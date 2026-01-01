Thiết lập không gian làm việc của bạn (dành cho người dùng Teams/Pro)

Chào mừng bạn đến với HeyGen Academy.

Bước đầu tiên để bắt đầu là thiết lập không gian làm việc của bạn. Quy trình này cho phép bạn tạo và tùy chỉnh không gian làm việc để sẵn sàng cho nhóm của bạn cộng tác hiệu quả.

Truy cập cài đặt không gian làm việc của bạn

Từ trang chủ HeyGen, hãy nhấp vào mũi tên bên cạnh tên của bạn ở góc dưới bên trái.

Trong mục Cá nhân, bạn sẽ thấy tài khoản riêng của mình.

Trong mục Không gian làm việc, bạn sẽ thấy tất cả workspace HeyGen mà bạn đã tham gia hoặc được mời vào.

Khi bạn lần đầu tạo tài khoản cá nhân, bạn thường sẽ ở gói miễn phí. Khi bạn tham gia không gian làm việc doanh nghiệp, bạn sẽ được truy cập tất cả các tính năng và thiết lập bảo mật dành cho doanh nghiệp.

Bạn sẽ biết mình đang xem không gian làm việc doanh nghiệp khi thấy “Enterprise” ở góc dưới bên trái.

Tạo và cấu hình không gian làm việc mới

Để tạo không gian làm việc mới, hãy mở menu ở góc dưới bên trái và đi tới Cài đặt.

Trong phần cài đặt không gian làm việc của bạn, bạn có thể:

Nhập tên không gian làm việc của bạn

Tải lên logo

Thêm mô tả ngắn

Cấu hình những ai có thể tham gia không gian làm việc

Kiểm soát những ai có thể mời thành viên mới

Bạn cũng có thể bật Tạo hình mờ bằng AI để áp dụng hình mờ cho tất cả video được tạo trong không gian làm việc.

Chọn người có thể tham gia không gian làm việc của bạn

Bạn có ba tùy chọn để kiểm soát quyền truy cập vào không gian làm việc của mình:

Bất kỳ ai có email thuộc tên miền công ty bạn đều có thể tham gia tự động

Tùy chọn này lý tưởng cho các nhóm lớn hoặc các gói có số lượng chỗ ngồi không giới hạn. Bất kỳ ai sử dụng email thuộc tên miền công ty bạn đều có thể đăng ký, bỏ qua tường phí, hoàn tất quy trình giới thiệu và tự động tham gia workspace mà không cần phê duyệt.

Bất kỳ ai có email thuộc tên miền công ty bạn đều phải gửi yêu cầu để tham gia

Tùy chọn này được khuyến nghị nếu bạn có số lượng chỗ ngồi hạn chế hoặc muốn kiểm soát chặt chẽ hơn người được tham gia. Người dùng có email thuộc tên miền của bạn có thể gửi yêu cầu truy cập, và bạn có thể chấp thuận hoặc từ chối.

Chỉ các thành viên được mời thủ công mới có thể tham gia

Tùy chọn này cung cấp mức độ kiểm soát và quyền riêng tư cao nhất. Không gian làm việc chỉ có thể được tìm thấy bởi những người dùng mà bạn mời trực tiếp.

Khi bạn đã hoàn thành các bước này, không gian làm việc của bạn đã được thiết lập đầy đủ.

Bạn đã đặt tên cho không gian làm việc, thêm logo và tùy chỉnh các cài đặt để phản ánh thương hiệu của mình.

Không gian làm việc của bạn hiện đã sẵn sàng, và bạn có thể bắt đầu mời các thành viên trong nhóm bất cứ khi nào bạn sẵn sàng cộng tác.