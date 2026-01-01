Julia McCoy là CEO và người sáng lập First Movers, một nền tảng học tập và đổi mới giúp các doanh nhân và nhà sáng tạo làm chủ các công cụ AI để phát triển doanh nghiệp của họ. Là một chiến lược gia nội dung, tác giả và nhà giáo dục lâu năm, Julia đã xây dựng công ty của mình dựa trên sự nhất quán — xuất bản, diễn thuyết và giảng dạy không ngừng nghỉ. Nhưng vào đầu năm 2025, nhịp độ đó đã chững lại.

Sau một cú suy sụp sức khỏe đột ngột và nghiêm trọng, Julia không còn có thể quay phim, thu âm, hay thậm chí ngồi thẳng lưng trong thời gian dài. “Đó là khoảng thời gian đáng sợ nhất trong đời tôi,” Julia nói. “Hôm trước tôi còn đi leo núi, tối hôm đó đã phải vào viện, người tím tái. Tôi không thể nhấc nổi tay. Tôi không thở được.” Nhiều tháng xét nghiệm và chẩn đoán sai nối tiếp nhau. Các bác sĩ không thể giải thích được các triệu chứng của cô. “Nếu tôi không có bản sao và avatar của mình,” Julia hồi tưởng, “tôi đã hoàn toàn không thể trò chuyện với khán giả của mình.”

Công việc kinh doanh của cô phụ thuộc vào chính sự hiện diện của cô. Cô cần một cách để tiếp tục xuất hiện, phục vụ cộng đồng của mình và giữ cho First Movers hoạt động mà không phải chịu những yêu cầu thể chất của việc sản xuất video. Đó là lúc Julia tìm đến HeyGen để tạo ra một bản sao kỹ thuật số chân thực của chính mình.

Khám phá AI để vượt qua những rào cản về thể chất và sáng tạo

Trước khi sử dụng HeyGen, công việc kinh doanh của Julia hoàn toàn phụ thuộc vào video quay trực tiếp. Cô tự mình quay tất cả các bài hướng dẫn, hội thảo trực tuyến và khóa học, tự lo mọi thứ từ trang điểm, chuẩn bị máy quay cho đến chỉnh sửa. “Nó rất vui,” Julia nói. “Nhưng xét về mặt thực tế và tài chính thì đó là một khối lượng công việc khổng lồ. Một video dài mười phút có thể mất đến vài ngày.”

Ngay cả trước khi mắc bệnh, quy trình đó đã không thể duy trì lâu dài. “Tôi là một doanh nhân. Tôi muốn tiến nhanh. Tôi nảy ra ý tưởng cho một video là muốn nó được hoàn thành ngay lập tức,” Julia nói. “Nhưng chính quy trình đó lúc nào cũng kéo tôi chậm lại.”

Khi cuộc khủng hoảng sức khỏe ập đến, toàn bộ mô hình của cô buộc phải thay đổi. Về mặt thể chất, cô không thể quay phim hay đi lại. “Mỗi lần tôi ngồi xuống để nói, tôi cảm giác như các cơ quan nội tạng đang bị xé rách,” Julia nói. “Tôi phải phân bổ từng chút năng lượng và lựa chọn giữa việc chải tóc hay quay một video.”

Đó là lúc Julia bắt đầu thử nghiệm với AI. Cô bắt đầu dùng thử các công cụ giọng nói AI và avatar, khám phá xem mình có thể tái hiện sự hiện diện trước ống kính đến mức nào mà vẫn giữ được tính chân thực. “Bản sao của tôi không chỉ còn là một công cụ,” Julia nói. “Nó là phao cứu sinh của tôi.”

Xây dựng bản sao kỹ thuật số để sáng tạo không giới hạn

Julia đã kết hợp trình tạo avatar tùy chỉnh của HeyGen với ElevenLabs để tạo bản sao giọng nói chuyên nghiệp, dành hơn 25 giờ tinh chỉnh dữ liệu để đảm bảo phiên bản kỹ thuật số của cô trông và nghe như thật.

“Điều quan trọng nhất là dữ liệu huấn luyện,” Julia nói. “Âm thanh phải sạch, nhất quán. Không được có đoạn cắt ghép. Dùng cùng một micro từ đầu đến cuối. Bạn thực sự đang dạy cho AI biết bạn là ai.”

Sử dụng chính các video chất lượng cao và cảnh quay trong studio của mình, Julia đã tạo ra một avatar có thể trình bày trọn vẹn nội dung cho các video YouTube dài. HeyGen đảm nhiệm phần biểu cảm khuôn mặt, cử chỉ và chuyển động miệng, trong khi Eleven Labs cung cấp giọng nói liền mạch với cảm xúc chính xác.

Khi thử nghiệm video nhân bản đầu tiên của mình, kết quả đã khiến cô vô cùng bất ngờ. “Tôi đã đăng một video có bản sao của chính mình trong đó và nó có mức độ tương tác cao nhất trong tất cả những gì tôi từng phát hành,” Julia nói. Video có tiêu đề “03 Just Broke the AI Ceiling” đã đạt số lượt xem cao hơn 3,8 lần, tỷ lệ nhấp 7,8% và thời lượng xem trung bình tám phút, đều vượt xa các mốc trước đây của cô.

Thành công đó đã giúp cô tự tin tăng tốc gấp đôi. Chỉ trong một đợt nước rút kéo dài ba ngày, Julia đã sản xuất sáu video. Trước đây, khối lượng đó sẽ phải mất hàng tuần. “Lần đầu tiên sau 12 năm làm marketing, mọi thứ trở nên có thể kiểm soát được. Tôi có thể viết, đạo diễn và xuất bản mà không bị kiệt sức,” Julia nói.

Ở phía sau hậu trường, Julia vẫn dựa vào đội ngũ của mình để chỉnh sửa và hoàn thiện tính sáng tạo. “Nhà sản xuất của tôi làm việc tại Philippines,” Julia nói. “Cô ấy chỉnh sửa mọi thứ thủ công. Sự chạm vào của con người tạo nên khác biệt vượt trội.” Nhưng HeyGen đã đảm nhận phần việc nặng nhọc, giúp cô có thời gian tập trung vào nghiên cứu, viết nội dung và chiến lược.

“Nhân bản chính mình là được tự do khỏi công việc,” Julia nói. “Đó là tự do khỏi guồng quay mệt mỏi. Giờ tôi có thể nghỉ ngơi, nạp lại năng lượng và vẫn tiếp tục sáng tạo.”

Giành lại thời gian, sức khỏe và tầm ảnh hưởng nhờ HeyGen

Kể từ khi áp dụng HeyGen, Julia không chỉ thay đổi quy trình làm việc của mình mà còn thay đổi hoàn toàn cách cô nhìn nhận về công việc.

Kết quả

Tương tác video cao hơn 3,8 lần : Video do bản sao của Julia dẫn dắt đã vượt trội so với tất cả các lượt đăng trước đó, với CTR 7,8% và thời lượng xem trung bình 8 phút.

: Video do bản sao của Julia dẫn dắt đã vượt trội so với tất cả các lượt đăng trước đó, với CTR 7,8% và thời lượng xem trung bình 8 phút. 6 video trong 3 ngày : Một kỷ lục mới về sản lượng, có được nhờ công nghệ nhân bản.

: Một kỷ lục mới về sản lượng, có được nhờ công nghệ nhân bản. Duy trì hoạt động kinh doanh liên tục trong thời gian ốm bệnh: HeyGen đã giúp Julia giữ được sự kết nối với khán giả và doanh thu ngay cả khi cô chỉ làm việc 30 phút mỗi ngày.

Vượt lên trên những con số, tác động về mặt cảm xúc là vô cùng sâu sắc. “Bản sao này đã cứu lấy công việc kinh doanh của tôi, nhưng quan trọng hơn, nó đã cứu chính tôi,” Julia chia sẻ. “Tôi có thể nghỉ ngơi, hồi phục, và vẫn xuất hiện trước khán giả của mình.”

Hiện tại, cô ấy dạy những phương pháp này trong First Movers Labs, giúp các doanh nhân xây dựng quy trình làm việc vận hành bằng AI của riêng họ. “Tôi muốn nhiều người hơn biết cách làm điều này,” Julia nói. “Bạn có thể tinh chỉnh một bản sao (clone) tốt đến mức không ai nhận ra sự khác biệt, nhưng nó vẫn giữ được nét chạm của con người. Đó mới là chìa khóa.”

Ngày nay, Julia gọi HeyGen là công cụ định hình sự nghiệp của mình. “Có một kỷ nguyên trước HeyGen và một kỷ nguyên sau HeyGen,” Julia nói. “Đây là yếu tố thay đổi cuộc chơi lớn nhất mà tôi từng thấy.”

