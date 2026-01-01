Tích hợp với Canva

HeyGen tích hợp với Canva để giúp việc tạo video nhanh hơn và dễ tiếp cận hơn. Với tích hợp này, bạn có thể đưa avatar và video từ HeyGen trực tiếp vào các thiết kế trên Canva, kết hợp video AI sống động với các công cụ thiết kế đơn giản, dễ cộng tác của Canva.

Kết nối HeyGen với Canva

Bắt đầu bằng cách mở bảng điều khiển HeyGen của bạn và nhấp vào Integrations. Tìm tích hợp Canva và nhấp để kết nối. Thao tác này sẽ liên kết tài khoản HeyGen của bạn với Canva, cho phép bạn truy cập các tính năng của HeyGen trực tiếp trong quy trình thiết kế trên Canva.

Thêm nội dung HeyGen vào thiết kế Canva của bạn

Sau khi kết nối, hãy mở thiết kế của bạn trong Canva. Từ đó, bạn có thể đưa HeyGen vào dự án bằng cách thêm một avatar, chèn kịch bản của bạn và chọn một giọng nói phù hợp với thông điệp. Khi video avatar của bạn dần hoàn thiện, bạn có thể tiếp tục tinh chỉnh bố cục, hình ảnh và phong cách tổng thể bằng các công cụ thiết kế của Canva.

Xuất và chia sẻ video của bạn

Khi bạn hài lòng với kết quả cuối cùng, hãy nhấp vào Chia sẻ ở góc trên bên phải của Canva và chọn Tải xuống. Video sử dụng avatar của bạn giờ đã sẵn sàng để chia sẻ ở bất cứ đâu bạn muốn.