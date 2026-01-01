ELB Learning là nhà cung cấp dịch vụ trọn gói về dịch vụ chuyên nghiệp và công nghệ đào tạo, giúp các tổ chức chuyển đổi hoạt động đào tạo lên môi trường trực tuyến và nâng tầm chất lượng học tập. Rich Vass, Phó Chủ tịch Cấp cao phụ trách Mảng Học tập Toàn cầu, phụ trách cả hoạt động của ELB tại Mỹ và Ấn Độ cho đội ngũ dịch vụ, tập trung vào phát triển giải pháp đào tạo tùy chỉnh, tư vấn chiến lược và triển khai công nghệ học tập.
Danh sách khách hàng của ELB bao gồm khoảng 90% các công ty thuộc Fortune 100. Họ xây dựng mọi thứ từ công cụ đào tạo thực tế ảo (VR) và thư viện tài nguyên cho đến các nền tảng micro‑learning được hỗ trợ bởi AI. Khi video trở thành trung tâm của hoạt động học tập, ELB cần một cách thông minh hơn, nhanh hơn để sản xuất nội dung có thể mở rộng với chất lượng cao. Đó chính là lúc HeyGen xuất hiện.
Vượt qua các nút thắt trong quy trình làm video truyền thống
Trong hơn một thập kỷ, các nhóm của ELB Learning đã sản xuất video giải thích, các đoạn video người dẫn nói trước ống kính và đồ họa chuyển động bằng những công cụ truyền thống như Adobe After Effects và Camtasia. Như Rich đã nói, “video là một phương tiện vô cùng quan trọng cho việc học tập.” Thế nhưng, quy trình này vẫn luôn tốn nhiều công sức và thiếu linh hoạt.
Việc tạo video theo cách truyền thống bao gồm viết kịch bản, quay, dựng và làm đồ họa, vốn tốn kém cả về thời gian lẫn công sức con người. Việc dịch nội dung sang nhiều ngôn ngữ khác nhau đòi hỏi phải làm lại những phần quan trọng trong toàn bộ quy trình. Hơn nữa, khách hàng ngày càng thường xuyên hỏi: “Anh/chị đang dùng công cụ nào vậy?”, tạo áp lực buộc ELB phải áp dụng những phương pháp hiện đại và minh bạch hơn.
Rich mô tả cách ELB ban đầu thử nghiệm với Colossyan, nhưng sau đó chuyển sang HeyGen khi các kỹ sư nội bộ và yêu cầu từ khách hàng thúc đẩy họ theo hướng đó. Một khách hàng đã kiên quyết yêu cầu dùng HeyGen, điều này đã đẩy nhanh quyết định của họ. “Sự linh hoạt mà các bạn mang lại chính là điều chúng tôi cần,” Rich nói.
Những việc trước đây mất hàng tháng cho việc tạo phiên bản, dịch thuật và làm lại đang dần trở thành một điểm nghẽn chiến lược lớn. ELB cần tìm ra một giải pháp video cho phép tăng tốc độ, mở rộng quy mô, bản địa hóa và giảm chi phí mà vẫn đảm bảo chất lượng.
Chuyển đổi quy trình sản xuất và bán hàng bằng cách triển khai HeyGen
Khi ELB áp dụng HeyGen, nó đã trở thành một công cụ chiến lược không chỉ trong quy trình sản xuất mà còn trong bán hàng và xây dựng giải pháp. Rich giải thích rằng video AI giờ đây là một phần trong gói dịch vụ tiêu chuẩn của họ: “Trước khi ký thỏa thuận công việc, chúng tôi luôn đưa video vào như một giải pháp. Khách hàng hỏi chúng tôi đang dùng công cụ nào — chúng tôi nói với họ là HeyGen.”
Với một dự án micro-learning lớn, ELB ước tính cần hơn 200 giờ cho khâu thiết kế, viết kịch bản, rà soát và xây dựng. Nhờ sử dụng HeyGen, họ hoàn thành chỉ trong khoảng 70 giờ, giảm gần 65–75% thời gian.
Các đội ngũ bán hàng của ELB hiện đang giới thiệu HeyGen như một yếu tố tạo ra giá trị chứ không chỉ là giải pháp làm video rẻ hơn. Như Rich nói, họ tránh mô tả đây là “con đường rẻ tiền” mà thay vào đó định vị nó là giải pháp “tiết kiệm chi phí, dựa trên giá trị”.
HeyGen cũng giúp ELB giành được những thương vụ mới. Rich nhắc đến một khách hàng là đơn vị tổng hợp nội dung, người đã trao cho ELB một hợp đồng thực hiện hàng trăm khóa học dạng micro chủ yếu vì ELB có thể đáp ứng các thời hạn gấp rút nhờ sử dụng HeyGen.
Cuối cùng, ELB vẫn giữ sự minh bạch với khách hàng về bộ công cụ mà họ sử dụng. “Họ hỏi chúng tôi dùng công cụ nào,” Rich nói. “Chúng tôi mở mã và cho họ xem. Việc sử dụng HeyGen khiến họ yên tâm rằng chúng tôi đang dùng những giải pháp tiên tiến nhất.”
Định hình lợi thế cạnh tranh của ELB với video AI nhanh chóng và chân thực
Kể từ khi áp dụng HeyGen, ELB đã tăng tốc độ triển khai, mở rộng năng lực và cải thiện vị thế của mình trên thị trường:
- Giảm 65–75% thời gian phát triển: Đối với một dự án micro‑learning trong phạm vi SaaS, ELB đã giảm từ khoảng hơn 200 giờ xuống còn khoảng 70 giờ khi sử dụng HeyGen.
- Tốc độ trở thành điểm bán hàng trong các đề xuất: ELB giờ đây có thể tự tin cam kết thời gian thực hiện ngắn hơn cho cả các dự án sắp tới và các đề xuất bán hàng.
- Giành được khách hàng mới nhờ năng lực AI: HeyGen đã giúp ELB ký được hợp đồng xây dựng “hàng trăm micro-course” bằng cách đưa ra thời gian triển khai nhanh và chi phí sản xuất thấp hơn.
Rich lưu ý rằng các nhóm nội bộ và các lãnh đạo kỹ thuật từ các thương vụ mua lại đã thúc đẩy quyết định này: “Các kỹ sư đã giới thiệu HeyGen và nói rằng ‘đây là sản phẩm tốt nhất trên thị trường’, và một khách hàng quan trọng cũng yêu cầu chúng tôi sử dụng nó, vì vậy chúng tôi đã quyết định triển khai.” Ngày nay, HeyGen thường xuyên được tích hợp trong các gói giải pháp của ELB.
Vượt lên trên các chỉ số, Rich nhấn mạnh sự thay đổi vô hình: khách hàng, các bên liên quan nội bộ và khách hàng tiềm năng giờ đây nhìn nhận ELB như một đối tác tiên phong, giàu năng lực trong lĩnh vực video AI. “Họ hiểu đủ để hỏi chúng tôi đang dùng công cụ nào,” Rich nói. “HeyGen là một phần cách chúng tôi tạo khác biệt hiện nay.”