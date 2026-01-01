Trong hơn 20 năm qua, Michael Vrlaku đã xây dựng hoạt động kinh doanh thế chấp của mình bằng cách đón nhận các công nghệ mới. Từ hệ thống CRM đến tự động hóa quy trình làm việc, anh luôn tìm cách để doanh nghiệp của mình vận hành hiệu quả hơn.
Nhưng vẫn còn một thách thức khó giải quyết: tạo video một cách đều đặn.
Giống như nhiều chuyên gia thế chấp khác, Michael có rất nhiều kiến thức chuyên môn để chia sẻ. Điều anh ấy thiếu chính là thời gian để quay, chỉnh sửa và xuất bản video trong khi vẫn phải chăm sóc khách hàng và phát triển doanh nghiệp.
"Một điều tôi đã sớm nhận ra, dù đó là AI hay avatar AI, là công nghệ sẽ phát triển đến mức chúng ta không thể tránh khỏi," Michael nói.
Thay vì chờ video AI trở nên phổ biến, Michael muốn đi trước đón đầu.
"Lý do tôi tìm đến HeyGen thực ra chỉ là để tìm một cách tự động hóa những gì mình cần làm," anh ấy nói.
Anh ấy bắt đầu sử dụng HeyGen hơn hai năm trước, biến video AI thành một phần trong quy trình làm việc hằng ngày của mình từ lâu trước khi thế hệ avatar mới nhất ra mắt.
Ngày nay, khoản đầu tư sớm đó giúp Michael liên tục tạo ra những video mà trước đây sẽ cần hàng giờ quay và chỉnh sửa.
Biến việc tạo video thành một quy trình có thể lặp lại
Đối với Michael, lợi ích lớn nhất của HeyGen không phải là thay thế con người, mà là thay thế thời gian sản xuất.
Một video quảng cáo gần đây trông như thể cần cả một ê-kíp sản xuất đầy đủ, quay đi quay lại nhiều lần và chỉnh sửa rất công phu. Nhưng thực tế, Michael chỉ mất vài phút để xem lại thành phẩm cuối cùng.
"Đội của tôi làm ra đó. Họ gửi cho tôi một kịch bản, tôi nói mục đích là gì, họ đưa nó vào HeyGen, và nó xuất ra đúng như vậy," anh ấy nói.
Nếu không có AI, việc sản xuất cùng một nội dung sẽ là một dự án hoàn toàn khác.
"Hãy nghĩ xem sẽ mất bao lâu để một người làm được việc đó. Đó là một dự án tốn cả ngày chỉ để chuẩn bị ra ngoài quay, có người quay video, rồi bao nhiêu lần chỉnh sửa, quay lại, sau đó còn hậu kỳ nữa," Michael nói.
Thay vì coi video là một dự án đặc biệt, Michael đã đưa nó vào nhịp hoạt động thường xuyên của doanh nghiệp mình. Một trợ lý ảo phụ trách phần lớn khâu sản xuất, trong khi Michael đưa ra định hướng và xem xét, phê duyệt sản phẩm cuối cùng.
Kết quả là một quy trình làm việc tạo ra nội dung đều đặn mà không đòi hỏi phải dành hàng giờ trước ống kính.
Mở rộng nội dung trên mọi điểm chạm với khách hàng
Thay vì chỉ tạo video cho mạng xã hội, Michael đã đan xen video AI vào toàn bộ chiến lược marketing của mình.
Các hoạt động hàng tuần của anh ấy giờ đây bao gồm các bản cập nhật thị trường bằng video, bản tin video, trao đổi trực tiếp một–một với khách hàng và các tin nhắn chăm sóc cá nhân hóa sau đó.
Anh ấy cũng đang mở rộng cách thức hợp tác với các đại lý bất động sản.
Mỗi khi có một bất động sản mới được đưa ra thị trường, Michael dự định tạo các video cùng với môi giới phụ trách để giải thích cả về căn nhà lẫn các lựa chọn tài chính cho nó.
"Mỗi lần chúng ta có một bất động sản mới, hãy làm một video cùng nhau," anh ấy nói. "Tôi có thể xuất hiện trong video giới thiệu và nói rằng: 'Đây là một căn nhà tuyệt đẹp rộng 4.000 foot vuông. Đây là ví dụ về khoản thế chấp cho căn nhà này.'"
Anh ấy cũng đang thử nghiệm với các video cảm ơn tự động.
Sau khi trò chuyện với một khách hàng tiềm năng, AI có thể tạo ra một video theo dõi được cá nhân hóa, tóm tắt lại nội dung cuộc trao đổi và nhấn mạnh các bước tiếp theo, giúp xây dựng mối quan hệ bền chặt hơn mà không cần phải thu âm thêm lần nào nữa.
Đối với Michael, những quy trình làm việc này đã biến video từ một chiến thuật tiếp thị thỉnh thoảng sử dụng thành một phần tích hợp trong toàn bộ trải nghiệm khách hàng.
Tập trung vào nội dung thay vì khâu sản xuất
Khi video AI ngày càng được cải thiện, Michael tin rằng bản thân công nghệ đang trở nên kém quan trọng hơn so với giá trị của nội dung.
"Tôi nghĩ chất lượng thực sự chính là phần cốt lõi của những gì chúng tôi tạo ra, chứ không hẳn là âm thanh hay hình ảnh," anh ấy nói. "HeyGen mang lại chất lượng tuyệt vời, nhưng điều quan trọng hơn là nó cho phép chúng tôi tập trung vào điều quan trọng nhất, đó là nội dung cốt lõi."
Triết lý đó cũng định hình những lời khuyên của anh dành cho các chuyên gia mới bắt đầu. Thay vì chờ đợi quy trình hoàn hảo hay những video hoàn hảo, anh khuyến khích mọi người bắt đầu một cách đơn giản.
"Điều đã hiệu quả suốt hàng thế kỷ là cứ làm thôi," anh ấy nói. "Hãy đưa nó vào quy trình làm việc của bạn."
Theo thời gian, Michael không ngừng hoàn thiện cách làm của mình bằng cách thu âm giọng nói của chính anh, ghi hình các avatar trong nhiều bối cảnh khác nhau khi đi du lịch và thử nghiệm các tính năng mới ngay khi chúng được ra mắt.
Nhưng anh tin rằng sự nhất quán quan trọng hơn rất nhiều so với sự hoàn hảo. Với những chuyên gia lo lắng liệu nội dung do AI tạo ra có đủ chân thực hay không, Michael đưa ra một góc nhìn rất đơn giản.
"Đó là chính bạn," anh ấy nói. "Chỉ là phiên bản số của bạn thôi. Bạn đang đưa ra một phiên bản khác của chính mình để có thể cung cấp nhiều nội dung hơn cho khách hàng và khán giả của bạn một cách đều đặn hơn."
Đối với Michael, HeyGen không thay thế yếu tố con người trong công việc kinh doanh. Nó giúp anh có thể chia sẻ chuyên môn của mình một cách đều đặn hơn, tiếp cận nhiều người hơn, và dành ít thời gian hơn cho việc sản xuất nội dung để có nhiều thời gian hơn phục vụ khách hàng.