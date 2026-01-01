Cách thêm hoạt ảnh và chuyển tiếp

Trong bài học này, bạn sẽ học cách làm cho video của mình trở nên sống động bằng cách sử dụng hoạt ảnh, các yếu tố chuyển động và chuyển cảnh giữa các phân đoạn trong HeyGen. Những công cụ này giúp nội dung của bạn trở nên sinh động hơn, chuyên nghiệp hơn và cuốn hút hơn mà không cần đến bất kỳ phần mềm chỉnh sửa bên ngoài nào.

Tạo hiệu ứng chuyển động cho các thành phần trong cảnh của bạn

Trong HeyGen, bạn có thể tạo hiệu ứng chuyển động cho hầu hết mọi thành phần, bao gồm văn bản, hình ảnh, biểu tượng và thậm chí cả avatar.

Bắt đầu bằng cách nhấp vào phần tử bạn muốn tạo hiệu ứng. Sau khi được chọn, các mốc hoạt ảnh sẽ xuất hiện trong Bảng Kịch Bản. Những mốc này kiểm soát thời điểm phần tử xuất hiện và biến mất khỏi cảnh.

Bạn có thể kéo các điểm đánh dấu dọc theo dòng thời gian để căn chỉnh hoạt ảnh với kịch bản của mình. Sau đó, mở menu Animation và chọn một kiểu như Fade, Slide, Zoom hoặc Pop. Di chuột qua từng tùy chọn để xem bản xem trước trực tiếp trước khi áp dụng.

Sử dụng thanh trượt Duration để điều chỉnh tốc độ phát của hoạt ảnh, nhanh hay chậm tùy ý. Khi hoàn tất, hãy nhấp vào Preview để xem nó hiển thị như thế nào trong ngữ cảnh.

Thêm Các Phần Tử Chuyển Động Cao Cấp

Để tăng thêm độ chỉn chu về mặt hình ảnh, bạn có thể sử dụng Premium Motion Elements. Chúng bao gồm phần mở đầu có hiệu ứng động, thẻ giới thiệu người nói, tiêu đề, trích dẫn và hiệu ứng chữ kiểu máy đánh chữ, tất cả đều được thiết kế để hoạt động mượt mà với các avatar.

Mở tab Elements, chọn Motion và kéo một phần tử chuyển động vào cảnh của bạn. Bạn có thể tùy chỉnh văn bản, di chuyển hoặc thay đổi kích thước của nó trên canvas và điều chỉnh thời gian xuất hiện bằng các mốc hoạt ảnh giống như trước.

Xem trước cảnh để thấy các phần tử chuyển động được hoạt hình một cách tự nhiên cùng với nội dung của bạn.

Thêm chuyển cảnh

Các hiệu ứng chuyển cảnh giúp video của bạn chuyển tiếp mượt mà từ cảnh này sang cảnh tiếp theo.

Trong thanh thời gian phía dưới, di chuột giữa hai cảnh và nhấp vào biểu tượng ba chấm, sau đó chọn Thêm chuyển cảnh. Chọn từ các kiểu như Mờ dần, Trượt hoặc Thu phóng.

Bạn có thể điều chỉnh thời lượng chuyển cảnh để làm nó nhanh hơn hoặc chậm hơn, và áp dụng cho một chuyển cảnh riêng lẻ hoặc cho tất cả các cảnh trong video của bạn. Bản xem trước trực tiếp sẽ xuất hiện trong trình chỉnh sửa để bạn tinh chỉnh hiệu ứng cho đến khi cảm thấy ưng ý.

Sử dụng Magic Match để có quy trình liền mạch

Magic Match là một hiệu ứng chuyển cảnh thông minh, tự động tạo hoạt ảnh cho các phần tử được chia sẻ giữa các cảnh.

Nếu một phần tử xuất hiện ở cuối một cảnh và lại xuất hiện ở đầu cảnh tiếp theo, Magic Match sẽ tạo ra một chuyển động mượt mà, liền mạch giữa chúng. Để sử dụng, hãy sao chép phần tử đó và dán vào cảnh tiếp theo để nó xuất hiện trong cả hai cảnh.

Sau đó, nhấp vào ba dấu chấm giữa các cảnh, chọn Thêm chuyển cảnh, rồi chọn Magic Match. HeyGen sẽ tự động xử lý phần hoạt ảnh, tạo nên một sự chuyển tiếp mượt mà và liền mạch giữa các cảnh.