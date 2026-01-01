Cách tạo dự án đầu tiên của bạn

Trong bài học này, bạn sẽ học cách tạo dự án đầu tiên của mình trong HeyGen và làm quen với các công cụ chính mà bạn sẽ sử dụng trên toàn bộ nền tảng.

Dù bạn hoàn toàn mới bắt đầu hay đã quen thuộc với việc tạo video, hướng dẫn này sẽ giúp bạn tự tin tìm thấy mọi thứ bạn cần để bắt đầu.

Bắt đầu từ bảng điều khiển

Sau khi đăng nhập vào HeyGen, bạn sẽ được chuyển đến bảng điều khiển. Đây là nơi lưu trữ tất cả các dự án trước đây của bạn. Ở phía bên trái màn hình, bạn sẽ thấy bảng điều hướng chính với quyền truy cập vào tất cả các công cụ của HeyGen.

Để bắt đầu một video mới, hãy nhấp vào Create Video.

Bạn sẽ thấy một số tùy chọn. Để tạo một video avatar tùy chỉnh, hãy chọn Bắt đầu từ đầu (Start from Scratch). Bạn cũng có thể thấy tùy chọn Interactivity, tùy chọn này sẽ mở các mẫu Learning & Development; nội dung này sẽ được trình bày trong một bài học riêng.

Tiếp theo, hãy chọn hướng video của bạn: dọc hoặc ngang. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này sau nếu cần.

Sau khi chọn, bạn sẽ được chuyển thẳng vào AI Studio.

Làm quen với AI Studio

Bên trong AI Studio, bạn có thể bắt đầu bằng cách đặt tên cho dự án của mình. Bên dưới đó, bạn sẽ thấy trình soạn thảo kịch bản, nơi bạn viết, chỉnh sửa và quản lý các cảnh. Đây là nơi bạn thêm kịch bản và xây dựng cấu trúc cho video của mình.

Bên dưới trình soạn thảo kịch bản, bạn sẽ thấy các tùy chọn để thêm cảnh mới, ghi hoặc tải lên âm thanh, hoặc chèn khoảng dừng giữa các câu. Bạn cũng có thể dùng Voice Director (biểu tượng loa phóng thanh) để điều chỉnh giọng điệu, nhịp độ và cảm xúc khi thể hiện.

Nhấp vào biểu tượng ba chấm bên cạnh một cảnh sẽ hiển thị thêm nhiều thao tác, chẳng hạn như tạo lại âm thanh, render cảnh để đồng bộ chuyển động môi, chuyển sang chế độ phản chiếu giọng nói, dịch cảnh hoặc xóa cảnh. Ngay trong trình chỉnh sửa kịch bản, bạn cũng có thể đổi avatar, thay đổi giọng đọc hoặc chuyển giữa các engine Avatar Unlimited và Avatar IV Motion.

Làm việc với dòng thời gian

Trình chỉnh sửa dòng thời gian cho phép bạn xem lại video của mình từ đầu đến cuối. Bạn có thể kéo đầu phát để xem trước những khoảnh khắc cụ thể, xem tổng độ dài video và sắp xếp lại các cảnh bằng cách kéo chúng sang trái hoặc phải.

Bạn cũng có thể thêm cảnh từ các mẫu, chèn cảnh video hoặc các slide cao cấp, và tạo các chuyển cảnh mượt mà giữa các cảnh bằng cách sử dụng biểu tượng mũi tên giữa các đoạn clip.

Chọn và tùy chỉnh hình đại diện của bạn

Ở phía trên khung video, hãy nhấp vào Avatars để chọn hình đại diện bạn muốn sử dụng. Bạn có thể chọn từ các hình đại diện của riêng mình hoặc duyệt thư viện công khai của HeyGen.

Nhấp vào avatar bên trong khung canvas sẽ mở các tùy chọn tùy chỉnh. Tại đây, bạn có thể thay đổi diện mạo, điều chỉnh khung hình, xóa nền, thêm bo góc hoặc áp dụng hiệu ứng chuyển động.

Nâng cao hình ảnh và thiết kế

Bên cạnh tab Avatars, bạn sẽ thấy các công cụ sáng tạo để nâng cao video của mình. Chúng cho phép bạn thêm văn bản, tải lên nội dung media, chèn các thành phần, tạo hình ảnh AI, quản lý phụ đề hoặc điều chỉnh màu nền.

Ở phía trên trình soạn thảo kịch bản, hãy mở menu hamburger để truy cập các công cụ bổ sung. Tại đây, bạn có thể lưu video của mình dưới dạng mẫu, tải lên hoặc tải xuống kịch bản, xem lại lịch sử phiên bản, liên hệ với bộ phận hỗ trợ, mở các hướng dẫn hoặc thay đổi chủ đề.

Trong các tùy chọn bên cạnh menu hamburger, bạn có thể điều chỉnh hướng video, chọn bộ nhận diện thương hiệu hoặc gửi phản hồi trực tiếp đến đội ngũ HeyGen.

Hợp tác và quản lý dự án

Công việc của bạn được lưu tự động, nhưng bạn cũng có thể nhấp Lưu thủ công bất cứ lúc nào.

Để cộng tác, hãy chọn Invite Members để mời đồng đội vào dự án. Thông báo và bình luận sẽ xuất hiện ở bảng điều khiển phía trên, giúp bạn dễ dàng xem lại phản hồi.

Nếu dự án của bạn có nhiều lớp, hãy mở bảng điều khiển Layers để sắp xếp lại các thành phần bằng cách kéo chúng lên trên hoặc xuống dưới nhau.

Xem trước và tạo video của bạn

Khi kịch bản và hình ảnh của bạn đã sẵn sàng, hãy nhấp vào Xem trước để xem dự án của bạn. Nếu avatar trông đứng yên hoặc bị mờ, điều đó có nghĩa là video vẫn chưa được render; việc đồng bộ khẩu hình sẽ được áp dụng trong quá trình render.

Khi bạn đã hài lòng, hãy nhấp vào Tạo. Bạn có thể đổi tên video, chọn thư mục đích và chọn độ phân giải đầu ra lên đến 4K. Nếu bạn đang sử dụng Avatar IV, HeyGen sẽ tự động tính toán mức sử dụng.

HeyGen sẽ xử lý video của bạn và sau khi hoàn tất, video sẽ xuất hiện trong tab Dự án, sẵn sàng để bạn xem lại, chia sẻ hoặc tải xuống.