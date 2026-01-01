Từ năm 1921, Komatsu đã thay đổi thế giới vật chất của chúng ta với vai trò là một nhà lãnh đạo toàn cầu trong lĩnh vực Nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM), cung cấp thiết bị cho các ngành xây dựng, khai thác mỏ và lâm nghiệp. Với nguồn gốc hơn một thế kỷ từ Komatsu Iron Works ở vùng nông thôn Nhật Bản, Komatsu đã phát triển thành một công ty toàn cầu với hơn 65.000 nhân viên và mạng lưới vững mạnh gồm 211 nhà phân phối tại 151 quốc gia.

Hành trình của Komatsu được định hình bởi cam kết sâu sắc đối với quan hệ đối tác và đổi mới, mà họ coi là yếu tố thiết yếu để giải quyết những thách thức đa dạng của thời đại chúng ta. Ngày nay, họ đang tận dụng công nghệ AI của HeyGen để kết nối tốt hơn các đội ngũ đa dạng trên toàn cầu và củng cố truyền thống hợp tác của mình.

Những thách thức trong việc tìm ra một hình thức hấp dẫn để đảm bảo chuyển giao kiến thức hiệu quả

Hoạt động trong ngành sản xuất, Komatsu cung cấp một danh mục sản phẩm toàn diện bao gồm máy xúc, xe xúc lật, máy ủi và xe ben, đồng thời giám sát quá trình vận chuyển chúng từ nhà máy đến nhà phân phối rồi đến khách hàng cuối. Để đảm bảo quy trình này được thực hiện hiệu quả, điều tối quan trọng là mạng lưới nhà phân phối của Komatsu, những người trực tiếp tương tác với khách hàng cuối, phải nắm vững kiến thức về các sản phẩm, giải pháp và dịch vụ được cung cấp. Vì vậy, việc cung cấp các chương trình đào tạo toàn diện cho mạng lưới nhà phân phối về tính năng máy móc, vận hành và các thông số kỹ thuật là yếu tố then chốt.

Để đạt được mục tiêu này, đội ngũ học tập và phát triển (L&D) đã thử nhiều cách tiếp cận khác nhau để tạo ra nội dung đào tạo hấp dẫn — từ các slide PowerPoint kèm giọng đọc máy tính cho đến việc thuê các công ty đa phương tiện bên ngoài. Mỗi giải pháp đều có những hạn chế riêng, chưa kể chi phí cao và thời gian đầu tư đáng kể.

"Chúng tôi đã ở thời điểm cần phải xem liệu công nghệ có thể giúp mình với các video đào tạo hay không," bà Sarah Munsters, Giám đốc Nhóm Đào tạo, Phát triển & Sự kiện tại Komatsu Europe International N.V. cho biết. Sau khi khám phá công nghệ AI của HeyGen thông qua việc một influencer người Bỉ sử dụng tính năng dịch video của nền tảng này, Sarah lập tức nhận ra họ có thể áp dụng đổi mới này vào các quy trình của mình như thế nào.

Tanja Bogocharova, Chuyên viên Thiết kế Học liệu tại Komatsu Europe, sử dụng HeyGen để tạo các video giải thích hấp dẫn và nội dung đào tạo kỹ thuật về sản phẩm. Cô cũng xây dựng các hướng dẫn và đóng vai trò super admin cho những nhà phát triển khác từ nhiều đơn vị Komatsu trên toàn cầu. Nền tảng này cho phép nhóm của cô chuyển đổi nội dung hiện có từ các chuyên gia chủ đề thành những video lôi cuốn với các avatar Komatsu được tùy chỉnh — đạt được sự cân bằng hoàn hảo giữa chi tiết kỹ thuật và cách truyền tải hấp dẫn.