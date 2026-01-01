Từ năm 1921, Komatsu đã thay đổi thế giới vật chất của chúng ta với vai trò là một nhà lãnh đạo toàn cầu trong lĩnh vực Nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM), cung cấp thiết bị cho các ngành xây dựng, khai thác mỏ và lâm nghiệp. Với nguồn gốc hơn một thế kỷ từ Komatsu Iron Works ở vùng nông thôn Nhật Bản, Komatsu đã phát triển thành một công ty toàn cầu với hơn 65.000 nhân viên và mạng lưới vững mạnh gồm 211 nhà phân phối tại 151 quốc gia.
Hành trình của Komatsu được định hình bởi cam kết sâu sắc đối với quan hệ đối tác và đổi mới, mà họ coi là yếu tố thiết yếu để giải quyết những thách thức đa dạng của thời đại chúng ta. Ngày nay, họ đang tận dụng công nghệ AI của HeyGen để kết nối tốt hơn các đội ngũ đa dạng trên toàn cầu và củng cố truyền thống hợp tác của mình.
Những thách thức trong việc tìm ra một hình thức hấp dẫn để đảm bảo chuyển giao kiến thức hiệu quả
Hoạt động trong ngành sản xuất, Komatsu cung cấp một danh mục sản phẩm toàn diện bao gồm máy xúc, xe xúc lật, máy ủi và xe ben, đồng thời giám sát quá trình vận chuyển chúng từ nhà máy đến nhà phân phối rồi đến khách hàng cuối. Để đảm bảo quy trình này được thực hiện hiệu quả, điều tối quan trọng là mạng lưới nhà phân phối của Komatsu, những người trực tiếp tương tác với khách hàng cuối, phải nắm vững kiến thức về các sản phẩm, giải pháp và dịch vụ được cung cấp. Vì vậy, việc cung cấp các chương trình đào tạo toàn diện cho mạng lưới nhà phân phối về tính năng máy móc, vận hành và các thông số kỹ thuật là yếu tố then chốt.
Để đạt được mục tiêu này, đội ngũ học tập và phát triển (L&D) đã thử nhiều cách tiếp cận khác nhau để tạo ra nội dung đào tạo hấp dẫn — từ các slide PowerPoint kèm giọng đọc máy tính cho đến việc thuê các công ty đa phương tiện bên ngoài. Mỗi giải pháp đều có những hạn chế riêng, chưa kể chi phí cao và thời gian đầu tư đáng kể.
"Chúng tôi đã ở thời điểm cần phải xem liệu công nghệ có thể giúp mình với các video đào tạo hay không," bà Sarah Munsters, Giám đốc Nhóm Đào tạo, Phát triển & Sự kiện tại Komatsu Europe International N.V. cho biết. Sau khi khám phá công nghệ AI của HeyGen thông qua việc một influencer người Bỉ sử dụng tính năng dịch video của nền tảng này, Sarah lập tức nhận ra họ có thể áp dụng đổi mới này vào các quy trình của mình như thế nào.
Tanja Bogocharova, Chuyên viên Thiết kế Học liệu tại Komatsu Europe, sử dụng HeyGen để tạo các video giải thích hấp dẫn và nội dung đào tạo kỹ thuật về sản phẩm. Cô cũng xây dựng các hướng dẫn và đóng vai trò super admin cho những nhà phát triển khác từ nhiều đơn vị Komatsu trên toàn cầu. Nền tảng này cho phép nhóm của cô chuyển đổi nội dung hiện có từ các chuyên gia chủ đề thành những video lôi cuốn với các avatar Komatsu được tùy chỉnh — đạt được sự cân bằng hoàn hảo giữa chi tiết kỹ thuật và cách truyền tải hấp dẫn.
“Chúng tôi đã nhận được phản hồi rất tích cực từ người học. Họ thấy nội dung dễ theo dõi nhờ phần giải thích ngắn gọn, súc tích do avatar hoạt hình thực hiện,” Tanja giải thích. “Chúng tôi đã chuyển từ những video hướng dẫn đơn giản sang các video chuyên nghiệp hơn với avatar và lồng tiếng rất chân thực, đồng thời tránh được chi phí cao cho việc quay video.”
Tanja cũng ghi nhận tác động tích cực đối với các giảng viên: "Chúng tôi cảm nhận được sự hào hứng không chỉ từ người học mà còn từ chính các giảng viên; họ cũng có thêm động lực để tạo nội dung đào tạo nhờ HeyGen. Nhìn chung, đây là một bước tiến lớn trong việc phát triển tài liệu của chúng tôi."
Mở rộng chương trình đào tạo đa ngôn ngữ một cách nhất quán
Tìm ra một phương thức dễ tiếp cận để tạo nội dung video đào tạo hấp dẫn chỉ là bước đầu tiên; thách thức tiếp theo là mở rộng chương trình đào tạo một cách hiệu quả trên nhiều ngôn ngữ khác nhau để đáp ứng các nhu cầu đa dạng.
Tính năng dịch của HeyGen là công cụ phù hợp mà Komatsu cần để chuyển đổi nội dung của mình sang nhiều ngôn ngữ khác nhau. Tính năng tạo kịch bản của nền tảng này tạo ra các bản nháp đầu tiên chất lượng từ các URL trang web.
"Ở châu Âu, chúng tôi thường cung cấp nội dung đào tạo bằng bốn ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp và tiếng Ý. Thông thường, chúng tôi tạo nội dung gốc trước bằng tiếng Anh, và với tính năng dịch của HeyGen, chúng tôi có thể tạo ra các phiên bản đã dịch chỉ với vài cú nhấp chuột. Đây là một giá trị gia tăng tuyệt vời cho chúng tôi." Tanja chia sẻ. Quy trình mới hiệu quả hơn về thời gian và ngân sách, đồng thời cho phép nhóm tận dụng hiệu quả chỉ một nguồn tài liệu duy nhất.
Lấy cảm hứng từ những phát triển mới được Komatsu Europe giới thiệu, các đơn vị Komatsu khác trên toàn cầu đã áp dụng cách tiếp cận này và triển khai một cách chiến lược các khả năng của HeyGen vào kế hoạch phát triển tài liệu đào tạo của họ.
“Tính năng dịch thuật đang mang lại cho chúng tôi nhiều lợi ích hơn nữa trên quy mô toàn cầu,” Tanja cho biết. “Ví dụ, chúng tôi có một khóa đào tạo ‘Understanding Human Rights Training’ được thiết kế cho tất cả nhân viên trên toàn bộ các đơn vị Komatsu, và khóa đào tạo này đã được dịch sang 14 ngôn ngữ một cách dễ dàng và nhất quán, nhờ HeyGen.”
Hiện nay, các tài liệu đào tạo của Komatsu đang được dịch, viết kịch bản và tạo hoạt hình nhờ sử dụng HeyGen và Komatsu Studio Avatar trên khắp thế giới. Nhờ các công cụ xây dựng thương hiệu của HeyGen, một phong cách nhất quán được đảm bảo trên nhiều quốc gia và nền văn hóa khác nhau.
“Việc tất cả các video đào tạo đều được thuyết minh bởi một avatar duy nhất với một phong cách nhất quán cũng giúp củng cố nhận diện thương hiệu. Việc sử dụng nhất quán Komatsu Studio Avatar và một phong cách hình ảnh thống nhất trong các video đào tạo tạo nên một sự hiện diện thương hiệu dễ nhận biết trên toàn cầu.”
- Tanja Bogocharova, Chuyên gia Thiết kế Học liệu
Mức độ tương tác của người học được cải thiện đáng kể và mở ra vô số khả năng để khám phá
Kết quả đã tự nói lên tất cả. Tại Komatsu, đội ngũ đào tạo nhận thấy rằng hiện nay có 80–90% người xem xem hết toàn bộ video, trong khi trước đây họ thường dừng lại sau khoảng mười phút. Hơn nữa, kết quả các bài kiểm tra đã được cải thiện, cho thấy nhân viên ghi nhớ nội dung hiệu quả hơn.
“Bằng cách khiến việc chuyển giao kiến thức trở nên hấp dẫn hơn và dễ tiếp cận hơn trên nhiều ngôn ngữ, HeyGen đã đóng vai trò then chốt trong việc trao quyền cho mạng lưới toàn cầu của chúng tôi, qua đó góp phần hiện thực hóa lời hứa thương hiệu – cùng nhau tạo ra giá trị – với khách hàng, đối tác và đồng nghiệp của chúng tôi trên khắp thế giới,” Sarah chia sẻ.
“Nhìn về phía trước, chúng tôi đang lên kế hoạch mở rộng việc sử dụng HeyGen. Chẳng hạn, đội ngũ marketing đã thử nghiệm sử dụng HeyGen cho các hoạt động như video chào mừng tại một hội chợ xây dựng lớn. Cùng với họ, chúng tôi cũng đang khám phá khả năng tạo các video giải thích ngắn cho trang web và mạng xã hội của mình. Với HeyGen, khả năng là vô tận và chúng tôi sẽ tiếp tục khám phá chúng trên toàn bộ Komatsu,” Sarah kết luận.