اگر ویب صرف معلومات نہ دے بلکہ آپ کو متاثر بھی کرے تو کیسا رہے؟
getitAI انٹرنیٹ کے لیے persuasion layer بنا رہا ہے: کہانی پر مبنی ایجنٹس جو قابلِ اعتماد کریئیٹرز پر مبنی ہیں، جو صرف بات نہیں کرتے بلکہ پیش کش کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں اور کنورٹ بھی کرتے ہیں۔ HeyGen کے اواتارز سے تقویت یافتہ یہ ایجنٹس ڈیجیٹل تجربات کو ایک نیا انٹرفیس دے رہے ہیں — ایسا انٹرفیس جو کسی انسانی ماہر کے ساتھ گفتگو جیسا دکھائی دیتا ہے، محسوس ہوتا ہے اور اسی روانی سے چلتا ہے۔
بات صرف زیادہ فروخت کی نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ انٹرنیٹ کم وینڈنگ مشین اور زیادہ ایک مکالمے جیسا محسوس ہو۔
“ہم صرف ویب سائٹس کو بہتر نہیں بنا رہے، ہم انہیں بیانیہ جگہوں کے طور پر دوبارہ تخیل کر رہے ہیں—ایسی جگہیں جہاں کہانی فیصلوں کو متعین کرتی ہے اور ایجنٹس آپ کو ان کے اندر رہنمائی کرتے ہیں،” Alain Denzler، Founder & CEO، getitAI نے کہا۔
ریسپانسیو اواتار فریم ورک کی تلاش
شروع ہی سے، getitAI کو معلوم تھا کہ اعتماد اور درست وقت کسی صورت سمجھوتہ کرنے والی چیزیں نہیں تھیں۔ اگر ڈیجیٹل ایجنٹس نے قائل کرنا تھا تو انہیں حقیقی محسوس ہونا ضروری تھا—صرف ظاہری طور پر قائل کرنے والے نہیں بلکہ رویّے کے لحاظ سے بھی رواں اور قدرتی۔ نہ کوئی بھاری بھرکم وقفے، نہ جوڑ جوڑ کر بنائی گئی وائس اوورز، اور نہ ہی کوئی غیر فطری، عجیب سا احساس۔
ابتدائی اواتار پلیٹ فارمز یا تو رفتار کی قیمت پر کوالٹی کو ترجیح دیتے تھے، یا پھر تیز جواب دیتے تھے جو فوٹو ریئلسٹک نہیں ہوتے تھے۔ دونوں طریقے ناکام رہے۔ میڈیم کہانی کو توڑ نہیں سکا۔
“ہم صرف ایک چہرہ نہیں ڈھونڈ رہے تھے — ہمیں ایسا اواتار چاہیے تھا جو جذباتی طور پر اظہار کرنے والا، تیز، اور احساسات کو واضح طور پر پہنچانے کے قابل ہو۔ کہانی کو ہر بار مؤثر انداز میں پہنچنا تھا،” الین نے کہا۔
HeyGen وہ پہلی پلیٹ فارم تھی جس نے getitAI کو درکار امتزاج فراہم کیا: فوٹو ریئلسٹک اواتارز، ریئل ٹائم ریسپانس، اور ڈیویلپر فرینڈلی انٹرفیس جو ڈائنامک اسٹوری ٹیلنگ کی رفتار کے ساتھ چل سکے۔
کیوں HeyGen وہ کڑی تھی جو اب تک غائب تھی
HeyGen کو جو چیز سب سے الگ بناتی تھی وہ اس کا فوٹو ریئلسٹک ویڈیو جنریشن اور ریئل ٹائم اسٹریمنگ اواتارز کا منفرد امتزاج تھا۔ بات صرف اواتارز رینڈر کرنے کی نہیں تھی، بلکہ ایسی قابلِ یقین، رواں انٹرایکشن برقرار رکھنے کی تھی جس میں صارف کو کبھی یوں محسوس نہ ہو کہ وہ سافٹ ویئر کا انتظار کر رہا ہے۔
HeyGen کے ابتدائی انٹرایکٹو اواتار پارٹنرز میں سے ایک کے طور پر، getitAI نے پروڈکٹ ٹیم کے ساتھ مل کر زیادہ پیچیدہ استعمال کے کیسز کے لیے سسٹم کو بہتر بنانے پر قریب سے کام کیا: برانچنگ لاجک، لچکدار یوزر ان پٹس، اور جذباتی طور پر سمجھ دار ڈیلیوری۔
“شروع میں سفر کافی مشکل تھا، لیکن آخرکار ہم نے اس عجیب سے مرحلے کو پار کر لیا—اور ایسا تجربہ بنایا جو ایک حقیقی گفتگو جیسا محسوس ہوتا تھا،” Alain نے کہا۔
18 ماہ کی مشترکہ کاوشوں کے بعد، getitAI کو HeyGen کی کمیونٹی ایونٹ میں اپنا کام پیش کرنے کی دعوت دی گئی۔ اسٹیج پر، HeyGen کے شریک بانی وین لیانگ نے صاف الفاظ میں کہا: “getitAI ہماری ٹیکنالوجی کو ہم سے بہتر استعمال کرتا ہے۔”
پلیٹ فارم کے طور پر قائل کرنا
اگرچہ ابتدائی کامیابی کنزیومر برانڈز سے آئی تھی، لیکن getitAI کی وسیع تر خواہش افقی ہے: اعتماد اور گفتگو کو ایک انفراسٹرکچر میں بدلنا — ایسی بنیاد جو وہاں کام آ سکے جہاں بھی فیصلے کیے جاتے ہوں۔
SaaS آن بورڈنگ سے لے کر تعلیم، فنانس اور ہیلتھ کیئر تک — جہاں بھی کسی فیصلے کو رہنمائی کی ضرورت ہو، ایک اچھی طرح تربیت یافتہ ایجنٹ فوراً مدد کے لیے آ سکتا ہے۔ عمودی اسپیشلائزیشن اختیاری ہے، انسانی لمس نہیں۔
HeyGen کے اواتار ان ایجنٹس کو نمایاں کرتے ہیں، getitAI انہیں مؤثر اور قائل بنانے میں مدد دیتا ہے۔
مل کر، وہ ایک بالکل نئے قسم کے انٹرفیس کی بنیاد رکھ رہے ہیں — ایسا انٹرفیس جہاں کہانی CTA پر آ کر نہیں رکتی بلکہ ہر کلک، سوائپ اور سوال کے ساتھ بہتی رہتی ہے۔
اثر: ایسا تعامل جو لوگوں کو متحرک کر دے
getitAI + HeyGen ایجنٹس کے ساتھ سیشنز اب اوسطاً 2.5+ منٹ تک چلتے ہیں، جو عام انگیجمنٹ ونڈوز سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ نتائج صرف زیادہ دیر تک انگیجمنٹ نہیں، بلکہ زیادہ گہرا تعامل ہیں: صارفین سوال پوچھتے ہیں، انہیں حسبِ ضرورت جوابات ملتے ہیں، اور وہ مسلسل فلو میں رہتے ہیں۔
ان تعاملات کے لیے کنورژن ریٹس 13–21% کے درمیان ہوتے ہیں۔ لیکن اس سے بھی زیادہ دلچسپ تبدیلی کیا ہے؟ صارف براؤزنگ چھوڑ کر خود کہانی کا حصہ بننا شروع کر دیتا ہے۔
“انٹرنیٹ صفحات سے فیڈز کی طرف آگیا ہے۔ اب یہ فیڈز سے کرداروں کی طرف جا رہا ہے۔ ہم اس تبدیلی کے پیچھے والا سسٹم بنا رہے ہیں،” الین نے کہا۔
آگے کیا آنے والا ہے
جیسے ہی getitAI اپنا Creator Agent Marketplace لانچ کرنے کی تیاری کر رہا ہے، HeyGen اس کے اسٹیک کا ایک اہم حصہ بنا رہے گا۔ بہت جلد کاروبار اس قابل ہوں گے کہ وہ تربیت یافتہ ایجنٹس کو — جن میں آواز، لہجہ اور کہانی سنانے کا انداز مکمل طور پر شامل ہوگا — اتنی ہی آسانی سے تعینات کر سکیں گے جتنی آسانی سے وہ Stripe checkout شامل کرتے ہیں۔
HeyGen کے لیے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب اواتار اسکرپٹ پڑھنا چھوڑ کر فیصلوں کی رہنمائی کرنا شروع کرتے ہیں تو کیا ممکن ہوتا ہے۔ getitAI کے لیے، یہ اس اگلے مرحلے کی طرف قدم ہے جہاں ویب کلکس سے نہیں بلکہ گفتگو سے چلتی ہے۔