Nếu không có AI, việc sản xuất cùng một nội dung sẽ là một dự án hoàn toàn khác.

"Hãy nghĩ xem sẽ mất bao lâu để một người làm được việc đó. Đó là một dự án tốn cả ngày chỉ để chuẩn bị ra ngoài quay, có người quay video, rồi bao nhiêu lần chỉnh sửa, quay lại, sau đó còn hậu kỳ nữa," Michael nói.

Thay vì coi video là một dự án đặc biệt, Michael đã đưa nó vào nhịp hoạt động thường xuyên của doanh nghiệp mình. Một trợ lý ảo phụ trách phần lớn khâu sản xuất, trong khi Michael đưa ra định hướng và xem xét, phê duyệt sản phẩm cuối cùng.

Kết quả là một quy trình làm việc tạo ra nội dung đều đặn mà không đòi hỏi phải dành hàng giờ trước ống kính.

Mở rộng nội dung trên mọi điểm chạm với khách hàng

Thay vì chỉ tạo video cho mạng xã hội, Michael đã đan xen video AI vào toàn bộ chiến lược marketing của mình.

Các hoạt động hàng tuần của anh ấy giờ đây bao gồm các bản cập nhật thị trường bằng video, bản tin video, trao đổi trực tiếp một–một với khách hàng và các tin nhắn chăm sóc cá nhân hóa sau đó.

Anh ấy cũng đang mở rộng cách thức hợp tác với các đại lý bất động sản.

Mỗi khi có một bất động sản mới được đưa ra thị trường, Michael dự định tạo các video cùng với môi giới phụ trách để giải thích cả về căn nhà lẫn các lựa chọn tài chính cho nó.

"Mỗi lần chúng ta có một bất động sản mới, hãy làm một video cùng nhau," anh ấy nói. "Tôi có thể xuất hiện trong video giới thiệu và nói rằng: 'Đây là một căn nhà tuyệt đẹp rộng 4.000 foot vuông. Đây là ví dụ về khoản thế chấp cho căn nhà này.'"

Anh ấy cũng đang thử nghiệm với các video cảm ơn tự động.

Sau khi trò chuyện với một khách hàng tiềm năng, AI có thể tạo ra một video theo dõi được cá nhân hóa, tóm tắt lại nội dung cuộc trao đổi và nhấn mạnh các bước tiếp theo, giúp xây dựng mối quan hệ bền chặt hơn mà không cần phải thu âm thêm lần nào nữa.

Đối với Michael, những quy trình làm việc này đã biến video từ một chiến thuật tiếp thị thỉnh thoảng sử dụng thành một phần tích hợp trong toàn bộ trải nghiệm khách hàng.

Tập trung vào nội dung thay vì khâu sản xuất

Khi video AI ngày càng được cải thiện, Michael tin rằng bản thân công nghệ đang trở nên kém quan trọng hơn so với giá trị của nội dung.

"Tôi nghĩ chất lượng thực sự chính là phần cốt lõi của những gì chúng tôi tạo ra, chứ không hẳn là âm thanh hay hình ảnh," anh ấy nói. "HeyGen mang lại chất lượng tuyệt vời, nhưng điều quan trọng hơn là nó cho phép chúng tôi tập trung vào điều quan trọng nhất, đó là nội dung cốt lõi."

Triết lý đó cũng định hình những lời khuyên của anh dành cho các chuyên gia mới bắt đầu. Thay vì chờ đợi quy trình hoàn hảo hay những video hoàn hảo, anh khuyến khích mọi người bắt đầu một cách đơn giản.

"Điều đã hiệu quả suốt hàng thế kỷ là cứ làm thôi," anh ấy nói. "Hãy đưa nó vào quy trình làm việc của bạn."

Theo thời gian, Michael không ngừng hoàn thiện cách làm của mình bằng cách thu âm giọng nói của chính anh, ghi hình các avatar trong nhiều bối cảnh khác nhau khi đi du lịch và thử nghiệm các tính năng mới ngay khi chúng được ra mắt.

Nhưng anh tin rằng sự nhất quán quan trọng hơn rất nhiều so với sự hoàn hảo. Với những chuyên gia lo lắng liệu nội dung do AI tạo ra có đủ chân thực hay không, Michael đưa ra một góc nhìn rất đơn giản.

"Đó là chính bạn," anh ấy nói. "Chỉ là phiên bản số của bạn thôi. Bạn đang đưa ra một phiên bản khác của chính mình để có thể cung cấp nhiều nội dung hơn cho khách hàng và khán giả của bạn một cách đều đặn hơn."

Đối với Michael, HeyGen không thay thế yếu tố con người trong công việc kinh doanh. Nó giúp anh có thể chia sẻ chuyên môn của mình một cách đều đặn hơn, tiếp cận nhiều người hơn, và dành ít thời gian hơn cho việc sản xuất nội dung để có nhiều thời gian hơn phục vụ khách hàng.