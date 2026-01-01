Tích hợp với Adobe

Tìm hiểu cách tích hợp Adobe Express với HeyGen để bạn có thể chuyển đổi liền mạch từ thiết kế sáng tạo sang video động được hỗ trợ bởi AI. Dù bạn là marketer đang hoàn thiện chiến dịch, nhà thiết kế xây dựng nội dung hay nhà sáng tạo muốn mở rộng quy mô, tích hợp này sẽ giúp bạn giữ mọi thứ trong một quy trình tinh gọn duy nhất.

Thiết lập tích hợp

Từ bảng điều khiển HeyGen của bạn, vào mục Ứng dụng (Apps) và mở Tích hợp (Integrations), sau đó chọn plugin Adobe Express. Bạn sẽ được yêu cầu đăng nhập vào tài khoản Adobe của mình hoặc tạo tài khoản mới nếu bạn chưa có.

Khi bạn đã đăng nhập vào Adobe Express, nếu không được chuyển tự động đến plugin HeyGen, hãy nhấp vào Add-ons trong thanh điều hướng bên trái. Tìm HeyGen và nhấp Add để cài đặt plugin. Sau khi cài đặt, HeyGen sẽ khả dụng trực tiếp bên trong Adobe Express.

Thêm ảnh đại diện và tạo video của bạn

Bắt đầu bằng cách chọn avatar bạn muốn sử dụng. Tiếp theo, thêm nội dung kịch bản của bạn. Nhấp vào mục Văn bản dưới phần Thêm kịch bản của bạn, sau đó dán kịch bản bạn đã soạn sẵn hoặc nhập trực tiếp vào trình soạn thảo.

Sau khi thêm kịch bản của bạn, hãy chọn một giọng đọc. Trước tiên, chọn ngôn ngữ và giới tính phù hợp với avatar của bạn. Sau đó, bạn sẽ thấy nhiều tùy chọn giọng đọc với các tông giọng, mức năng lượng và phong cách khác nhau. Hãy chọn giọng đọc phù hợp nhất với thông điệp của bạn.

Nếu bạn muốn sử dụng âm thanh của riêng mình, hãy nhấp vào Audio và tải lên một tệp từ thiết bị của bạn. Các định dạng được hỗ trợ bao gồm MP3, M4A và WAV.

Tạo và thêm video vào thiết kế của bạn

Khi mọi thứ đã sẵn sàng, hãy nhấp vào Generate your video và để HeyGen xử lý phần còn lại. Khi video hoàn tất, hãy nhấp vào Add to design.

Giờ đây bạn có thể kéo và đặt video ở bất kỳ vị trí nào trên khung vẽ Adobe Express của mình.

Tùy chỉnh và hoàn thiện dự án của bạn

Khi đã thêm video, bạn có thể tùy chỉnh hoàn toàn thiết kế của mình bằng các công cụ Adobe Express. Thêm nhạc có sẵn, văn bản, đồ họa và các yếu tố thiết kế khác để làm nổi bật bố cục của bạn.

Nếu bạn muốn thêm nhiều video avatar, chỉ cần lặp lại các bước tương tự để tạo và chèn thêm các đoạn clip HeyGen.

Khi dự án của bạn hoàn tất, bạn có thể tải xuống hoặc chia sẻ trực tiếp. Nếu bạn chọn chia sẻ bằng liên kết, bạn có thể kiểm soát quyền truy cập hoặc cho phép bất kỳ ai có liên kết đều có thể xem.