Colenso BBDO, một công ty quảng cáo có trụ sở tại New Zealand, có bề dày thành tích thu hút sự chú ý của toàn thế giới từ nơi tận cùng trái đất thông qua những chiến dịch táo bạo phá vỡ mọi giới hạn. Họ đã hoàn toàn làm chủ nghệ thuật tạo ra các chiến dịch kết hợp giữa sự tinh quái và óc sáng tạo, và gần đây nhất là công nghệ AI với HeyGen.
Với khách hàng của mình là Skinny Mobile, nhà cung cấp dịch vụ viễn thông được yêu thích tại New Zealand, Colenso đã triển khai chiến dịch tiếp thị The Unlimited Spokesperson, một chiến dịch không chỉ khơi dậy các cuộc trò chuyện mà còn tôn vinh những khách hàng nhiệt tình nhất của họ. Thông qua The Unlimited Spokesperson, Colenso đặt mục tiêu tìm ra khách hàng hạnh phúc nhất của Skinny, tạo bản sao kỹ thuật số của họ và biến họ thành đại sứ thương hiệu để đổi lấy cuộc gọi và tin nhắn miễn phí trọn đời.
Cuộc tìm kiếm đã đưa họ đến với Liz, một khách hàng trung thành của Skinny, người sống ở vùng hẻo lánh tại Kerikeri và trước đây từng làm kỹ sư viễn thông. Cô ấy là người hoàn hảo cho chiến dịch này.
Hành trình tìm kiếm nền tảng AI phù hợp
Đối với Colenso, việc tìm ra công nghệ hoàn hảo không hề đơn giản như tìm được người phát ngôn lý tưởng. Dưới sự hướng dẫn chuyên môn của Creature Post, đội ngũ đã thử nghiệm nhiều công cụ AI khác nhau, tích hợp HeyGen như một phần trong công thức chiến thắng để vận hành chiến dịch của họ.
“HeyGen là một phần vô giá trong bộ công cụ của chúng tôi để thổi sức sống vào chiến dịch. Nó hoạt động tuyệt vời trên mạng xã hội, và chúng tôi đã tích hợp nó sâu rộng vào quy trình sản xuất TVC của mình,” Anna Flaws, Lead Integrated Producer tại Colenso, cho biết.
Đối với Colenso, chỉ riêng việc có thể thử nghiệm giấy phép doanh nghiệp trước khi cam kết đã là một bước ngoặt. Như Anna chia sẻ: “Quản lý tài khoản của chúng tôi, Cathal, đã giúp chúng tôi thiết lập một bản dùng thử, nhờ đó mọi thứ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Từ bản dùng thử đó, chúng tôi chắc chắn rằng HeyGen Enterprise sẽ đáp ứng đúng những gì chúng tôi cần trước khi đưa ra quyết định mua lớn.”
Hơn nữa, sự dễ sử dụng và đơn giản của nền tảng đã giúp chúng tôi đi đến quyết định. “Chúng tôi đã có thể điều chỉnh màu sắc và ánh sáng theo đúng cách để tích hợp HeyGen sao cho vừa mang tính điện ảnh vừa tự nhiên. Mọi người đều rất ấn tượng với các sản phẩm đầu ra,” Hadleigh Sinclair, Giám đốc Sáng tạo tại Colenso, cho biết.
Sau khi tìm ra được sự kết hợp công nghệ phù hợp, họ đã tận dụng studio avatar và công nghệ instant avatar của HeyGen để tạo ra một bản sao kỹ thuật số của Liz có độ linh hoạt cao và cực kỳ dễ sử dụng — gương mặt mới của Skinny Mobile. Bên cạnh HeyGen, họ còn xây dựng một bộ công cụ mạnh mẽ sử dụng Flux cho các phông nền độc lạ, Topaz để nâng cấp độ phân giải, Runway, cùng vô số công cụ khác được tích hợp trong một giao diện Comfy UI để kết nối mọi thứ lại với nhau. Nhờ đó, họ có thể biến hóa Liz thành bất cứ hình tượng sáng tạo nào họ nghĩ ra — một chiến binh Viking, huấn luyện viên bóng đá, phi hành gia, phát thanh viên thời sự, v.v. Skinny thì mê tít, khán giả thì hiểu và đón nhận, còn yêu cầu của Liz là “hãy làm cho nó kỳ quặc hơn nữa” đã khiến Colenso không ngừng đẩy xa các giới hạn sáng tạo.
Xây dựng cẩm nang cho các chiến dịch thành công với AI
Colenso nhận ra mình đang ở trong một tình huống khá đặc biệt: họ sở hữu một công nghệ hoạt động quá tốt. Hadleigh chia sẻ: “Rất khó để phân biệt giữa phiên bản Liz do AI tạo ra và Liz ngoài đời thực, trừ khi bạn thật sự biết mình đang tìm kiếm điều gì. Cuối cùng, chúng tôi đã đưa các sản phẩm đầu ra từ HeyGen trở lại qua Runway để có thể tạo lại một cảm giác thẩm mỹ ‘AI tổng thể’ và minh bạch hơn về cách chúng tôi sử dụng AI.”
Kết quả đã khiến cả Skinny và Liz đều ấn tượng như nhau. Đội ngũ của Skinny không chỉ phê duyệt chiến dịch — họ còn hết lòng ủng hộ nó, ngay lập tức nhận ra tiềm năng đột phá cho thương hiệu và cách ứng dụng AI độc đáo. Liz chứng kiến phiên bản kỹ thuật số của chính mình phát triển vượt ngoài sức tưởng tượng, từ một đại sứ thương hiệu Skinny trở thành người khơi gợi nên những cuộc trò chuyện trong đời sống văn hóa.
Một phần lý do khiến chiến dịch này trở nên khác biệt là nhờ khả năng của HeyGen trong việc giải quyết một thách thức dai dẳng khi ứng dụng AI: tính nhất quán của nhân vật. Nếu như các nền tảng trước đây tạo ra những avatar trông hơi khác nhau giữa các cảnh, thì HeyGen đã giúp Colenso xây dựng được một nhân vật xuất hiện liền mạch, luôn giữ được bản chất của Liz dù cô xuất hiện với vai trò một phát thanh viên chuyên nghiệp hay một phi hành gia.
Đối với Colenso, chiến dịch này không chỉ đơn thuần là dùng AI cho có, mà là để phá vỡ giới hạn sáng tạo, ôm lấy những điều kỳ lạ và thậm chí bắt đầu viết nên “cẩm nang” về cách AI được sử dụng tại New Zealand. Chiến dịch tạo được sức ảnh hưởng lớn chủ yếu vì nó tôn vinh AI, mời khán giả tham gia vào một cuộc trò chuyện về những khả năng sáng tạo thay vì cố gắng che giấu nó. Và có lẽ thước đo rõ ràng nhất cho thành công của chiến dịch là sự cởi mở của khán giả với AI — dĩ nhiên là khi được triển khai đúng cách — trong khi Colenso tiếp tục động não cho những ý tưởng táo bạo, giàu sức sáng tạo và đầy tham vọng dành cho các khách hàng của mình.