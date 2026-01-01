ELB Learning là nhà cung cấp dịch vụ trọn gói về dịch vụ chuyên nghiệp và công nghệ đào tạo, giúp các tổ chức chuyển đổi hoạt động đào tạo lên môi trường trực tuyến và nâng tầm chất lượng học tập. Rich Vass, Phó Chủ tịch Cấp cao phụ trách Mảng Học tập Toàn cầu, phụ trách cả hoạt động của ELB tại Mỹ và Ấn Độ cho đội ngũ dịch vụ, tập trung vào phát triển giải pháp đào tạo tùy chỉnh, tư vấn chiến lược và triển khai công nghệ học tập.

Danh sách khách hàng của ELB bao gồm khoảng 90% các công ty thuộc Fortune 100. Họ xây dựng mọi thứ từ công cụ đào tạo thực tế ảo (VR) và thư viện tài nguyên cho đến các nền tảng micro‑learning được hỗ trợ bởi AI. Khi video trở thành trung tâm của hoạt động học tập, ELB cần một cách thông minh hơn, nhanh hơn để sản xuất nội dung có thể mở rộng với chất lượng cao. Đó chính là lúc HeyGen xuất hiện.

Vượt qua các nút thắt trong quy trình làm video truyền thống

Trong hơn một thập kỷ, các nhóm của ELB Learning đã sản xuất video giải thích, các đoạn video người dẫn nói trước ống kính và đồ họa chuyển động bằng những công cụ truyền thống như Adobe After Effects và Camtasia. Như Rich đã nói, “video là một phương tiện vô cùng quan trọng cho việc học tập.” Thế nhưng, quy trình này vẫn luôn tốn nhiều công sức và thiếu linh hoạt.

Việc tạo video theo cách truyền thống bao gồm viết kịch bản, quay, dựng và làm đồ họa, vốn tốn kém cả về thời gian lẫn công sức con người. Việc dịch nội dung sang nhiều ngôn ngữ khác nhau đòi hỏi phải làm lại những phần quan trọng trong toàn bộ quy trình. Hơn nữa, khách hàng ngày càng thường xuyên hỏi: “Anh/chị đang dùng công cụ nào vậy?”, tạo áp lực buộc ELB phải áp dụng những phương pháp hiện đại và minh bạch hơn.

Rich mô tả cách ELB ban đầu thử nghiệm với Colossyan, nhưng sau đó chuyển sang HeyGen khi các kỹ sư nội bộ và yêu cầu từ khách hàng thúc đẩy họ theo hướng đó. Một khách hàng đã kiên quyết yêu cầu dùng HeyGen, điều này đã đẩy nhanh quyết định của họ. “Sự linh hoạt mà các bạn mang lại chính là điều chúng tôi cần,” Rich nói.

Những việc trước đây mất hàng tháng cho việc tạo phiên bản, dịch thuật và làm lại đang dần trở thành một điểm nghẽn chiến lược lớn. ELB cần tìm ra một giải pháp video cho phép tăng tốc độ, mở rộng quy mô, bản địa hóa và giảm chi phí mà vẫn đảm bảo chất lượng.