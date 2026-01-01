برانڈ کی مستقل مزاجی صرف اس بات تک محدود نہیں کہ آپ کا مواد کیسا دکھائی دیتا ہے، بلکہ اس بات پر بھی ہے کہ وہ کیسا سنائی دیتا ہے۔ برانڈ گلاسری یہ یقینی بناتی ہے کہ نام، اصطلاحات اور تکنیکی الفاظ ہر بار بالکل اسی طرح ادا اور ترجمہ ہوں جیسے آپ چاہتے ہیں۔ تلفظ اور ترجمے کے لیے قواعد طے کر کے، آپ کی ویڈیوز تمام کریئیٹرز، زبانوں اور ناظرین میں درست اور برانڈ کے مطابق رہتی ہیں۔
Brand Glossary کیا کرتا ہے
Brand Glossary آپ کو تلفظ اور ترجمے کے اصولوں پر کنٹرول دیتا ہے تاکہ اہم اصطلاحات ہر بار درست طریقے سے استعمال ہوں۔ یہ اصول ویڈیو ترجمہ اور نریشن کے دوران خودکار طور پر لاگو ہوتے ہیں، جس سے بے قاعدگیوں یا غلط تلفظ سے بچنے میں مدد ملتی ہے۔
آپ گلاسری کے اصول خود سے بنا سکتے ہیں یا انہیں CSV فائل کے ذریعے ایک ساتھ اپ لوڈ کر سکتے ہیں۔
گلاسری کے اصول دستی طور پر بنائیں
بائیں جانب نیویگیشن میں سے "Brand" پر کلک کریں تاکہ Brand Hub کھلے، پھر "Brand Glossary" ٹیب منتخب کریں۔ اس کے بعد "Add New Brand Glossary" پر کلک کریں۔
آپ کو دو آپشن نظر آئیں گے: یا تو CSV فائل اپ لوڈ کریں یا اصطلاحات کو دستی طور پر شامل کریں۔ اصطلاحات کو دستی طور پر شامل کرنے کے لیے، "Add New" پر کلک کریں۔ اصل لفظ یا فقرہ درج کریں، پھر یہ بتائیں کہ اسے کیسے ادا کیا جانا چاہیے یا اس کا ترجمہ کیسے ہونا چاہیے۔ اگر ضرورت ہو تو اس میں صوتی ہجے (phonetic spelling) بھی شامل کی جا سکتی ہے۔
جب آپ یہ قواعد محفوظ کر لیتے ہیں تو یہ خودکار طور پر ہر بار لاگو ہو جاتے ہیں جب بھی آپ کی ویڈیو متعلقہ زبان میں ترجمہ کی جاتی ہے۔ جیسے جیسے آپ کا میسجنگ بدلتی ہے، آپ کسی بھی وقت ان اصطلاحات کو ایڈٹ یا ڈیلیٹ کر سکتے ہیں۔
CSV کے ساتھ گلاسری کے اصول اپ لوڈ کریں
اگر آپ ایک ہی وقت میں متعدد اصطلاحات شامل کرنا چاہتے ہیں، تو ایک CSV فائل تیار کریں جس میں آپ کے کی ورڈز اور ان کی تلفظ یا ترجمے کے قواعد شامل ہوں۔ "Upload CSV" پر کلک کریں اور ہدایات پر عمل کرتے ہوئے اپنی کالمز کو میپ کریں، اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہ کون سا کالم اصل اصطلاحات پر مشتمل ہے اور کون سا کالم تلفظ یا ترجمہ رکھتا ہے۔
اگر آپ کی ٹیم پہلے ہی اسپریڈشیٹس یا بیرونی سسٹمز میں اصطلاحات کو منظم کرتی ہے تو یہ طریقہ بہترین ہے۔
AI اسٹوڈیو میں برانڈ گلاسری لاگو کریں
جب آپ کا برانڈ گلاسری سیٹ اپ ہو جائے تو اسے ویڈیو پر لاگو کرنا بہت آسان ہے۔ AI اسٹوڈیو میں، اوپر بائیں کونے میں موجود "Brand" بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ اپنے برانڈ کِٹ اور برانڈ گلاسری دونوں تک رسائی حاصل کر سکیں۔
یہاں سے، آپ مختلف گلاسریز کے درمیان سوئچ کر سکتے ہیں اور یہ منتخب کر سکتے ہیں کہ اپنے اسکرپٹ پر تلفظ اور ترجمے کے اصول لاگو کرنے ہیں یا ہٹانے ہیں۔ جب تلفظ کے اصول فعال ہوں، تو متاثرہ الفاظ جامنی رنگ میں نمایاں نظر آتے ہیں تاکہ آپ آسانی سے دیکھ سکیں کہ کن چیزوں کو کنٹرول کیا جا رہا ہے۔
آپ اسکرپٹ میں ترمیم کرتے وقت براہِ راست نئی تلفظ کے اصول بھی شامل کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی نئی انٹری خودکار طور پر فعال برانڈ گلاسری میں محفوظ ہو جاتی ہے۔
ترجموں کے لیے برانڈ گلاسری استعمال کریں
ویڈیوز کا ترجمہ کرتے وقت Brand Glossary خاص طور پر طاقتور ثابت ہوتی ہے۔ بہترین نتائج کے لیے تجویز کیا جاتا ہے کہ آپ ہر ہدف زبان کے لیے الگ glossary بنائیں، کیونکہ ترجمے کے اصول اکثر ہر زبان کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں۔
ترجمہ کے دو بنیادی اقسام کے قواعد ہوتے ہیں۔ "Force Translate" کے ذریعے آپ بالکل طے کر سکتے ہیں کہ کسی اصطلاح کا ترجمہ کیسے ہونا چاہیے، مثلاً ہمیشہ "artificial intelligence" کو "AI" میں تبدیل کرنا۔ "Don’t Translate" الفاظ کو لاک کر دیتا ہے تاکہ وہ کبھی تبدیل نہ ہوں، جو برانڈ ناموں، پروڈکٹ ناموں یا ٹریڈ مارکس کے لیے بہترین ہے۔