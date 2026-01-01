Đối với Jim McDonner, để nổi bật với tư cách là một nhân viên môi giới bất động sản mới đồng nghĩa với việc phải làm điều gì đó khác biệt.

Sau khi giải ngũ khỏi Hải quân Hoa Kỳ và bắt đầu sự nghiệp thứ hai trong lĩnh vực bất động sản, Jim đã bước vào một trong những thị trường nhà ở cạnh tranh nhất cả nước. Tây Bắc Arkansas là nơi đặt trụ sở của Walmart, Tyson Foods và J.B. Hunt, với khoảng 40 cư dân mới chuyển đến khu vực này mỗi ngày. Đồng thời, có hơn 4.000 môi giới được cấp phép cạnh tranh để giành khách hàng.

"Tôi bắt đầu tìm cách xây dựng một mạng lưới thông qua AI," Jim nói.

Thay vì làm những video giới thiệu nhà và cập nhật thị trường giống như mọi người khác, Jim tập trung vào việc giáo dục. Mỗi tuần, anh ấy trả lời những câu hỏi mà người mua và người bán thường hỏi nhất, tạo ra các video giải thích về thị trường thay vì chỉ đơn thuần quảng cáo nhà.

Sau khi khám phá HeyGen, Jim đã xây dựng một quy trình làm việc cho phép anh ấy liên tục xuất bản các video giáo dục, tiếp cận những người mua nhà đang chuẩn bị chuyển đến trước khi họ đặt chân tới Arkansas, và cạnh tranh với các môi giới đã dành hàng chục năm gây dựng sự nghiệp của mình.

Thay thế hàng giờ chỉnh sửa bằng một quy trình có thể lặp lại

Trước khi dùng HeyGen, để tạo một video có thể tốn gần như cả một ngày. Jim phải nghiên cứu chủ đề, viết kịch bản, thu thập cảnh B-roll, thu âm lời thuyết minh và tự tay ghép mọi thứ lại với nhau trong Canva.

"Tôi phải mất hàng giờ để chỉnh sửa từng video," anh ấy nói. "Tôi không có nhiều thời gian như vậy."

Để nâng cao chất lượng, anh ấy đã thuê một quay phim chuyên nghiệp để sản xuất một loạt 12 video. Mặc dù kết quả khá tốt, nhưng quy trình vẫn tốn kém và mất nhiều thời gian. Ngay cả như vậy, anh ấy chỉ có thể đăng một hoặc hai video mỗi tuần và thường bỏ lỡ cả tuần không đăng gì.

"Nó không ổn định cho lắm," anh nói. "Không có gì lạ khi kênh của tôi chẳng thu hút được chút chú ý nào."

Jim biết rằng tính nhất quán sẽ quyết định liệu video có trở thành một động lực kinh doanh thực sự hay không, nhưng anh cần một quy trình làm việc phù hợp với lịch trình bận rộn trong ngành bất động sản.

Xây dựng hệ thống nội dung được hỗ trợ bởi AI

Sau khi hoàn thành một khóa học chứng chỉ về AI, Jim bắt đầu thử nghiệm hàng chục công cụ AI để xây dựng bộ công nghệ phù hợp cho doanh nghiệp của mình. Ngày nay, quy trình của anh gần như được tự động hóa hoàn toàn.

Anh ấy sử dụng Manus để nghiên cứu các xu hướng thị trường mới nhất, dùng ChatGPT để soạn thảo kịch bản, dùng Gamma để tạo các tài liệu hướng dẫn cho người mua và người chuyển đến, và dùng Video Agent của HeyGen để sản xuất các video được trau chuốt bằng tài sản thương hiệu của mình.

Mỗi sáng thứ Hai, anh ấy lên kế hoạch nội dung cho cả tuần, viết kịch bản, tạo năm video, lên lịch đăng từng video, rồi tiếp tục với công việc trong tuần.

"Tôi chỉ cần dành tối đa ba, bốn tiếng vào sáng thứ Hai là có thể tạo cả một tuần video và lên lịch đăng trước hết," Jim nói.