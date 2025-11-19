BI Studio of Emotional Intelligence là dự án do Lisa Anugwom Narh sáng lập – một người kể chuyện, tác giả và nhà sáng tạo nội dung YouTube đứng sau kênh The 2 a.m. Code. Thông qua studio và kênh của mình, Lisa khám phá trí tuệ cảm xúc, tính cách và sự tự nhận thức để giúp mọi người kết nối với bản ngã chân thật của họ. Những câu chuyện của cô tập trung vào cộng đồng INFJ, một trong những kiểu tính cách hiếm nhất trong hệ thống Myers-Briggs, chỉ chiếm khoảng một đến hai phần trăm dân số.

Sứ mệnh của Lisa là dùng những câu chuyện để mở mang tâm trí và chạm đến trái tim, giúp mọi người nhìn nhận trải nghiệm của mình dưới một góc nhìn mới. “Tôi nghĩ có rất nhiều tri thức và sự khôn ngoan có thể tìm thấy trong một câu chuyện,” cô nói. Tuy nhiên, dù tầm nhìn sáng tạo của cô rất rõ ràng, quá trình sản xuất nội dung video chuyên nghiệp lại diễn ra chậm chạp, tốn kém và tự nó đã vô cùng kiệt sức.

Mọi thứ đã thay đổi khi Lisa khám phá ra HeyGen. Nền tảng video AI này đã giúp cô có thể biến ý tưởng thành những video chuyên nghiệp, giàu cảm xúc bất cứ lúc nào và ở bất cứ đâu. Nó trở thành cây cầu nối giữa sự sáng tạo của cô và khán giả, giúp cô chia sẻ nội dung ý nghĩa một cách nhanh chóng và đều đặn hơn bao giờ hết.

Vượt qua giới hạn sản xuất để mở khóa tính nhất quán

Trước khi dùng HeyGen, Lisa phải tự làm mọi thứ. Cô vừa là người viết nội dung, người kể chuyện, biên tập viên, vừa là giám đốc sáng tạo, thường xuyên phải xoay xở việc tạo nội dung cùng lúc với công việc toàn thời gian là nhân viên tuân thủ cho Quận Los Angeles. Mỗi video đều tốn hàng giờ chuẩn bị, dàn dựng và thu dọn trước khi quá trình sáng tạo thực sự bắt đầu.

“Nó đòi hỏi tôi phải trở thành những con người khác nhau vào những thời điểm khác nhau trong ngày để có thể làm được mọi thứ,” cô nói. “Tôi vừa là người phụ trách IT, vừa là đội ánh sáng, lại vừa là biên tập viên – tất cả gói gọn trong một mình tôi.” Việc tạo nội dung đồng nghĩa với việc phải sắp xếp lại cả ngôi nhà, lắp đặt thiết bị và đảm bảo không gian yên tĩnh. “Tôi phải di chuyển đồ đạc, chắc chắn là bọn trẻ không có ở nhà, sạc micro và máy quay, và đảm bảo mọi thứ trông thật chỉn chu,” Lisa nói.

Nỗ lực liên tục này đã dẫn đến những trì hoãn và sự chán nản. “Nếu tôi không nghỉ ngơi đủ hoặc không cảm thấy tự tin khi lên hình, tôi sẽ hoãn quay,” cô nói. “Có quá nhiều lý do khiến cả quy trình bị chậm lại.” Ngay cả khi đã quay xong, các bước dựng và hậu kỳ vẫn ngốn rất nhiều thời gian và năng lượng.

Kết quả là sự thiếu nhất quán. Khả năng mở rộng lượng khán giả của cô bị giới hạn bởi khoảng thời gian cô có thể dành cho việc sáng tạo nội dung. “Thật khó để tìm được thời gian và môi trường phù hợp để tạo nội dung theo cách tôi mong muốn,” cô nói. “Và khi bạn làm việc một mình, điều đó có thể khiến bạn nản lòng.”

Ứng dụng AI để mở rộng khả năng kể chuyện không giới hạn

Trải nghiệm đầu tiên của Lisa với HeyGen là đầy bất ngờ và nhẹ nhõm. “HeyGen hoàn toàn trái ngược với mọi thứ tôi từng làm trước đây,” cô nói. “Giờ tôi chỉ cần một ý tưởng, và nó có thể trở thành hiện thực vào bất cứ lúc nào trong ngày.”

Lần đầu tiên, cô ấy có thể tạo video mà không cần máy quay, đèn hay điều kiện hoàn hảo. Sử dụng avatar và tính năng giọng nói của HeyGen, Lisa có thể tạo và xuất bản video từ bất cứ đâu. “Tôi thậm chí còn làm video ngay trên điện thoại của mình. Đó là tôi, nhưng là một phiên bản thông minh hơn của tôi, truyền tải thông điệp còn tốt hơn cả khi chính tôi tự làm,” cô ấy nói.

HeyGen cũng giúp cô ấy tìm lại được sự tự tin sáng tạo của mình. “Lúc đứng trước ống kính thì lúc nào cũng có một chút lo lắng,” Lisa nói. “Nhưng với HeyGen, nỗi sợ đó biến mất. Chỉ cần tôi có một ý tưởng được nghiên cứu kỹ lưỡng và chân thực, tôi đã cảm thấy thoải mái và tự tin khi trình bày nó với cả thế giới.”

Khoảnh khắc “diệu kỳ” của cô đến khi cô tạo ra bản sao kỹ thuật số đầu tiên của mình. “Khi tôi bấm nút tạo và thấy avatar của mình nói bằng chính giọng nói và ngữ điệu của tôi, đó là trải nghiệm chân thực nhất mà tôi từng có,” cô nói. “Tôi gần như nín thở. Tôi đã nghĩ, ‘Chuyện này không thể xảy ra được.’ Nhưng nó đã xảy ra.”

Từ thời điểm đó, Lisa nhìn nhận HeyGen không chỉ là một công cụ. Nó trở thành một người bạn đồng hành sáng tạo, giúp cô đưa những câu chuyện vào cuộc sống nhanh hơn, thông minh hơn và giàu cảm xúc hơn. “Lần đầu tiên, tôi cảm thấy mình có một thương hiệu thực sự thuộc về riêng mình,” cô nói. “HeyGen đã giúp tôi tìm được tiếng nói của mình và chia sẻ nó với cả thế giới.”

Thay đổi cách kết nối và xây dựng cộng đồng thông qua avatar

Tác động bất ngờ nhất từ việc sử dụng HeyGen đến từ phản hồi của khán giả của Lisa. “Điều khiến tôi sốc nhất chính là những phản hồi đó,” cô nói. “Mọi người cảm nhận được tôi qua avatar của mình. Họ kết nối với nó về mặt cảm xúc và chia sẻ nó với người khác. Họ chưa bao giờ đặt câu hỏi liệu nó có thật hay không.”

Bản sao kỹ thuật số của cô đã trở thành cây cầu nối giữa thông điệp của cô và khán giả. “Đó là tôi. Đó là giọng nói của tôi. Đó là thông điệp của tôi. Và nó đang tạo ra sự khác biệt,” cô nói. Thông qua các avatar, cô có thể đưa những nhân vật vào câu chuyện của mình, mang đến cho khán giả chiều sâu và sự đa dạng hơn. “Mọi người mong chờ được gặp lại những nhân vật này mỗi tuần. Họ cảm thấy chúng như đang sống vậy.”

Sự thay đổi này cũng giúp Lisa thoát khỏi chủ nghĩa hoàn hảo và nỗi sợ hãi. “Tôi không còn trì hoãn việc làm video chỉ vì vẻ ngoài của mình hay vì tôi cảm thấy mệt mỏi nữa,” cô nói. “Giờ tôi có thể tập trung vào điều quan trọng nhất: câu chuyện và thông điệp.”

Đạt được tăng trưởng đo lường được và tự do sáng tạo với HeyGen

Kết quả từ việc Lisa áp dụng HeyGen đã mang tính bước ngoặt. Kênh YouTube của cô đã tăng 43,8% lượt hiển thị và tăng 70% mức độ tương tác với video dạng dài. Hiện cô thu hút hơn 10.000 người đăng ký mới mỗi tháng, đồng thời vẫn duy trì công việc toàn thời gian và tự mình sản xuất nội dung.

“Tôi có thể tạo video trong chưa đầy hai giờ, đầy đủ chuyển cảnh và âm nhạc,” Lisa nói. “Tôi đã chuyển từ chật vật bắt kịp tiến độ sang đều đặn xuất bản nội dung thực sự chạm đến khán giả.”

HeyGen đã giúp Lisa có khả năng mở rộng thông điệp của mình và kết nối sâu sắc với khán giả. “Trước HeyGen, tôi liên tục phải đấu tranh với thời gian, không gian và năng lượng,” cô nói. “Sau HeyGen, tôi đã tìm được nhịp điệu, khán giả và giọng nói của chính mình.”

Lời khuyên của cô dành cho những nhà sáng tạo khác rất đơn giản: “Hãy nhấp chuột. Đừng ngại khám phá mọi tính năng. Bạn sẽ ngạc nhiên với những gì mình có thể làm được. Hãy bắt đầu với phiên bản miễn phí. Bạn chỉ còn vài cú nhấp chuột nữa là chạm tới tự do.”

Đối với Lisa, HeyGen không chỉ đơn giản hóa việc sản xuất. Nó đã thổi bùng lại sự sáng tạo của cô và giúp cô xây dựng một cộng đồng ngày càng lớn mạnh và gắn kết. “Nó không chỉ là một nền tảng,” cô nói. “Đó là người bạn đồng hành sáng tạo của tôi. Nó giúp tôi đưa những câu chuyện của mình vào cuộc sống và xuất hiện trước khán giả theo cách chân thực nhất có thể.”