Biến mọi ý tưởng thành một video đầy sức hút
Tạo video chuyên nghiệp chỉ từ những đoạn mô tả đơn giản. Khám phá các sản phẩm do cộng đồng tạo ra để lấy cảm hứng, hoặc bắt đầu từ đầu với ý tưởng riêng của bạn.
Gặp gỡ HeyGen
Tác nhân video
Không chỉ là một công cụ. Không chỉ là một trợ lý. Đó là một tác nhân sáng tạo thực sự làm việc thay bạn.
Kịch bản được viết
Ý tưởng của bạn được chuyển thành một câu chuyện rõ ràng, cuốn hút và được cấu trúc để tạo tác động mạnh mẽ.
Hình ảnh đã được chọn
Mỗi cảnh đều được ghép với hình ảnh được chọn sao cho phù hợp với giọng điệu và thông điệp.
Đã thêm lồng tiếng
Kịch bản được truyền tải sống động bằng giọng thuyết minh tự nhiên, giàu cảm xúc.
Chỉnh sửa và chuyển cảnh
Nhịp độ, cách cắt dựng và hiệu ứng được thiết kế để mang lại cảm giác mượt mà và sinh động.
Công cụ tạo video AI có đạo đức, được xây dựng để bảo vệ dữ liệu của bạn
Chúng tôi tin rằng AI có đạo đức có nghĩa là đặt sự an toàn của người dùng và bảo vệ dữ liệu lên hàng đầu. Chúng tôi tích hợp quyền riêng tư, tính minh bạch và trách nhiệm giải trình vào công nghệ và chính sách của mình, đảm bảo dữ liệu của bạn được bảo vệ ở mọi bước. Đó là lý do tại sao cơ sở hạ tầng của chúng tôi được chứng nhận đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật và tuân thủ toàn cầu. Bằng cách thiết kế AI tôn trọng quyền của người dùng và ngăn chặn việc lạm dụng, chúng tôi làm cho kể chuyện bằng hình ảnh trở nên dễ tiếp cận, an toàn và có đạo đức cho tất cả mọi người.
Có thắc mắc? Chúng tôi có câu trả lời.
AI avatar là gì?
Avatar AI là một hình đại diện kỹ thuật số siêu chân thực của con người được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo. Những avatar này có khả năng thể hiện giọng nói, biểu cảm khuôn mặt và cử chỉ giống như con người, khiến chúng trở nên lý tưởng cho việc tạo video ở quy mô lớn, giao tiếp ảo và nội dung số. Tại HeyGen, các avatar AI của chúng tôi được xây dựng từ dữ liệu có sự đồng ý của các diễn viên và tài năng thực. Chúng tôi đảm bảo thực hành AI có đạo đức bằng cách trả thù lao cho diễn viên cho mỗi video được tạo ra sử dụng hình ảnh của họ, kết hợp công nghệ AI sinh nội dung tiên tiến với quy trình sáng tạo nội dung có trách nhiệm.
Trình tạo avatar AI là gì?
Trình tạo avatar AI là một công cụ mạnh mẽ giúp biến văn bản thành nội dung video sống động bằng các avatar kỹ thuật số. Với HeyGen, bạn có thể tạo video chất lượng phòng thu chỉ trong chốc lát mà không cần máy quay, diễn viên hay phần mềm chỉnh sửa.
Có trình tạo avatar AI miễn phí nào không?
Có. HeyGen cung cấp phiên bản miễn phí để tạo avatar AI, thêm giọng nói và tạo video ngắn. Các gói trả phí sẽ mở khóa những tính năng nâng cao như xuất video HD và 4K, tùy chỉnh sâu hơn và quyền sử dụng cho mục đích thương mại.
Tôi có thể tạo một hình đại diện tùy chỉnh cho chính mình hoặc cho đồng đội không?
Chắc chắn rồi. HeyGen giúp bạn dễ dàng tạo avatar AI cá nhân hóa của riêng mình. Chỉ cần quay một video hiệu chỉnh ngắn theo quy trình hướng dẫn của chúng tôi, AI sẽ tạo ra một phiên bản kỹ thuật số sống động của bạn (hoặc thành viên trong nhóm bạn) với giọng nói giống hệt bạn. Hãy tạo bản sao kỹ thuật số của bạn ngay tại HeyGen
Trình tạo avatar AI nào tốt nhất vào năm 2025?
HeyGen là trình tạo avatar AI tốt nhất vì nó cực kỳ dễ sử dụng và tạo ra các avatar biết nói trông rất thật chỉ trong thời gian ngắn. Bạn có thể biến văn bản, hình ảnh hoặc âm thanh thành video chỉ trong vài phút. Nó hỗ trợ hơn 40 ngôn ngữ, nên rất phù hợp cho marketing, đào tạo, hoặc đơn giản là tạo ra nội dung nổi bật.
Làm thế nào để tôi tạo video avatar AI với HeyGen?
Bắt đầu với HeyGen rất nhanh và đơn giản: Đăng ký một tài khoản HeyGen miễn phí, chọn một avatar có sẵn hoặc tạo avatar tùy chỉnh của riêng bạn, viết kịch bản — các avatar AI của chúng tôi sẽ lồng tiếng với khả năng đồng bộ khẩu hình hoàn hảo, tùy chỉnh video bằng hình ảnh minh họa, rồi xuất hoặc xuất bản video của bạn.
Các avatar AI của HeyGen có hỗ trợ nhiều ngôn ngữ không?
Có, các avatar của HeyGen có thể nói hơn 175 ngôn ngữ và phương ngữ, khiến chúng trở nên lý tưởng cho giao tiếp toàn cầu, đào tạo và tương tác với khách hàng.
Các avatar AI của HeyGen trông thực tế đến mức nào?
Các avatar AI của HeyGen được thiết kế cực kỳ chân thực, kết hợp biểu cảm khuôn mặt, cử chỉ và giọng nói giống con người để tạo ra những video sống động và lôi cuốn. Trải nghiệm mức độ chân thực chưa từng có với HeyGen
Các avatar của HeyGen có thể thể hiện cảm xúc và cử chỉ không?
Đúng vậy. Avatar của HeyGen không chỉ biết nói mà còn sử dụng nét mặt và cử chỉ tự nhiên phù hợp với giọng điệu trong kịch bản của bạn. Điều này giúp việc giao tiếp trở nên cuốn hút hơn và khiến video của bạn trông chân thực, gần gũi và giàu tính con người hơn.
Những tùy chọn tùy chỉnh nào hiện có cho avatar HeyGen?
HeyGen cung cấp khả năng tùy chỉnh rất phong phú. Với các tính năng như Look Packs, bạn có thể nhanh chóng chuyển đổi giữa phong cách chuyên nghiệp, vui nhộn hoặc độc đáo để phù hợp với thương hiệu của mình. Bạn cũng có thể điều chỉnh trang phục, giọng điệu và giọng nói để avatar thể hiện chính xác cá tính mà bạn muốn truyền tải.
HeyGen có cung cấp avatar làm sẵn hoặc avatar theo từng ngành cụ thể không?
Có. Bạn có thể chọn từ hơn 100 avatar có sẵn được thiết kế cho doanh nghiệp, giáo dục, marketing và nhiều lĩnh vực khác. Ngoài ra còn có các avatar chuyên ngành dành riêng cho y tế, bán hàng và đào tạo doanh nghiệp, giúp bạn có ngay lựa chọn mang tính chuyên nghiệp.
HeyGen giúp tiết kiệm thời gian như thế nào so với quy trình sản xuất video truyền thống?
Với HeyGen, bạn có thể bỏ qua máy quay, studio và khâu dựng phim. Chỉ cần nhập kịch bản, chọn một avatar và tạo video của bạn trong vài phút. Điều này giúp các nhóm có thể mở rộng việc sản xuất video một cách nhanh chóng và tiết kiệm chi phí cho quảng cáo, đào tạo và tiếp thị nội dung.
