Mọi lời nói.
Mọi cử chỉ.
Theo cách của bạn.
Trình chỉnh sửa dựa trên văn bản giúp việc sử dụng trình tạo video AI trở nên dễ dàng như soạn một tài liệu. Bạn có thể kiểm soát giọng điệu, cách truyền đạt, cử chỉ và cảm xúc chỉ trong một nền tảng liền mạch. Tất cả đều xoay quanh các giải pháp video tạo bằng AI được thiết kế cho trải nghiệm kể chuyện ưu tiên con người. Không còn phải lựa chọn giữa tốc độ và chất lượng nữa.
Bình luận
Thêm nhận xét trực tiếp trong nền tảng để cộng tác trơn tru với nhóm của bạn, đảm bảo mọi phản hồi được ghi lại và áp dụng theo thời gian thực.
Gắn thẻ
Gắn thẻ người dùng trong video AI, giúp cộng tác dễ dàng và đảm bảo các thành viên trong nhóm luôn thống nhất và được thông báo về những cập nhật, phản hồi quan trọng.
Chỉnh sửa nhiều người dùng
Tính năng chỉnh sửa nhiều người dùng cho phép các thành viên trong nhóm cùng làm việc, chia sẻ ý tưởng, thực hiện điều chỉnh và cùng nhau hoàn thiện các video AI.
The only AI video maker that gives full creative control
Give your team the full power of HeyGen, with privacy, governance, and security built in. Scale your workspace easily with flexible seats, credits, and admin controls.
Create instantly with studio-quality results
Get detailed with how your scripts are delivered. With AI voice cloning technology, you can control the emphasis and intonation of individual words and phrases, allowing you to craft a distinctive and impactful vocal performance for your AI avatar that no other AI video generator can match.
Create instantly with studio-quality results
Bring authenticity to your AI-generated video with voice mirroring (speech-to-speech). Upload a recording of yourself to control your digital twin's pacing, emotion, and tone, ensuring it sounds natural and aligned with your personality.
Create instantly with studio-quality results
Make avatars feel more human with our AI video maker. Emotionless, lifeless avatars don’t cut it anymore. With Gesture Control, map natural movements to the script—from hand gestures to facial expressions—ensuring that your AI-generated videos feel dynamic and engaging.
Create instantly with studio-quality results
Have confidence before submitting. One of the biggest pain points in AI video creation is not knowing how the final video will look until it’s generated. Realistic previews solve this by showing avatar movement within the preview, letting you tweak before rendering.
Tất cả nhu cầu về video của bạn ở một nơi
Với trình tạo video AI này, bạn có mọi thứ cần thiết để tạo các video đào tạo chuyên nghiệp, thu hút một cách nhanh chóng và dễ dàng. Dưới đây là lý do vì sao nền tảng này là lựa chọn tốt nhất của bạn cho việc tạo video bằng AI:
Tự động tạo phụ đề
Tự động thêm phụ đề được tạo kiểu với phông chữ, kích thước và màu sắc có thể tùy chỉnh để tăng mức độ tương tác. Phụ đề được lấy trực tiếp từ kịch bản của bạn trong AI Studio, giúp bạn kiểm soát hoàn toàn thời gian hiển thị và độ chính xác của văn bản.
Bộ nhận diện thương hiệu
Tải lên các yếu tố cốt lõi của thương hiệu như logo, màu sắc, phông chữ, hình ảnh và video. Duy trì tính nhất quán trên mọi dự án bằng cách cho phép người dùng trong tài khoản dễ dàng áp dụng nhận diện thương hiệu của bạn vào các video AI.
Các yếu tố B-roll
Mang lại cảm giác cao cấp cho video của bạn với các yếu tố b-roll tích hợp sẵn. Tạo video chất lượng cao từ đầu đến cuối mà không cần phải chuyển qua lại giữa nhiều công cụ khác nhau. Trình chỉnh sửa mới bao gồm các tính năng như chuyển cảnh, hình ảnh stock từ Getty, nhạc nền và nhiều hơn nữa.
Câu hỏi thường gặp về AI Studio
AI Studio cung cấp những tính năng nào cho việc tạo video?
AI Studio cung cấp các tính năng như chuyển động avatar, điều khiển cử chỉ và tùy chỉnh giọng nói tự nhiên, mang đến trải nghiệm tạo video trực quan và mạnh mẽ. Khám phá những tính năng này và nhiều hơn nữa để thấy AI Studio có thể thay đổi các dự án video của bạn như thế nào.
Làm thế nào để tôi đảm bảo video do AI tạo ra có giọng giống tôi?
Với Voice Mirroring, bạn có thể tải lên một bản ghi âm để điều chỉnh nhịp điệu, cảm xúc và giọng điệu của bản sao kỹ thuật số sao cho khớp với chính giọng nói của bạn.
Gesture Control trong AI Studio là gì?
Điều khiển bằng cử chỉ cho phép bạn gán các chuyển động tự nhiên, như cử chỉ tay và biểu cảm khuôn mặt, vào kịch bản của mình để tạo ra video sinh động và giàu cảm xúc hơn.
AI Studio hỗ trợ cộng tác nhóm như thế nào?
AI Studio cho phép cộng tác nhóm với các tính năng như bình luận, gắn thẻ và chỉnh sửa nhiều người dùng, giúp giao tiếp và phản hồi diễn ra liền mạch. Khám phá cách các công cụ cộng tác nhóm trong lĩnh vực truyền thông số này có thể nâng cao năng suất và khả năng sáng tạo.
Tôi có thể tùy chỉnh phụ đề trong video của mình không?
Có, bạn có thể thêm phụ đề tự động với phông chữ, kích thước và màu sắc tùy chỉnh trực tiếp từ kịch bản của mình trong AI Studio, mang lại sự linh hoạt và sáng tạo cho các dự án video của bạn.
Bắt đầu tạo video bằng AI
Xem cách các doanh nghiệp giống như của bạn mở rộng quy mô sản xuất nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với giải pháp video AI sáng tạo nhất.