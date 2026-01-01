Tích hợp với Hubspot

Người mua hàng ngày nay mong đợi nhiều hơn những thông điệp chung chung. Cá nhân hóa đơn giản, như chèn tên riêng vào email, không còn tạo được khác biệt. Video đã thay đổi điều đó. Khi được thực hiện tốt, nó thu hút sự chú ý, xây dựng niềm tin và thúc đẩy hành động. Thách thức nằm ở chỗ việc sản xuất video theo cách truyền thống không thể mở rộng cho các chiến dịch cá nhân hóa. Đó chính là lúc tích hợp HeyGen và HubSpot phát huy tác dụng.

Bằng cách kết nối HeyGen với HubSpot, bạn có thể tự động tạo các video được cá nhân hóa chỉ trong vài phút mà không cần quay phim, chỉnh sửa hay một ekip sản xuất. Những video này có thể được sử dụng xuyên suốt toàn bộ hành trình, từ tiếp cận bán hàng và nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng đến onboarding, chăm sóc sau bán và thúc đẩy việc sử dụng sản phẩm.

Cài đặt ứng dụng HeyGen trong HubSpot

Bắt đầu bằng cách cài đặt ứng dụng HeyGen từ HubSpot Marketplace. Trong quá trình cài đặt, HubSpot sẽ yêu cầu quyền truy cập để xem và quản lý dữ liệu CRM. Điều này cho phép HeyGen tạo video bằng thông tin liên hệ được lưu trữ trong HubSpot.

Là một phần của quá trình thiết lập, hai thuộc tính liên hệ tùy chỉnh sẽ được thêm vào. Một thuộc tính lưu URL trang chia sẻ video HeyGen và thuộc tính còn lại lưu URL ảnh GIF xem trước. Những thuộc tính này được dùng để nhúng video cá nhân hóa trực tiếp vào email.

Một danh sách liên hệ đang hoạt động cũng được tạo. Theo mặc định, danh sách này bao gồm tất cả các liên hệ tiếp thị. Bất kỳ liên hệ nào được thêm vào danh sách này sẽ đủ điều kiện để tạo video cá nhân hóa.

Bạn cũng sẽ thấy một mẫu email marketing được tạo sẵn cho bạn. Email này bao gồm mô-đun HTML bắt buộc tham chiếu đến video HeyGen và các thuộc tính GIF. Email không được xuất bản theo mặc định, vì vậy bạn cần xem lại và điền đầy đủ các trường bắt buộc trước khi gửi.

Hiểu quy trình làm việc của HubSpot

Một quy trình làm việc có tên “Generate HeyGen Video for a Contact” được tạo trong quá trình cài đặt. Quy trình này xử lý việc tạo và gửi video, và ban đầu được khởi tạo ở trạng thái không hoạt động.

Bước đầu tiên trong quy trình làm việc là ghi danh. Bất kỳ liên hệ nào được thêm vào danh sách đang hoạt động sẽ tự động được ghi danh.

Bước thứ hai là tạo video. Đây là nơi HeyGen tạo một video được cá nhân hóa cho từng liên hệ và cập nhật các thuộc tính tùy chỉnh với liên kết video và ảnh GIF xem trước. Bước này cần được cấu hình trước khi có thể chạy.

Bước thứ ba xử lý các lỗi. Nếu việc tạo video thất bại, quy trình làm việc sẽ kết thúc một cách êm đẹp. Nếu thành công, quy trình sẽ tiếp tục và gửi email marketing có kèm video được cá nhân hóa.

Cấu hình tạo video

Để hoàn tất thiết lập, hãy mở hành động tạo video trong quy trình làm việc. Trong bảng điều khiển hành động, dán mã thông báo API HeyGen của bạn. Bạn có thể tìm thấy mã thông báo này trong phần cài đặt tài khoản HeyGen, dưới tab API.

Khi token đã được thêm, HubSpot sẽ tải các mẫu HeyGen hiện có của bạn. Chọn mẫu bạn muốn sử dụng. Nếu mẫu của bạn có chứa các biến, hãy ánh xạ từng biến với thuộc tính liên hệ HubSpot tương ứng.

Các biến thường dùng bao gồm tên, công ty hoặc địa điểm. Việc ánh xạ các trường này cho phép video tự động điền dữ liệu từ từng bản ghi liên hệ. Nếu mẫu của bạn sử dụng ít biến hơn số biến hiện có, bạn có thể để trống các trường không dùng.

Nếu bạn chưa có mẫu, hãy tạo một mẫu trong HeyGen trước khi quay lại HubSpot.

Xuất bản và khởi chạy

Khi mọi thứ đã được cấu hình xong, hãy xuất bản quy trình làm việc và xuất bản email marketing. Kể từ thời điểm đó, mọi liên hệ mới được thêm vào danh sách đang hoạt động sẽ tự động kích hoạt một video được cá nhân hóa và nhận video đó qua email.