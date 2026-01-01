Cách thêm tài sản vào video của bạn

Tài nguyên video là bất kỳ thành phần nào bạn sử dụng để tạo video của mình. Điều này bao gồm hình ảnh, đoạn phim, tệp âm thanh, logo, văn bản và thậm chí cả avatar AI.

HeyGen hỗ trợ nhiều định dạng khác nhau, bao gồm tệp JPG và PNG dung lượng lên đến 200 MB, tệp MP4 và MOV dung lượng lên đến 200 MB, và tệp phông chữ TTF hoặc OTF dung lượng lên đến 100 MB. Việc sắp xếp các tài nguyên này một cách có tổ chức giúp bạn dễ dàng chỉnh sửa, tái sử dụng và cộng tác một cách tự tin.

Tải lên và sắp xếp tài sản

Để bắt đầu, hãy mở Media và nhấp vào Upload để thêm tệp của bạn vào Thư viện Tài nguyên của HeyGen. Bạn có thể tải lên nhiều tệp cùng lúc, bao gồm hình ảnh, video và âm thanh.

Nếu bạn dự định sử dụng GIF, hãy chuyển đổi nó sang MP4 trước khi tải lên trình chỉnh sửa video.

Sau khi tải lên, bạn có thể đổi tên tài nguyên cho dễ hiểu hơn. Đối với tệp video, bạn cũng có tùy chọn chỉ trích xuất âm thanh. Việc tạo thư mục cho từng dự án, thương hiệu hoặc loại nội dung sẽ giúp mọi thứ được sắp xếp gọn gàng và dễ tìm.

Để xóa tài sản, hãy chọn chúng bằng hộp kiểm hoặc menu ba chấm rồi chọn Xóa.

Thêm tài sản vào dự án của bạn

Quay lại dự án của bạn trong AI Studio khi kịch bản và avatar đã sẵn sàng. Từ đây, bạn có thể bắt đầu thiết kế cảnh quay bằng cách thêm phông nền, nội dung media và các yếu tố hình ảnh khác.

Nếu avatar của bạn có sẵn phông nền, hãy chọn avatar và dùng Background Remover để đặt nó lên một phông nền mới. Bạn có thể thay đổi kích thước avatar bằng cách kéo các góc để phù hợp với bố cục của mình.

Tùy chỉnh hình nền và nội dung đa phương tiện

Nhấp vào Nền để chọn giữa màu đơn, ảnh có sẵn, video hoặc mẫu. Để linh hoạt hơn, hãy chọn Tách khỏi Nền để tự do di chuyển và thay đổi kích thước các thành phần trong khung cảnh.

Tab Media cho phép bạn truy cập thư viện tài nguyên có sẵn của HeyGen, các tệp bạn đã tải lên và tùy chọn tải thêm nội dung media. Bất kỳ nội dung media nào ở đây cũng có thể được đặt làm nền.

Thêm và quản lý âm thanh

Để thêm nhạc nền, hãy mở tab Music. Bạn có thể chọn từ các bản nhạc có sẵn của HeyGen hoặc tải lên các tệp âm thanh của riêng mình.

Âm thanh sẽ hiển thị trong trình phát cảnh bên dưới video của bạn. Hãy sử dụng menu ba chấm trên track âm thanh để thực hiện các điều chỉnh như cắt ngắn hoặc thay thế tệp.

Chỉnh sửa hình ảnh và nội dung trực quan

Đối với hình ảnh, bạn có thể điều chỉnh độ bo góc để tạo các cạnh mềm mại hơn hoặc chỉnh sửa nội dung trực quan bằng AI. Chỉ cần nhập lời nhắc chỉnh sửa, chọn công cụ AI ưa thích của bạn và tùy chọn thêm một hình ảnh tham chiếu để định hướng kết quả.

Để tăng thêm sự đa dạng về mặt hình ảnh, hãy mở tab Elements. Tại đây, bạn sẽ tìm thấy các thành phần cao cấp như hình dạng, khung, nhãn dán và biểu tượng có thể giúp nâng tầm thiết kế của bạn.

Thêm và định dạng văn bản

Nhấp vào Văn bản ở phía trên khung vẽ để thêm tiêu đề, nhãn hoặc thông điệp hiển thị trên màn hình. Bạn có thể tùy chỉnh kiểu chữ, cỡ chữ, định dạng, độ mờ và căn chỉnh, hoặc tải lên phông chữ thương hiệu của mình để đảm bảo tính nhất quán.

Bạn có thể kéo và thay đổi kích thước các phần tử văn bản ở bất kỳ vị trí nào trên canvas. Bạn cũng có thể chọn nhiều phần tử cùng lúc để căn chỉnh hoặc nhóm chúng lại với nhau, giúp bố cục gọn gàng hơn.

Thêm phụ đề

Để thêm phụ đề, hãy nhấp vào Captions và chọn một kiểu phụ đề. Bạn có thể điều chỉnh màu sắc, phông chữ và kích thước văn bản, và quyết định áp dụng kiểu đó cho một cảnh riêng lẻ hoặc cho tất cả các cảnh.

Tinh chỉnh phát lại video

Chọn bất kỳ video đã tải lên nào trong cảnh của bạn để điều chỉnh cách video phát. Bạn có thể lặp lại video để tạo chuyển động liên tục, dừng ở khung hình cuối để giữ cảnh kết thúc, hoặc chọn Fit to Scene để tự động khớp thời lượng video với độ dài của cảnh.

Để kiểm soát chính xác, hãy dùng biểu tượng Kéo trong dòng thời gian để cắt phần đầu và cuối của video đúng tại vị trí bạn muốn.