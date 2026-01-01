Ngay từ đầu, getitAI đã biết rằng sự tin cậy và yếu tố thời điểm là không thể thỏa hiệp. Nếu các tác nhân số muốn thuyết phục được người dùng, chúng phải mang lại cảm giác chân thực — không chỉ thuyết phục về mặt hình ảnh mà còn phải linh hoạt về mặt hành vi. Không được có những khoảng ngắt gượng gạo, giọng lồng tiếng chắp vá hay cảm giác “giả giả” khó chịu.

Các nền tảng avatar thời kỳ đầu hoặc ưu tiên chất lượng nhưng đánh đổi bằng tốc độ, hoặc đưa ra phản hồi nhanh nhưng không đạt độ chân thực như ảnh. Cả hai cách đều không hiệu quả. Bản thân phương tiện không thể làm hỏng câu chuyện.

“Chúng tôi không chỉ tìm một gương mặt — chúng tôi cần thứ gì đó biểu cảm, nhanh chóng và truyền tải được cảm xúc. Câu chuyện phải chạm đến người xem, trong mọi lần kể,” Alain nói.

HeyGen là nền tảng đầu tiên cung cấp đúng sự kết hợp mà getitAI cần: avatar chân thực như thật, khả năng phản hồi theo thời gian thực và một giao diện thân thiện với nhà phát triển có thể bắt kịp nhịp độ của những câu chuyện được kể một cách linh hoạt.

Vì sao HeyGen là mảnh ghép còn thiếu

Điều khiến HeyGen trở nên khác biệt là sự kết hợp độc đáo giữa khả năng tạo video siêu chân thực và các avatar phát trực tiếp theo thời gian thực. Không chỉ đơn thuần là dựng avatar — mà là duy trì một tương tác liền mạch, tự nhiên, nơi người dùng không bao giờ có cảm giác phải chờ đợi phần mềm.

Là một trong những đối tác avatar tương tác sớm nhất của HeyGen, getitAI đã làm việc chặt chẽ với đội ngũ sản phẩm để tinh chỉnh hệ thống cho các trường hợp sử dụng đòi hỏi cao hơn: logic phân nhánh, đầu vào người dùng linh hoạt và cách truyền tải giàu cảm xúc.

“Lúc đầu thì khá gập ghềnh, nhưng rồi cuối cùng chúng tôi cũng vượt qua ‘thung lũng kỳ lạ’—và tạo ra được thứ cảm giác như một cuộc trò chuyện thật sự,” Alain nói.

Sau 18 tháng hợp tác, getitAI đã được mời chia sẻ công việc của mình tại một sự kiện cộng đồng của HeyGen. Trên sân khấu, Đồng sáng lập HeyGen, Wayne Liang, đã nói thẳng: “getitAI sử dụng công nghệ của chúng tôi còn tốt hơn chính chúng tôi.”

Thuyết phục như một nền tảng

Mặc dù ban đầu getitAI thu hút được sự quan tâm chủ yếu từ các thương hiệu tiêu dùng, tham vọng lớn hơn của họ mang tính chiều ngang: biến niềm tin và đối thoại thành một dạng hạ tầng — thứ có thể vận hành ở bất kỳ nơi nào có các quyết định được đưa ra.

Từ quy trình onboarding cho SaaS đến giáo dục, tài chính và chăm sóc sức khỏe — ở bất cứ đâu một quyết định cần được định hướng, một tác nhân được đào tạo bài bản đều có thể tham gia. Ngành dọc có thể linh hoạt. Sự chạm đến từ con người thì không.

Các avatar của HeyGen giúp những tác nhân này trở nên hữu hình. getitAI khiến họ trở nên thuyết phục.

Cùng nhau, họ đang đặt nền móng cho một kiểu giao diện hoàn toàn mới — nơi câu chuyện không dừng lại ở nút kêu gọi hành động (CTA), mà tiếp tục chảy xuyên suốt mọi lần nhấp, vuốt và câu hỏi.

Tác động: Tương tác chạm đến con người

Các phiên tương tác với các tác nhân getitAI + HeyGen hiện có thời lượng trung bình hơn 2,5 phút—cao gấp nhiều lần so với khoảng thời gian tương tác thông thường. Kết quả không chỉ là thời gian tương tác lâu hơn, mà còn là mức độ tương tác sâu hơn: người dùng đặt câu hỏi, nhận được phản hồi được cá nhân hóa và luôn giữ được mạch trải nghiệm.

Tỷ lệ chuyển đổi cho những tương tác đó dao động từ 13–21%. Nhưng sự thay đổi thú vị hơn là gì? Người dùng ngừng chỉ lướt xem — và bắt đầu trở thành một phần của câu chuyện.

“Internet đã chuyển từ các trang sang các bảng tin. Giờ đây nó đang chuyển từ các bảng tin sang các nhân vật. Chúng tôi đang xây dựng hệ thống đứng sau sự chuyển dịch đó,” Alain nói.

Điều gì sẽ đến tiếp theo

Khi getitAI chuẩn bị ra mắt Creator Agent Marketplace, HeyGen vẫn là một phần quan trọng trong toàn bộ hệ thống. Trong thời gian tới, các doanh nghiệp sẽ có thể triển khai các tác nhân đã được huấn luyện — với đầy đủ giọng nói, tông giọng và phong cách kể chuyện — một cách dễ dàng như thêm một bước thanh toán bằng Stripe.

Đối với HeyGen, đó là minh chứng cho những gì xảy ra khi các avatar không còn chỉ đọc kịch bản mà bắt đầu dẫn dắt các quyết định. Đối với getitAI, đó là bước tiếp theo hướng tới một thế giới web được vận hành không phải bằng những cú nhấp chuột, mà bằng các cuộc trò chuyện.