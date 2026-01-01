Voice Director آپ کو اس بات پر گہرا کنٹرول دیتا ہے کہ آپ کا اواتار کیسے پرفارم کرتا ہے۔ ایک سیدھی، بے تاثر پڑھت پر انحصار کرنے کے بجائے، آپ اپنے اسکرپٹ میں براہِ راست ٹون، رفتار اور جذبات کو گائیڈ کر سکتے ہیں، اور ایسی نریشن بنا سکتے ہیں جو ارادی، جذباتی طور پر بھرپور اور آپ کے برانڈ کے مطابق محسوس ہو۔
اوپن وائس ڈائریکٹر
اپنے پروجیکٹ کے اندر، اسکرپٹ ایڈیٹر کھولیں اور فارورڈ سلیش “/” ٹائپ کریں۔ اس سے اضافی آپشنز کے ساتھ ایک پینل کھل جائے گا۔ فہرست میں سے "Voice Director" منتخب کریں۔
ڈیلیوری کا انداز منتخب کریں
جب Voice Director کھل جائے گا، تو آپ کو پہلے سے موجود ٹون کے آپشنز کی ایک فہرست نظر آئے گی، جن میں Excited، Casual، Calm، Cool، Serious، Funny، Angry، Sarcastic اور Laughing شامل ہیں۔
وہ ٹون منتخب کریں جو آپ کے پیغام کے لیے سب سے زیادہ موزوں ہو۔ ہر ٹون کے ساتھ ایک ڈیفالٹ ہدایت آتی ہے، جسے آپ اپنی مطلوبہ اندازِ ادائیگی کے مطابق بہتر بنانے کے لیے ایڈٹ کر سکتے ہیں۔
ہدایات پر عمل کریں
ہدایات کو ایڈجسٹ کرنے کے بعد، یہ منتخب کریں کہ آپ اسے کیسے لاگو کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اسے صرف موجودہ سین پر لاگو کر سکتے ہیں، یا اسے خود آواز پر لاگو کریں تاکہ وہی ٹون ان تمام سینز میں استعمال ہو جو اس آواز کو شیئر کرتے ہیں۔
پری ویو کریں اور بہتر بنائیں
پری ویو ونڈو میں "Play" پر کلک کریں تاکہ آپ سن سکیں کہ آپ کا اواتار منتخب کردہ ڈائریکشن کے ساتھ یہ جملہ کیسے بولتا ہے۔ اگر آواز بالکل درست محسوس نہ ہو تو آپ واپس جا کر ٹون کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں یا ہدایت کو دوبارہ لکھ سکتے ہیں، یہاں تک کہ یہ قدرتی لگے اور آپ کی منشا کے مطابق ہو جائے۔
اب آپ جانتے ہیں کہ Voice Director کو کیسے استعمال کرنا ہے تاکہ اپنے اواتار کی پرفارمنس کو شکل دیں اور اپنی ویڈیوز میں جذبات شامل کریں۔ مختلف ٹونز آزما کر اور اپنی ہدایات کو بہتر بنا کر، آپ ایسی پرفارمنسز تخلیق کر سکتے ہیں جو با مقصد، جذباتی اور دلکش محسوس ہوں۔