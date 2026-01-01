Copient.ai là một nền tảng đào tạo AI tiên tiến mô phỏng các tương tác khách hàng chân thực, không theo kịch bản trong một môi trường an toàn để luyện tập bán hàng linh hoạt. Các lãnh đạo bán hàng hiểu rằng điều tối quan trọng là đội ngũ của họ phải nắm vững tài liệu và hiểu đủ sâu để dẫn dắt cuộc trò chuyện, thực hiện các cuộc gọi khám phá nhu cầu và tự tin demo sản phẩm. Đáng tiếc là video và bài kiểm tra trắc nghiệm không phải lúc nào cũng đủ. Các đội ngũ bán hàng cần một cách để thực hiện các buổi nhập vai không theo kịch bản ở quy mô lớn, với đầy đủ những sắc thái cụ thể mà họ sẽ gặp phải trong các tình huống thực tế.

Để tạo nên sự kết hợp chiến thắng đó, Copient.ai cần một đối tác có thể mang lại chương trình đào tạo bán hàng tương tác hơn, cuốn hút hơn và có khả năng mở rộng, giúp tạo ra tác động kinh doanh trong thời gian kỷ lục. Đó chính là lúc Copient.ai kết hợp công nghệ AI hội thoại của mình với các avatar tương tác của HeyGen — luôn dẫn trước đối thủ và thay đổi cách các đội ngũ bán hàng học hỏi, thích nghi trong môi trường đầy biến động ngày nay.

“Chúng tôi đang tích cực cạnh tranh với ngày càng nhiều công ty đang cố gắng giải bài toán nhập vai ở quy mô lớn, nhưng nhờ vào công việc chúng tôi thực hiện cùng HeyGen, chúng tôi đang dẫn trước cuộc chơi.”



Truyền tải những điều mới nhất và xuất sắc nhất trong một bối cảnh phức tạp

Copient.ai khởi đầu là một giải pháp đào tạo nội bộ cho Copient Health, một công ty chăm sóc sức khỏe ứng dụng machine learning để nâng cao hiệu quả và tối ưu vận hành tại các bệnh viện và trung tâm phẫu thuật trên toàn quốc. Các nhà sáng lập đã trực tiếp chứng kiến việc đội ngũ nhân viên kinh doanh chật vật trước bức tranh phức tạp của mảng bán hàng công nghệ y tế. Để giải quyết thách thức này, đội ngũ đã xây dựng một công cụ đào tạo dạng trò chuyện (chat-based) nhằm tăng tốc quá trình huấn luyện, và dần phát triển thành Copient.ai. Giờ đây, nền tảng này đang tạo ra cuộc cách mạng trong đào tạo bán hàng ở nhiều ngành công nghiệp vượt xa phạm vi chăm sóc sức khỏe.

Điều khiến Copient.ai khác biệt so với các nền tảng đào tạo bán hàng truyền thống là khả năng mô phỏng các kịch bản bán hàng siêu chân thực thông qua AI hội thoại, cho phép đội ngũ bán hàng tham gia các buổi nhập vai không theo kịch bản, được tùy chỉnh chính xác theo nhu cầu riêng của từng công ty, bao gồm chân dung khách hàng chi tiết, kiến thức sản phẩm chuyên sâu và các phương pháp luận bán hàng có thể cấu hình để giúp họ chuẩn bị tốt hơn cho thế giới thực. Khi đến lúc đội ngũ Copient nâng cấp trải nghiệm dựa trên văn bản thành một trải nghiệm hoàn toàn đắm chìm, nơi các thành viên bán hàng có thể nhìn thấy và tương tác với một avatar AI, không có giải pháp nào đáp ứng được kỳ vọng cao và các yêu cầu khắt khe cho một avatar Copient.ai — cho đến khi họ gặp HeyGen.

Huấn luyện giảng viên ảo bằng công nghệ AI của HeyGen

Hiện nay, Copient.ai tích hợp các avatar tương tác của HeyGen vào nền tảng đào tạo bán hàng của mình, cho phép các đội ngũ bán hàng tham gia các cuộc hội thoại nhập vai linh hoạt, trau chuốt bài thuyết trình và luyện tập xử lý từ chối. Nền tảng này tận dụng các avatar có trí tuệ cảm xúc của HeyGen để tạo ra những mô phỏng siêu chân thực, nơi các nhân viên kinh doanh nhận được đánh giá và huấn luyện nhất quán, dựa trên bộ tiêu chí rõ ràng về hiệu suất của họ. Không chỉ các đội ngũ bán hàng mới sử dụng Copient.ai. Ngày càng có nhiều chương trình đào tạo kinh doanh của các trường đại học hàng đầu sử dụng Copient.ai để mở rộng quy mô các buổi nhập vai, đào tạo sinh viên ngành kinh doanh chuyên nghiệp cho sự nghiệp thực tế trong lĩnh vực bán hàng. Các bài nhập vai tự động với đánh giá và huấn luyện theo thời gian thực của nền tảng đã chứng tỏ giá trị to lớn, đặc biệt trong các lớp học đông trên 200 sinh viên, nơi việc kèm cặp 1-1 trở nên kém khả thi.

“Khi chúng tôi triển khai Copient.ai cho khách hàng, đặc biệt là các trường đại học, họ có một bộ tiêu chí chấm điểm rất chặt chẽ cho từng tương tác để đảm bảo sinh viên nhận được phản hồi và huấn luyện nhất quán, không thiên vị,” ông Josh Byrd, Giám đốc Tăng trưởng tại Copient.ai, cho biết. "Trước khi có AI, các giáo sư, trợ giảng và bạn học phải trực tiếp thực hiện các buổi đóng vai và đánh giá, hoặc thông qua môi trường họp trực tuyến, điều này tạo ra nhiều phức tạp làm giảm chất lượng trải nghiệm của sinh viên. Chúng tôi đã phát triển một cách để mang lại trải nghiệm học tập tốt hơn cho sinh viên, tối đa hóa tính nhất quán và loại bỏ thiên kiến.”

HeyGen hình đại diện tương tác và khả năng biểu đạt cảm xúc tạo ra trải nghiệm người dùng chân thực hơn, giúp các đội ngũ bán hàng và sinh viên tham gia hiệu quả hơn vào các buổi đào tạo.

Đạt điểm tuyệt đối trên mọi ngành

Thành công của nền tảng thể hiện rõ qua tốc độ được đón nhận nhanh chóng: hơn 14.000 buổi nhập vai đã được thực hiện cho 37 khách hàng khác nhau kể từ khi Copient.ai chính thức ra mắt vào ngày 1 tháng 9 năm 2024, và nền tảng ghi nhận hơn 500 người dùng hoạt động mỗi ngày. Keyton cho biết người dùng liên tục nhận xét Copient.ai là “nền tảng đào tạo theo thời gian thực dựa trên avatar tốt nhất hiện nay.”

Trong môi trường các cuộc thi bán hàng cấp đại học đầy tính cạnh tranh, các đội lọt vào top 5 tại International Collegiate Sales Competition (ICSC), Selling with the Bulls, và National Collegiate Sales Competition (NCSC) đều đã sử dụng Copient.ai như một phần không thể thiếu trong quá trình huấn luyện của họ. Các nhà nghiên cứu học thuật hàng đầu về bán hàng cũng đang hợp tác với công ty để phân tích tác động của AI hội thoại đối với đào tạo bán hàng.

Kể từ khi hợp tác với HeyGen, dữ liệu của Copient.ai cho thấy người dùng cải thiện đáng kể kỹ năng bán hàng chỉ sau năm buổi nhập vai. Khi Copient.ai tiếp tục mở rộng trên nhiều ngành, từ chăm sóc sức khỏe đến giáo dục đến bán hàng B2B, việc có các avatar có thể thích ứng với nhu cầu riêng biệt của từng khách hàng là vô cùng quan trọng. Với HeyGen, Copient.ai đang ở vị thế sẵn sàng giúp các đội ngũ bán hàng và các trường đại học trên toàn thế giới triển khai nhập vai hội thoại bằng AI, đánh giá và huấn luyện, nhằm đảm bảo đội ngũ bán hàng đạt được mức độ sẵn sàng tối đa.