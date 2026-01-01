Đối với Jim McDonner, để nổi bật với tư cách là một nhân viên môi giới bất động sản mới đồng nghĩa với việc phải làm điều gì đó khác biệt.
Sau khi giải ngũ khỏi Hải quân Hoa Kỳ và bắt đầu sự nghiệp thứ hai trong lĩnh vực bất động sản, Jim đã bước vào một trong những thị trường nhà ở cạnh tranh nhất cả nước. Tây Bắc Arkansas là nơi đặt trụ sở của Walmart, Tyson Foods và J.B. Hunt, với khoảng 40 cư dân mới chuyển đến khu vực này mỗi ngày. Đồng thời, có hơn 4.000 môi giới được cấp phép cạnh tranh để giành khách hàng.
"Tôi bắt đầu tìm cách xây dựng một mạng lưới thông qua AI," Jim nói.
Thay vì làm những video giới thiệu nhà và cập nhật thị trường giống như mọi người khác, Jim tập trung vào việc giáo dục. Mỗi tuần, anh ấy trả lời những câu hỏi mà người mua và người bán thường hỏi nhất, tạo ra các video giải thích về thị trường thay vì chỉ đơn thuần quảng cáo nhà.
Sau khi khám phá HeyGen, Jim đã xây dựng một quy trình làm việc cho phép anh ấy liên tục xuất bản các video giáo dục, tiếp cận những người mua nhà đang chuẩn bị chuyển đến trước khi họ đặt chân tới Arkansas, và cạnh tranh với các môi giới đã dành hàng chục năm gây dựng sự nghiệp của mình.
Thay thế hàng giờ chỉnh sửa bằng một quy trình có thể lặp lại
Trước khi dùng HeyGen, để tạo một video có thể tốn gần như cả một ngày. Jim phải nghiên cứu chủ đề, viết kịch bản, thu thập cảnh B-roll, thu âm lời thuyết minh và tự tay ghép mọi thứ lại với nhau trong Canva.
"Tôi phải mất hàng giờ để chỉnh sửa từng video," anh ấy nói. "Tôi không có nhiều thời gian như vậy."
Để nâng cao chất lượng, anh ấy đã thuê một quay phim chuyên nghiệp để sản xuất một loạt 12 video. Mặc dù kết quả khá tốt, nhưng quy trình vẫn tốn kém và mất nhiều thời gian. Ngay cả như vậy, anh ấy chỉ có thể đăng một hoặc hai video mỗi tuần và thường bỏ lỡ cả tuần không đăng gì.
"Nó không ổn định cho lắm," anh nói. "Không có gì lạ khi kênh của tôi chẳng thu hút được chút chú ý nào."
Jim biết rằng tính nhất quán sẽ quyết định liệu video có trở thành một động lực kinh doanh thực sự hay không, nhưng anh cần một quy trình làm việc phù hợp với lịch trình bận rộn trong ngành bất động sản.
Xây dựng hệ thống nội dung được hỗ trợ bởi AI
Sau khi hoàn thành một khóa học chứng chỉ về AI, Jim bắt đầu thử nghiệm hàng chục công cụ AI để xây dựng bộ công nghệ phù hợp cho doanh nghiệp của mình. Ngày nay, quy trình của anh gần như được tự động hóa hoàn toàn.
Anh ấy sử dụng Manus để nghiên cứu các xu hướng thị trường mới nhất, dùng ChatGPT để soạn thảo kịch bản, dùng Gamma để tạo các tài liệu hướng dẫn cho người mua và người chuyển đến, và dùng Video Agent của HeyGen để sản xuất các video được trau chuốt bằng tài sản thương hiệu của mình.
Mỗi sáng thứ Hai, anh ấy lên kế hoạch nội dung cho cả tuần, viết kịch bản, tạo năm video, lên lịch đăng từng video, rồi tiếp tục với công việc trong tuần.
"Tôi chỉ cần dành tối đa ba, bốn tiếng vào sáng thứ Hai là có thể tạo cả một tuần video và lên lịch đăng trước hết," Jim nói.
Thay vì phải chỉnh sửa thủ công từng đoạn chuyển cảnh, Video Agent tự động tạo ra hình ảnh minh họa hấp dẫn, phụ đề và các cảnh quay B-roll bản địa.
"Video Agent là công cụ mà bây giờ tôi gần như chỉ dùng mỗi nó thôi," anh ấy nói.
Tính chân thực cũng khiến ông ngạc nhiên. "Tôi rất ngạc nhiên là chỉ từ một bức ảnh tĩnh mà có thể tạo ra được cả cử chỉ, điệu bộ như vậy," Jim nói. "Hầu hết mọi người đều không nhận ra, trừ khi tôi nói cho họ biết."
Tiếp cận nhiều người mua hơn thông qua video giáo dục
Kể từ khi sử dụng HeyGen, Jim đã chuyển từ các bản cập nhật thị trường chung chung sang nội dung giáo dục được xây dựng dựa trên những câu hỏi thực tế của người mua.
"Nếu ai đó hỏi tôi một câu mà tôi cảm thấy đồng điệu, tôi sẽ ghi chú lại một chút," anh nói. "Sau đó tôi viết kịch bản và tạo một video về điều đó."
Chiến lược này đã giúp anh ấy mở rộng lượng khán giả một cách ổn định. Kênh YouTube của anh ấy hiện có hơn 1.000 người đăng ký, trong khi lượng người theo dõi trên TikTok và LinkedIn vẫn tiếp tục tăng. Quan trọng hơn, anh ấy đang nhận thấy một sự thay đổi rõ rệt trong nhóm người xem nội dung của mình.
Khi anh ấy mới ra mắt kênh của mình, phần lớn người xem là các môi giới bất động sản khác.
"Tôi nghĩ bây giờ có lẽ khoảng 70% khán giả của tôi thuộc nhóm nhân khẩu học chủ chốt đó," anh nói, ám chỉ những người mua trong độ tuổi từ 25 đến 45.
Các video của anh ấy cũng đã bắt đầu mang lại khách hàng. Một chiến dịch đăng tin mang tính giáo dục đã giúp bán được một bất động sản trị giá 650.000 đô la chỉ sau bảy ngày rao bán. Một video khác thu hút những người mua nhà chuyển đến từ Memphis.
Anh ấy cũng đã nhận được nhiều yêu cầu từ California sau khi chạy các chiến dịch video giáo dục nhắm mục tiêu tại những khu vực mà người dân thường chuyển đến Tây Bắc Arkansas sinh sống.
Một trong những video thành công nhất của anh ấy giải thích lý do tại sao Zestimate của Zillow thường khác với giá trị thị trường thực tế. Video này trở nên đủ nổi tiếng đến mức một khách mua sắm đã nhận ra Jim chỉ qua giọng nói của anh khi anh đang đi dạo trong Sam's Club.
"Cô ấy tiến lại gần tôi và nói: 'Này, tôi vừa xem video của anh trên Zillow,'" Jim kể.
Đối với Jim, khoảnh khắc đó khẳng định rằng cách tiếp cận giáo dục của anh đang phát huy hiệu quả.
Xây dựng một doanh nghiệp bất động sản hiện đại với AI
Jim tin rằng AI đã trở thành một trong những lợi thế cạnh tranh lớn nhất dành cho các môi giới bất động sản mới vào nghề.
Ông nói rằng nếu không có nó, ông vẫn sẽ phải tự chỉnh sửa video thủ công, đăng bài một cách thất thường và chật vật để tiếp cận những người mua nhà chuyển đến từ ngoài bang Arkansas.
"Tôi đã không thể tiếp cận được lượng khán giả như hiện tại," anh ấy nói.
Ngày nay, anh không chỉ dựa vào HeyGen cho hoạt động marketing của riêng mình mà còn giới thiệu nó cho các môi giới khác. Anh đang chuẩn bị tổ chức một buổi đào tạo cho 24 môi giới trong công ty, hướng dẫn họ cách xây dựng quy trình làm video nhất quán bằng AI.
"Có lẽ đây là cách dễ dàng nhất để tạo một video chuyên nghiệp mà tôi từng biết đến," Jim nói.
Khi tiếp tục phát triển công việc kinh doanh của mình, Jim coi video là nền tảng của hoạt động tiếp thị bất động sản hiện đại.
"Để tiếp cận mọi người, đặc biệt là nhóm người mua trẻ hơn, bạn phải làm điều đó thông qua video," anh ấy nói.
Và đối với anh ấy, HeyGen đã giúp điều đó trở thành hiện thực.