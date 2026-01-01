Bắt đầu

Hãy hoàn tất tài khoản của bạn với danh sách kiểm tra Bắt đầu. Bắt đầu là một danh sách kiểm tra tích hợp sẵn trong bảng điều khiển HeyGen. Bạn sẽ thấy nó trên bảng điều khiển khi đăng nhập vào tài khoản lần đầu tiên. Danh sách này được thiết kế để hướng dẫn các quản trị viên mới qua những bước quan trọng đầu tiên để kích hoạt không gian làm việc HeyGen và giúp đội ngũ của họ sẵn sàng cộng tác.

Truy cập bảng điều khiển Bắt đầu

Đăng nhập vào tài khoản HeyGen của bạn và mở trang bảng điều khiển.

Bảng điều khiển Bắt đầu sẽ xuất hiện khi bạn đăng nhập lần đầu tiên với vai trò quản trị viên mới. Danh sách kiểm tra này được tích hợp trực tiếp trong bảng điều khiển HeyGen và giúp bạn kích hoạt không gian làm việc cũng như chuẩn bị cho nhóm của mình cộng tác.

Từ bảng điều khiển, chọn Bắt đầu để khởi động trải nghiệm giới thiệu cho bạn.

Hiểu các bước giới thiệu ban đầu

Danh sách kiểm tra Bắt đầu bao gồm ba bước cốt lõi:

Thiết lập không gian làm việc của bạn

Mời thành viên

Cấu hình cài đặt bảo mật

Mỗi bước sẽ tự động được đánh dấu hoàn thành khi bạn thực hiện xong các tác vụ yêu cầu. Bạn có thể quay lại danh sách kiểm tra bất cứ lúc nào và không cần phải hoàn thành mọi thứ trong một phiên làm việc.

Thiết lập không gian làm việc của bạn

Bước này tập trung vào việc cá nhân hóa môi trường HeyGen của bạn.

Bạn sẽ thêm thông tin thương hiệu, tải lên các nội dung quan trọng và điều chỉnh cài đặt không gian làm việc để mọi thứ phù hợp với bản sắc của nhóm và sẵn sàng sử dụng.

Mời thành viên

Sử dụng bước này để mời đồng đội của bạn vào HeyGen.

Bạn có thể mời các thành viên vào không gian làm việc của mình và gán vai trò, quyền hạn phù hợp, đảm bảo mọi người đều có quyền truy cập cần thiết để cộng tác hiệu quả.

Cấu hình cài đặt bảo mật

Bước này giúp đảm bảo không gian làm việc của bạn được bảo vệ.

Bạn sẽ cấu hình các tính năng bảo mật như đăng nhập một lần (SSO) bằng các nhà cung cấp như Okta hoặc Azure, và thiết lập kiểm soát truy cập để giữ cho tài khoản của bạn luôn an toàn.

Khi mỗi bước được hoàn thành, nó sẽ được đánh dấu trong bảng Bắt đầu. Sau khi hoàn tất, không gian làm việc của bạn sẽ trở thành một trung tâm hợp tác được gắn thương hiệu đầy đủ và an toàn cho nhóm của bạn.