ hơn," Pedro nói.
Video mang đến một mô hình khác.
"Điều này cho phép tôi dùng một video dài 30 giây nhưng lại có được 80 giờ thời lượng xem. Tôi không phải bỏ ra 80 giờ để nói chuyện," Pedro nói.
Pedro đã thử nghiệm với video từ năm 2013 nhưng chưa bao giờ duy trì đều đặn. Việc tự quay video tốn rất nhiều thời gian và thường trở thành một nhiệm vụ khác bị trượt xuống cuối danh sách ưu tiên.
"Khoảng một năm trước, chúng tôi đã quyết định sẽ tập trung làm video một cách có chủ đích sau khi các avatar AI bắt đầu xuất hiện," anh ấy nói.
Quyết định đó đã đưa anh ấy đến với HeyGen.
Ngày nay, Pedro đã xây dựng một hệ thống nội dung được hỗ trợ bởi AI, xuất bản các video giáo dục mỗi ngày, giúp đội ngũ của anh tiếp cận những khán giả mới mà chỉ tốn vài phút để tạo ra mỗi video.
Thay thế quy trình sản xuất thủ công bằng quy trình tự động hóa
Trước khi dùng HeyGen, việc tạo nội dung phụ thuộc vào việc Pedro tìm được thời gian để lên hình.
"Tôi không muốn phải quay video mỗi ngày," anh ấy nói. "Đôi khi bạn không muốn đi cắt tóc. Hôm đó tôi cũng chẳng muốn cạo râu."
Ngày nay, quy trình làm việc của anh ấy gần như được tự động hóa hoàn toàn.
Mỗi sáng, Pedro xem lại tin tức địa phương bằng Google Alerts và một tờ báo địa phương, sau đó đưa một câu chuyện vào quy trình làm việc tùy chỉnh với Claude. Claude tạo ra nhiều ý tưởng mở đầu, chú thích, kịch bản lồng tiếng và gợi ý hình ảnh, rồi gửi tất cả qua Zapier vào HeyGen để tạo ra video hoàn chỉnh.
"Thời gian tôi bỏ ra cho một video trung bình là từ 5 đến 10 phút," Pedro nói. "Khi video sẵn sàng, HeyGen sẽ gửi email cho tôi. Tôi quay lại đó vài phút, và khi tôi hài lòng với kết quả, tôi đã có một sản phẩm hoàn chỉnh."
Sau khi được xem xét nhanh, các video sẽ tự động được đăng lên nhiều nền tảng mạng xã hội khác nhau. Pedro cũng đã tạo các avatar AI cho nhiều thành viên trong nhóm của mình.
Quy trình làm việc hiện nay luân phiên qua mười lăm mẫu khác nhau, cho phép nhóm đăng nội dung mới mỗi ngày mà không phải tốn hàng giờ quay phim.
Mở rộng tệp khán giả bằng cách giáo dục thay vì bán hàng
Sự thay đổi lớn nhất không phải là áp dụng AI, mà là thay đổi chính nội dung.
Thay vì đăng các thông báo về nhà đất rao bán, Pedro bắt đầu tạo những video giáo dục về cộng đồng địa phương, các khu dân cư và thị trường bất động sản.
“Trước đây, chúng tôi đăng những nội dung kiểu ‘Chúng tôi vừa bán căn nhà này. Chúng tôi vừa đăng bán căn nhà kia’, nhưng những nội dung đó không nhận được nhiều tương tác,” Pedro nói.
Kết quả thật ấn tượng. Chỉ trong một giai đoạn 90 ngày, các video của đội đã thu về hơn 2 triệu lượt xem.
Số người theo dõi trên Instagram đã tăng từ 2.124 lên hơn 11.700, trong khi Facebook vượt mốc 6.000 người theo dõi.
Quan trọng hơn, khán giả đang dần trở thành khách hàng.
"Chúng tôi đã có thể tạo ra hơn 120.000 đô la tiền hoa hồng GCI. Chúng tôi còn có một pipeline khoảng từ 200.000 đến 300.000 đô la nữa," anh ấy nói.
Chỉ một video giáo dục đã thu về hơn 400.000 lượt xem trên Instagram, thêm 200.000 lượt xem trên Facebook và 53 khách hàng tiềm năng chủ động liên hệ.
Xây dựng mối quan hệ trước cuộc trò chuyện đầu tiên
Đối với Pedro, lợi ích lớn nhất của AI là xây dựng được niềm tin trước khi khách hàng chủ động liên hệ.
“Khi người lạ đó liên hệ, thì không còn chuyện ‘Tôi đang phỏng vấn năm môi giới’ nữa. Họ đã xây dựng xong mối quan hệ rồi, và họ gọi chỉ để nói: ‘Hãy giúp tôi mua một căn nhà. Hãy giúp tôi bán căn nhà của tôi,’” Pedro nói.
"Đó là một kiểu tương tác hoàn toàn khác vì họ đã nhìn thấy giá trị rồi. Thực ra chính bản sao đã tạo ra giá trị đó," anh ấy nói.
Nhóm cũng đã tự động hóa các bước chăm sóc tiếp theo, cho phép những người theo dõi mới nhận bản tin và các tài liệu họ yêu cầu mà không cần can thiệp thủ công.
Pedro tin rằng sự nhất quán quan trọng hơn sự hoàn hảo rất nhiều.
"Chính là sự đều đặn mà bạn mang lại mỗi ngày. Đó là điều mà thuật toán yêu thích," Pedro nói.
Lời khuyên của anh dành cho các chuyên gia bất động sản khác rất rõ ràng và dễ hiểu.
"Hãy tạo càng nhiều nội dung càng tốt, ngay cả khi bạn không định đăng nó lên. Đó là cách bạn học hỏi," anh ấy nói.
Và trên hết:
“Bạn phải cam kết không chỉ học cách dùng công cụ mà còn phải sử dụng nó một cách đều đặn. Nếu bạn làm điều đó một cách nhất quán, bạn sẽ thấy hiệu ứng tăng trưởng đột phá,” anh ấy nói.
Đối với Pedro, HeyGen đã biến video từ một nhiệm vụ marketing thỉnh thoảng thành một động lực tăng trưởng có thể lặp lại, giúp đội ngũ của anh ấy giáo dục khách hàng, xây dựng niềm tin và tạo ra cơ hội kinh doanh mới mỗi ngày.