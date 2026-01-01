Đối với Pedro Casanova, Nhà sáng lập kiêm CEO của The KREN Group, video không chỉ là một kênh marketing nữa. Đó là cách đội ngũ bất động sản của anh ấy xây dựng mối quan hệ trên quy mô lớn.

Sau hơn 18 năm trong lĩnh vực bất động sản, Pedro đã hiểu rõ những giới hạn của cách tìm kiếm khách hàng truyền thống. Để phát triển doanh nghiệp, anh phải gọi điện nhiều hơn, gõ cửa nhiều nhà hơn hoặc tham gia thêm nhiều sự kiện kết nối. Mỗi khách hàng mới đều đòi hỏi thêm thời gian.

"Cách duy nhất để chúng ta có thể nhân đôi hoặc nhân ba doanh nghiệp của mình theo cách đó là phải gọi điện nhiều hơn, đồng nghĩa với việc dành nhiều giờ hơn," Pedro nói.

Video mang đến một mô hình khác.

"Điều này cho phép tôi dùng một video dài 30 giây nhưng lại có được 80 giờ thời lượng xem. Tôi không phải bỏ ra 80 giờ để nói chuyện," Pedro nói.

Pedro đã thử nghiệm với video từ năm 2013 nhưng chưa bao giờ duy trì đều đặn. Việc tự quay video tốn rất nhiều thời gian và thường trở thành một nhiệm vụ khác bị trượt xuống cuối danh sách ưu tiên.

"Khoảng một năm trước, chúng tôi đã quyết định sẽ tập trung làm video một cách có chủ đích sau khi các avatar AI bắt đầu xuất hiện," anh ấy nói.

Quyết định đó đã đưa anh ấy đến với HeyGen.

Ngày nay, Pedro đã xây dựng một hệ thống nội dung được hỗ trợ bởi AI, xuất bản các video giáo dục mỗi ngày, giúp đội ngũ của anh tiếp cận những khán giả mới mà chỉ tốn vài phút để tạo ra mỗi video.

Thay thế quy trình sản xuất thủ công bằng quy trình tự động hóa

Trước khi dùng HeyGen, việc tạo nội dung phụ thuộc vào việc Pedro tìm được thời gian để lên hình.

"Tôi không muốn phải quay video mỗi ngày," anh ấy nói. "Đôi khi bạn không muốn đi cắt tóc. Hôm đó tôi cũng chẳng muốn cạo râu."

Ngày nay, quy trình làm việc của anh ấy gần như được tự động hóa hoàn toàn.

Mỗi sáng, Pedro xem lại tin tức địa phương bằng Google Alerts và một tờ báo địa phương, sau đó đưa một câu chuyện vào quy trình làm việc tùy chỉnh với Claude. Claude tạo ra nhiều ý tưởng mở đầu, chú thích, kịch bản lồng tiếng và gợi ý hình ảnh, rồi gửi tất cả qua Zapier vào HeyGen để tạo ra video hoàn chỉnh.

"Thời gian tôi bỏ ra cho một video trung bình là từ 5 đến 10 phút," Pedro nói. "Khi video sẵn sàng, HeyGen sẽ gửi email cho tôi. Tôi quay lại đó vài phút, và khi tôi hài lòng với kết quả, tôi đã có một sản phẩm hoàn chỉnh."