Nick Krem đã sớm nhận ra trong sự nghiệp bất động sản của mình rằng việc tạo khách hàng tiềm năng chỉ là một phần của bài toán. Các môi giới cũng cần có một thương hiệu dễ nhận diện.

Trong thời gian làm việc tại một trung tâm cuộc gọi bất động sản, Nick dành tới 15 giờ mỗi ngày để liên hệ với các khách hàng tiềm năng trên khắp cả nước. Có một mô thức nổi bật lên.

"Hầu như lần nào cũng vậy, những môi giới có thương hiệu mạnh đều làm ăn cực kỳ hiệu quả với chúng tôi," Nick nói.

Nhận ra điều đó đã khiến Nick và anh trai quyết định xây dựng một công ty marketing bất động sản, công ty này đã mở rộng ra toàn bộ 50 bang và 13 quốc gia chỉ trong chưa đầy hai năm. Đội ngũ của Nick phụ trách toàn bộ chiến lược, viết kịch bản, sản xuất, biên tập và phân phối.

Mô hình hoạt động hiệu quả, nhưng không dễ để mở rộng quy mô.

"Chúng tôi nhận ra các đại lý đang chi hàng nghìn đô la cho việc này, trong khi chúng tôi có thể dùng các công ty như HeyGen để làm với chỉ một phần nhỏ chi phí," Nick nói.

Hiện nay, Nick giúp các chuyên gia bất động sản xây dựng thương hiệu cá nhân của họ bằng video ứng dụng AI, loại bỏ khâu sản xuất như rào cản lớn nhất cản trở việc xuất hiện một cách nhất quán.

Loại bỏ rào cản lớn nhất để duy trì làm video đều đặn

Trước khi có HeyGen, đội của Nick đã xây dựng đầy đủ các chiến lược nội dung cho khách hàng, nhưng việc thuyết phục các môi giới bất động sản thực sự quay video đã làm chậm mọi thứ lại.

Các môi giới lo lắng về máy quay, micro, ánh sáng, trang phục và việc sắp xếp thời gian để quay. Có khi phải mất hàng tuần trước khi có ai đó bắt đầu bấm quay.

Để giải quyết vấn đề, khách hàng bay đến Orlando cho các buổi sản xuất kéo dài hai ngày, quay phim lượng nội dung đủ dùng trong nhiều tháng. Quy trình này có hiệu quả, nhưng không thể duy trì lâu dài.

"Các đại lý bất động sản kiếm được tiền khi họ nói chuyện với khách hàng," Nick nói.

Anh ấy nhận thấy thách thức rõ ràng nhất ở những môi giới làm việc một mình.

"Họ phải trả lời điện thoại, xử lý giao dịch, giải quyết vấn đề và phục vụ khách hàng. Làm video trở thành việc cuối cùng mà họ còn thời gian để làm," Nick nói.

HeyGen đã thay đổi điều đó.

"Trước đây, các đại lý phải bay từ khắp nơi trên cả nước đến đây để kể câu chuyện của mình, quay video và thực sự chi hàng nghìn đô la cho chúng tôi để làm được điều đó," Nick nói. "Điều mà HeyGen cho phép họ làm là lấy diện mạo đẹp nhất của mình, ngày tóc đẹp nhất, ngày trang điểm đẹp nhất, bộ trang phục đẹp nhất và sử dụng lại nó hết lần này đến lần khác."

Thay vì phải sắp xếp thêm một ngày quay mới, các đại lý chỉ cần tạo một bản sao kỹ thuật số một lần và tiếp tục xuất bản nội dung rất lâu sau khi máy quay đã được cất đi.

Mở rộng sức mạnh của một người thành cả một đội ngũ nội dung

Nick lần đầu nhận ra giá trị của HeyGen khi giải quyết chính vấn đề của mình. Đội ngũ của anh muốn đăng hai video YouTube mỗi tuần, nhưng mỗi tập đều yêu cầu Nick phải ghi một phần giới thiệu mới.

"Tối nào tôi cũng đi ngủ mà chỉ nghĩ, 'Mình phải quay cái video giới thiệu đó,'" anh nói.

Cuối cùng, anh ấy bảo nhóm của mình thay những đoạn giới thiệu đó bằng avatar HeyGen của anh.

"Giờ thì vấn đề đó đã vĩnh viễn không còn là gánh nặng của tôi nữa. Tôi không bao giờ phải đi ngủ với suy nghĩ rằng mình phải quay một video giới thiệu nữa, vì HeyGen quay phần giới thiệu cho tôi mỗi lần luôn rồi," Nick nói.

Kết quả khiến anh ấy bất ngờ.

"Những video giới thiệu bằng AI của tôi thực sự hoạt động hiệu quả hơn cả các video do chính tôi quay," anh ấy nói. "Không chỉ giúp tôi tiết kiệm thời gian, mà chúng còn thực sự mang lại hiệu quả tốt hơn nữa."

Hiện nay, avatar của anh ấy xuất hiện trong các video do đội ngũ của anh ấy tạo ra, bao gồm phần mở đầu video YouTube, trang đích, hội thảo và các nội dung dạng ngắn.