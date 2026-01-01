Colenso BBDO, một công ty quảng cáo có trụ sở tại New Zealand, có bề dày thành tích thu hút sự chú ý của toàn thế giới từ nơi tận cùng trái đất thông qua những chiến dịch táo bạo phá vỡ mọi giới hạn. Họ đã hoàn toàn làm chủ nghệ thuật tạo ra các chiến dịch kết hợp giữa sự tinh quái và óc sáng tạo, và gần đây nhất là công nghệ AI với HeyGen.

Với khách hàng của mình là Skinny Mobile, nhà cung cấp dịch vụ viễn thông được yêu thích tại New Zealand, Colenso đã triển khai chiến dịch tiếp thị The Unlimited Spokesperson, một chiến dịch không chỉ khơi dậy các cuộc trò chuyện mà còn tôn vinh những khách hàng nhiệt tình nhất của họ. Thông qua The Unlimited Spokesperson, Colenso đặt mục tiêu tìm ra khách hàng hạnh phúc nhất của Skinny, tạo bản sao kỹ thuật số của họ và biến họ thành đại sứ thương hiệu để đổi lấy cuộc gọi và tin nhắn miễn phí trọn đời.

Cuộc tìm kiếm đã đưa họ đến với Liz, một khách hàng trung thành của Skinny, người sống ở vùng hẻo lánh tại Kerikeri và trước đây từng làm kỹ sư viễn thông. Cô ấy là người hoàn hảo cho chiến dịch này.

Hành trình tìm kiếm nền tảng AI phù hợp

Đối với Colenso, việc tìm ra công nghệ hoàn hảo không hề đơn giản như tìm được người phát ngôn lý tưởng. Dưới sự hướng dẫn chuyên môn của Creature Post, đội ngũ đã thử nghiệm nhiều công cụ AI khác nhau, tích hợp HeyGen như một phần trong công thức chiến thắng để vận hành chiến dịch của họ.

“HeyGen là một phần vô giá trong bộ công cụ của chúng tôi để thổi sức sống vào chiến dịch. Nó hoạt động tuyệt vời trên mạng xã hội, và chúng tôi đã tích hợp nó sâu rộng vào quy trình sản xuất TVC của mình,” Anna Flaws, Lead Integrated Producer tại Colenso, cho biết.