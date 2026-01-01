Voice Mirroring آپ کو اس بات پر مکمل تخلیقی کنٹرول دیتی ہے کہ آپ کا اواتار کیسا سنائی دے، کیونکہ یہ آپ کی اپنی آواز کے انداز کے ساتھ پرفارم کرنے کی سہولت فراہم کرتی ہے۔ معیاری text-to-speech پر انحصار کرنے کے بجائے، آپ اپنی آواز ریکارڈ کرتے ہیں، آپ کا قدرتی لہجہ، ردھم اور رفتار، اور HeyGen آپ کے منتخب کردہ اواتار اور آواز کے ذریعے اسی کو منعکس کرتی ہے۔ نتیجہ بالکل حقیقی، جذباتی طور پر بھرپور اور آپ کے انداز کے عین مطابق محسوس ہوتا ہے۔
نیا یا موجودہ پروجیکٹ کے ساتھ شروع کریں
ایک نئی ویڈیو بنائیں یا کوئی موجودہ پروجیکٹ کھولیں۔ ایک نیا سین شامل کریں اور اپنا اواتار منتخب کریں۔
اسکرپٹ ایڈیٹر میں Audio پر کلک کریں۔ یہاں سے آپ یا تو نیا آڈیو ریکارڈ کر سکتے ہیں یا موجودہ فائل اپ لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس walkthrough کے لیے "Record Audio" منتخب کریں۔
اپنی ڈلیوری ریکارڈ کریں
ریکارڈنگ کرتے وقت اس لہجے، رفتار اور جذبات کے ساتھ بولیں جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا اواتار اپنائے۔ جب ریکارڈنگ مکمل ہو جائے، تو اسے پری ویو کریں اور ضرورت ہو تو دوبارہ ریکارڈ کریں۔
جب آپ مطمئن ہوں، تو Voice Mirroring کو فعال کریں اور "Add Audio" پر کلک کریں۔ HeyGen خودکار طور پر آپ کی آڈیو کو ٹرانسکرائب کرے گا، سین میں متن دکھائے گا، اور آپ کو درستگی کے لیے اس کا جائزہ لینے کی اجازت دے گا۔
اپنی ڈلیوری کو کسی آواز پر لاگو کریں
اب وہ آواز منتخب کریں جسے آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کی ریکارڈ کی گئی ڈلیوری، جس میں ٹون، رفتار اور جذبات شامل ہیں، منتخب کردہ آواز پر عین اسی طرح منتقل کر دی جائے گی۔
کسی موجودہ سین میں وائس میررنگ استعمال کریں
اگر آپ صرف ٹیکسٹ والے اسکرپٹ سے شروع کریں اور اندازِ بیان بالکل درست محسوس نہ ہو، تو آپ اسے Voice Mirroring کے ذریعے بہتر بنا سکتے ہیں۔
اپنی اسکرپٹ کے ساتھ موجود تین نقطوں والے مینو پر کلک کریں اور "Convert to Voice Mirroring" منتخب کریں۔ آپ کی اسکرپٹ ٹیلی پرامپٹر کی طرح نظر آئے گی، جس سے آپ اپنی مطلوبہ اندازِ ادائیگی کے ساتھ آڈیو ریکارڈ یا اپ لوڈ کر سکیں گے۔
ریکارڈ ہونے کے بعد، نیا آڈیو خودکار طور پر سین میں شامل ہو جاتا ہے۔
اپنی آڈیو میں ترمیم کریں یا واپس لائیں
اگر ضرورت ہو تو آپ اپنی ریکارڈنگ کو کسٹم آواز کی کاپی (voice clone) میں بدل سکتے ہیں۔ اگر آپ واپس ٹیکسٹ پر جانا چاہیں تو "Turn Audio into Text" منتخب کریں، یا ریکارڈنگ کو مکمل طور پر ہٹانے کے لیے "Delete Audio" کا انتخاب کریں۔