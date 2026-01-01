Nick Krem đã sớm nhận ra trong sự nghiệp bất động sản của mình rằng việc tạo khách hàng tiềm năng chỉ là một phần của bài toán. Các môi giới cũng cần có một thương hiệu dễ nhận diện.
Trong thời gian làm việc tại một trung tâm cuộc gọi bất động sản, Nick dành tới 15 giờ mỗi ngày để liên hệ với các khách hàng tiềm năng trên khắp cả nước. Có một mô thức nổi bật lên.
"Hầu như lần nào cũng vậy, những môi giới có thương hiệu mạnh đều làm ăn cực kỳ hiệu quả với chúng tôi," Nick nói.
Nhận ra điều đó đã khiến Nick và anh trai quyết định xây dựng một công ty marketing bất động sản, công ty này đã mở rộng ra toàn bộ 50 bang và 13 quốc gia chỉ trong chưa đầy hai năm. Đội ngũ của Nick phụ trách toàn bộ chiến lược, viết kịch bản, sản xuất, biên tập và phân phối.
Mô hình hoạt động hiệu quả, nhưng không dễ để mở rộng quy mô.
"Chúng tôi nhận ra các đại lý đang chi hàng nghìn đô la cho việc này, trong khi chúng tôi có thể dùng các công ty như HeyGen để làm với chỉ một phần nhỏ chi phí," Nick nói.
Hiện nay, Nick giúp các chuyên gia bất động sản xây dựng thương hiệu cá nhân của họ bằng video ứng dụng AI, loại bỏ khâu sản xuất như rào cản lớn nhất cản trở việc xuất hiện một cách nhất quán.
Loại bỏ rào cản lớn nhất để duy trì làm video đều đặn
Trước khi có HeyGen, đội của Nick đã xây dựng đầy đủ các chiến lược nội dung cho khách hàng, nhưng việc thuyết phục các môi giới bất động sản thực sự quay video đã làm chậm mọi thứ lại.
Các môi giới lo lắng về máy quay, micro, ánh sáng, trang phục và việc sắp xếp thời gian để quay. Có khi phải mất hàng tuần trước khi có ai đó bắt đầu bấm quay.
Để giải quyết vấn đề, khách hàng bay đến Orlando cho các buổi sản xuất kéo dài hai ngày, quay phim lượng nội dung đủ dùng trong nhiều tháng. Quy trình này có hiệu quả, nhưng không thể duy trì lâu dài.
"Các đại lý bất động sản kiếm được tiền khi họ nói chuyện với khách hàng," Nick nói.
Anh ấy nhận thấy thách thức rõ ràng nhất ở những môi giới làm việc một mình.
"Họ phải trả lời điện thoại, xử lý giao dịch, giải quyết vấn đề và phục vụ khách hàng. Làm video trở thành việc cuối cùng mà họ còn thời gian để làm," Nick nói.
HeyGen đã thay đổi điều đó.
"Trước đây, các đại lý phải bay từ khắp nơi trên cả nước đến đây để kể câu chuyện của mình, quay video và thực sự chi hàng nghìn đô la cho chúng tôi để làm được điều đó," Nick nói. "Điều mà HeyGen cho phép họ làm là lấy diện mạo đẹp nhất của mình, ngày tóc đẹp nhất, ngày trang điểm đẹp nhất, bộ trang phục đẹp nhất và sử dụng lại nó hết lần này đến lần khác."
Thay vì phải sắp xếp thêm một ngày quay mới, các đại lý chỉ cần tạo một bản sao kỹ thuật số một lần và tiếp tục xuất bản nội dung rất lâu sau khi máy quay đã được cất đi.
Mở rộng sức mạnh của một người thành cả một đội ngũ nội dung
Nick lần đầu nhận ra giá trị của HeyGen khi giải quyết chính vấn đề của mình. Đội ngũ của anh muốn đăng hai video YouTube mỗi tuần, nhưng mỗi tập đều yêu cầu Nick phải ghi một phần giới thiệu mới.
"Tối nào tôi cũng đi ngủ mà chỉ nghĩ, 'Mình phải quay cái video giới thiệu đó,'" anh nói.
Cuối cùng, anh ấy bảo nhóm của mình thay những đoạn giới thiệu đó bằng avatar HeyGen của anh.
"Giờ thì vấn đề đó đã vĩnh viễn không còn là gánh nặng của tôi nữa. Tôi không bao giờ phải đi ngủ với suy nghĩ rằng mình phải quay một video giới thiệu nữa, vì HeyGen quay phần giới thiệu cho tôi mỗi lần luôn rồi," Nick nói.
Kết quả khiến anh ấy bất ngờ.
"Những video giới thiệu bằng AI của tôi thực sự hoạt động hiệu quả hơn cả các video do chính tôi quay," anh ấy nói. "Không chỉ giúp tôi tiết kiệm thời gian, mà chúng còn thực sự mang lại hiệu quả tốt hơn nữa."
Hiện nay, avatar của anh ấy xuất hiện trong các video do đội ngũ của anh ấy tạo ra, bao gồm phần mở đầu video YouTube, trang đích, hội thảo và các nội dung dạng ngắn.
"Những gì các bạn đã tạo ra với HeyGen cho phép tôi phát triển theo cấp số nhân," Nick nói. "Trước đây, tôi chỉ phát triển tuyến tính vì trừ khi tự mình làm, tôi chỉ có thể quay 10 video một ngày. Với HeyGen, tôi có thể nói kiểu như: 'Này team, làm 20 cái đi.'"
Giúp các đại lý tiếp thị như những thương hiệu lớn
Hiện nay, đội ngũ của Nick sử dụng HeyGen để tạo ra mọi thứ, từ video giới thiệu bất động sản và các bản cập nhật thị trường cho đến nội dung YouTube, trang đích và các hướng dẫn về khu dân cư.
Chỉ riêng với các video giới thiệu bất động sản, lượng thời gian tiết kiệm được đã là rất đáng kể.
"Bạn không cần phải lái xe đến chỗ đăng tin, chuẩn bị mọi thứ, rồi quay đi quay lại cả chục lần," Nick nói. "Nó giúp bạn tiết kiệm hàng giờ mỗi ngày, hàng trăm đô la chi phí quay, và lần nào cũng có được kịch bản hoàn hảo."
HeyGen cũng đã mở rộng những gì có thể làm được về mặt sáng tạo. Một khách hàng đã sử dụng một avatar để nhảy khỏi máy bay, đáp xuống bên ngoài một bất động sản và bắt đầu chuyến tham quan nhà.
"Nó thực sự khiến tôi cảm giác như mình là một nhà sản xuất phim Hollywood," Nick nói. "Tôi có thể đặt bản thân vào tất cả những bối cảnh khác nhau này, và nó là vô hạn."
Ngoài yếu tố sáng tạo, Nick còn sử dụng HeyGen để giúp các môi giới chiến thắng trên công cụ tìm kiếm. Đội ngũ của anh tạo ra các video trả lời chính xác những câu hỏi mà người mua và người bán đang tìm kiếm trên mạng.
Một khách hàng đã xây dựng cả một kênh YouTube hoàn toàn bằng HeyGen, phát triển lên hơn 3.500 người đăng ký chỉ trong khoảng một năm và giờ đây nhận được các cuộc gọi đến từ cả người mua lẫn người bán. Những khách hàng khác trung bình nhận khoảng hai cuộc gọi đến mỗi tuần bằng cùng chiến lược này.
Đối với Nick, đó mới là giá trị thực sự của HeyGen. Giờ đây, các môi giới độc lập có thể làm marketing với mức độ nhất quán và chất lượng sản xuất mà trước đây phải cần đến một đội ngũ lớn hơn nhiều và ngân sách cao hơn.
"Chúng tôi sẽ không bao giờ trở thành nút thắt trong quy trình sản xuất video nữa," anh ấy nói. "HeyGen đã giúp tôi có thể mở rộng chính mình. HeyGen không thay thế tôi trước ống kính. Nó giúp tôi trở nên tốt hơn."