Equity Trust Company là một công ty hàng đầu trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, chuyên về các tài khoản hưu trí tự quản (self-directed IRA). Video là kênh chủ chốt để tương tác và giáo dục khách hàng trong ngành này. Jesse Briley, Giám đốc Cấp cao phụ trách Tương tác Tiếp thị của Equity Trust, quản lý một đội ngũ chuyên sản xuất nội dung hấp dẫn trên nhiều kênh khác nhau nhằm tương tác hiệu quả với khách hàng mục tiêu.

Nhận thấy tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của video, Jesse đã đặt ra những mục tiêu đầy tham vọng để mở rộng nỗ lực sản xuất video của họ. Để gia tăng sản lượng video, công ty đã tìm kiếm các giải pháp đổi mới nhằm nâng cao hiệu quả và mở rộng quy mô tạo nội dung. HeyGen đã cung cấp một giải pháp mang tính đột phá, giúp Equity Trust tinh gọn quy trình làm việc và tối ưu hóa nguồn lực.

Vượt qua những hạn chế về nguồn lực và các vấn đề về hiệu suất

Một trở ngại lớn là hạn chế về nguồn lực, khiến họ khó có thể sản xuất nội dung video với số lượng và chất lượng như mong muốn. Hơn nữa, việc tạo ra các video đạt chuẩn chuyên nghiệp đòi hỏi rất nhiều thời gian và công sức, đặc biệt là từ Giám đốc Đào tạo của công ty. Là một chuyên gia đầu ngành luôn được săn đón, giám đốc chỉ có rất ít thời gian dành cho các buổi quay video.

“Khối lượng nội dung mà các đội ngũ đang sản xuất dường như tăng lên mỗi năm để duy trì sự liên quan và tính cạnh tranh,” Jesse nói. “Khả năng mở rộng là rất quan trọng và các đội nội dung cần một bộ công cụ ngày càng phong phú cho phép tự động hóa và nâng cao hiệu suất, trong đó ngày càng bao gồm việc sử dụng AI.”

Đội ngũ cũng phải đáp ứng những kỳ vọng rất cao từ khán giả của mình, những người đòi hỏi nội dung chuyên nghiệp và chân thực. Các video cần thể hiện cam kết về chất lượng của Equity Trust mà không tạo cảm giác “do AI tạo ra”, vì việc duy trì niềm tin và uy tín với người xem là tối quan trọng. Những thách thức này càng nhấn mạnh nhu cầu về một giải pháp có khả năng mở rộng và hiệu quả hơn để hỗ trợ các mục tiêu sản xuất video của đội ngũ và duy trì niềm tin của khán giả.

Tận dụng HeyGen để tạo nội dung video chân thực, có khả năng mở rộng

Equity Trust đã khám phá HeyGen trong một lần tìm kiếm trực tuyến và quyết định thử nghiệm các khả năng video AI sáng tạo của nền tảng này. Đối với Jesse và đội ngũ của anh, thử nghiệm nhằm xác định liệu các video được tạo bằng AI có thể đáp ứng mục tiêu sản xuất nội dung chất lượng cao, có khả năng mở rộng, rút ngắn thời gian sản xuất và giảm phụ thuộc vào nguồn lực, đồng thời vẫn giữ được tính chân thực để duy trì niềm tin của khán giả hay không.

Chỉ trong vòng một giờ, nhóm đã tạo ra một avatar số của Giám đốc Đào tạo, ghi lại giọng nói và diện mạo trực quan của ông. Điều này cho phép Equity Trust sản xuất các video giáo dục chất lượng chuyên nghiệp cho mạng xã hội, đào tạo nội bộ và tương tác với khách hàng mà không cần đến sự tham gia trực tiếp và thời gian của vị giám đốc. Bằng cách giảm thiểu các điểm nghẽn và đảm bảo chất lượng nhất quán, cách tiếp cận đổi mới này đã mở ra những hướng đi mới cho việc tạo nội dung chân thực, có thể mở rộng.

“Với HeyGen, chúng tôi có thể tạo ra những video ngắn, súc tích nhưng vẫn giữ được chất lượng chuyên nghiệp. Nó đặc biệt hiệu quả cho mạng xã hội,” Jesse nói. “Khả năng mở rộng mà nó mang lại thực sự đã thay đổi cuộc chơi cho đội ngũ của chúng tôi.”

Thay đổi cách sản xuất video với các giải pháp ứng dụng AI

Sau những thử nghiệm ban đầu và một số điều chỉnh, Equity Trust đã tích hợp thành công HeyGen vào quy trình tạo nội dung của mình. Kết quả đạt được rất đáng kể:

Tiết kiệm thời gian : Trước khi sử dụng HeyGen, việc sản xuất một video cần hơn năm giờ làm việc. Với HeyGen, cùng một khối lượng nội dung được hoàn thành chỉ trong vài phút, giúp nâng cao năng suất một cách rõ rệt.

: Trước khi sử dụng HeyGen, việc sản xuất một video cần hơn năm giờ làm việc. Với HeyGen, cùng một khối lượng nội dung được hoàn thành chỉ trong vài phút, giúp nâng cao năng suất một cách rõ rệt. Khối lượng nội dung : Nhóm đã tạo ra 12 video trong một khoảng thời gian ngắn, một thành tựu trước đây không thể đạt được do hạn chế về nguồn lực.

: Nhóm đã tạo ra 12 video trong một khoảng thời gian ngắn, một thành tựu trước đây không thể đạt được do hạn chế về nguồn lực. Tính linh hoạt: Các video được tạo bằng AI đã được sử dụng trên nhiều kênh khác nhau, bao gồm TikTok, YouTube Shorts và Instagram Reels. Mặc dù chủ yếu hướng đến khách hàng, các video này cũng được ứng dụng trong đào tạo nội bộ.

“HeyGen là tương lai của việc tạo nội dung có thể mở rộng,” Jesse nói. “Đối với các nhóm nhỏ hoặc thậm chí là những nhà sáng tạo cá nhân, các công cụ AI như HeyGen là không thể thay thế.”

Bằng cách tận dụng các khả năng AI của HeyGen, Equity Trust có thể tùy chỉnh nội dung cho từng nhóm đối tượng cụ thể, thử nghiệm nhiều avatar khác nhau để phù hợp với các nhóm nhân khẩu học đa dạng. Khả năng của nền tảng trong việc mở rộng sản xuất video một cách hiệu quả mà không gây áp lực lên nguồn lực nội bộ phù hợp với các mục tiêu dài hạn của đội ngũ, giúp họ đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng.

Khi công nghệ AI ngày càng phát triển, trải nghiệm của Equity Trust cho thấy tiềm năng chuyển đổi mạnh mẽ của các công cụ như HeyGen đối với các đội ngũ marketing hiện đại.