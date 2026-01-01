Curt Landry Ministries là một tổ chức nhân đạo phi lợi nhuận tận tâm với các hoạt động tiếp cận cộng đồng và xây dựng cộng đồng. Tổ chức cung cấp những không gian thân thiện cả trực tuyến lẫn trực tiếp để mọi người có thể tiếp cận các giáo huấn Kinh Thánh, đồng thời đào sâu sự hiểu biết và trân trọng di sản Do Thái cùng mối liên hệ thiết yếu của nó với Cơ Đốc giáo.

Darrell Puckett, Giám đốc Truyền thông Sáng tạo tại Curt Landry Ministries, phụ trách toàn bộ các hoạt động sáng tạo của tổ chức, dung hòa giữa đổi mới và cách tiếp cận định hướng kinh doanh. Puckett ưu tiên dữ liệu, phân tích và khả năng tiếp cận tự nhiên để mở rộng tầm ảnh hưởng của sứ điệp Phúc Âm của tổ chức và gia tăng tác động của nó.

Đội ngũ của ông, được thúc đẩy bởi niềm đam mê lan tỏa thông điệp tiên tri và tâm linh của Curt Landry đến khán giả toàn cầu, đã tìm hiểu nhiều phương án khác nhau để mở rộng nội dung nhanh chóng bằng nhiều ngôn ngữ. Sau khi thử nghiệm một số đối thủ cạnh tranh, Darrell và đội ngũ của mình đã sử dụng HeyGen để mở rộng phạm vi tiếp cận, tăng quy mô nội dung đa ngôn ngữ và chuyển đổi năng lực truyền thông toàn cầu.

Tiếp cận các quốc gia khác bằng ngôn ngữ bản địa

Darrell muốn đưa lời nói được rao giảng lên một tầm cao mới bằng cách tiếp cận nhiều khán giả toàn cầu đa dạng theo một cách gần gũi và chân thực. Tổ chức Curt Landry Ministries có một sáng kiến mang tên “Reaching the Nations” (Vươn tới muôn dân), với mục tiêu giúp mọi người được tiếp cận nội dung tâm linh của Rabbi Curt bằng chính ngôn ngữ mẹ đẻ của họ.



Sau hai năm rưỡi phục vụ trong mục vụ, một trong những mục tiêu chính của Darrell là giúp các bài giảng tâm linh của Rabbi Curt được tiếp cận dễ dàng bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau thông qua kênh YouTube của họ. Các quy trình dịch thuật và lồng tiếng truyền thống tốn kém, mất nhiều thời gian và thường thiếu nhất quán. Những yêu cầu quan trọng nhất của họ là giọng nói phải chân thực, đồng bộ khẩu hình chính xác và giữ được nhịp điệu cảm xúc — tất cả đều vô cùng quan trọng đối với nội dung tâm linh.



“Việc được nghe lời nói bằng chính ngôn ngữ của mình có sức mạnh vô cùng lớn. Chúng tôi muốn bảo đảm rằng thông điệp của Rabbi Curt Landry vang lên một cách chân thực, nhưng làm thủ công như vậy thì không thể mở rộng được,” Darrell nói. “AI phải gần như hoàn hảo. Khi mọi người xem nội dung tôn giáo, họ kết nối rất sâu sắc với tính cách và cảm xúc của người nói.”



Giữ trọn chiều sâu cảm xúc với AI



Nền tảng video AI của HeyGen nhanh chóng trở thành công cụ đáng tin cậy nhất cho nhu cầu của họ. Nó có thể giữ nguyên chiều sâu cảm xúc, tông giọng và nhịp điệu của người nói gốc, đồng thời mang lại khả năng đồng bộ khẩu hình miệng chân thực trong các ngôn ngữ đã được dịch.



Nhóm bắt đầu bằng việc dịch nội dung sang tiếng Tây Ban Nha, ra mắt kênh YouTube “Curt Landry en Español” như một bản thử nghiệm minh chứng. Quy trình làm việc bao gồm cắt các nội dung dạng dài, như các buổi lễ Shabbat và podcast, thành những đoạn video ngắn, dễ quản lý hơn. Nhóm tải các bản ghi hình sạch lên HeyGen để dịch và xử lý, sau đó một thành viên song ngữ sẽ rà soát kết quả nhằm đảm bảo độ chính xác và phù hợp về mặt văn hóa, rồi phân phối nội dung thông qua YouTube, các nền tảng mạng xã hội và ứng dụng One New Man Network của Curt Landry Ministries.



Trung bình mỗi tháng, nhóm dịch bốn buổi lễ Shabbat, với tổng thời lượng khoảng 4,5 giờ nội dung. Ngoài ra, họ sản xuất bốn tập podcast chính mỗi tháng, mỗi tập dài khoảng 40 phút, và tạo một video ngắn mỗi ngày, tương đương khoảng 30 video ngắn mỗi tháng.



Bằng cách tận dụng công nghệ dịch video tiên tiến của HeyGen, mục vụ đã vượt qua các rào cản về ngôn ngữ, thời gian và nguồn lực để truyền tải thông điệp của mình một cách chân thực và hiệu quả đến khán giả trên toàn thế giới. “Công nghệ này cho phép chúng tôi tiếp cận mọi người bằng chính ngôn ngữ của họ, chỉ với một đội ngũ nhỏ, ở một quy mô mà trước đây chưa từng khả thi,” Darrell cho biết.



Tăng trưởng khán giả gấp năm lần và khả năng mở rộng trên toàn cầu

Kết quả từ chương trình thử nghiệm bằng tiếng Tây Ban Nha diễn ra vừa nhanh chóng vừa ấn tượng. Chỉ trong năm đầu tiên, kênh YouTube Curt Landry en Español đã tăng từ con số 0 lên hơn 5.700 người đăng ký—vượt xa mục tiêu ban đầu của đội ngũ là 1.000.

“Công nghệ chính xác đến mức chúng tôi thấy được hiệu quả ngay lập tức. Nó rất chân thực và khán giả đã đồng cảm với điều đó,” Darrell nói.

Thành công của kênh tiếng Tây Ban Nha đã chứng minh tính hiệu quả của chiến lược cho các ngôn ngữ trong tương lai. Curt Landry Ministries dự định ra mắt một kênh bằng tiếng Quan Thoại, tiếp theo là các bản dịch tiếng Do Thái và tiếng Ả Rập. Đến cuối năm 2025, mục tiêu là đạt 25.000 người đăng ký cho Curt Landry en Español, đồng thời tích hợp nội dung này vào website và ứng dụng di động của tổ chức, mang lại trải nghiệm toàn diện hơn cho khán giả nói tiếng Tây Ban Nha.

“Nếu tôi nhắm mắt lại, tôi cần nó giống với giọng nói và sắc thái ban đầu nhất có thể nhưng bằng một ngôn ngữ khác,” Darrell nói. “HeyGen đã làm được điều đó một cách chính xác, đó là lý do tại sao nó có thể mở rộng quy mô. Giờ đây, nhiệm vụ của đội ngũ tôi là xây dựng chiến lược dựa trên nền tảng đó và phát triển nó hơn nữa.”