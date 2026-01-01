اپنا برانڈ سسٹم کیسے بنائیں

تسلسل ایک پہچانی جانے والی برانڈ بنانے کے سب سے اہم حصوں میں سے ایک ہے۔ HeyGen میں موجود Brand Kit اس عمل کو آسان بناتی ہے کیونکہ یہ آپ کے تمام بصری اثاثے، لوگوز، فونٹس، رنگ اور میڈیا ایک ہی جگہ پر محفوظ رکھتی ہے۔ ہر بار نیا پروجیکٹ شروع کرتے وقت اپنی برانڈ کو دوبارہ بنانے کے بجائے، آپ اور آپ کی ٹیم براہِ راست اسی کِٹ سے استفادہ کر سکتے ہیں، جس سے ہر ویڈیو آپ کی شناخت کے مطابق نظر آئے اور محسوس ہو۔
برانڈ سسٹم بنائیں
اپنے HeyGen ہوم پیج سے بائیں جانب والے پینل میں Brand System ٹیب پر جائیں اور New Brand System پر کلک کریں۔
آپ اپنی ویب سائٹ کا URL اپ لوڈ کر سکتے ہیں، اور HeyGen خودکار طور پر آپ کی سائٹ کی بنیاد پر ایک برانڈ سسٹم بنا دے گا۔ اگر آپ زیادہ کنٹرول چاہتے ہیں تو آپ لوگوز، رنگ، تصاویر، فونٹس اور ویڈیوز کو الگ الگ اپ لوڈ اور کنفیگر کرکے اپنا برانڈ سسٹم دستی طور پر بنا سکتے ہیں۔
برانڈ اثاثے شامل کریں اور منظم کریں
اثاثے شامل کرنا بہت آسان ہے۔ آپ فائلز کو براہِ راست برانڈ سسٹم میں ڈریگ اینڈ ڈراپ کر سکتے ہیں یا اپنے ڈیوائس سے اپ لوڈ کر سکتے ہیں۔ لوگوز، تصاویر، ویڈیوز اور فونٹس سب ایک ہی جگہ محفوظ ہوتے ہیں اور فوراً استعمال کے لیے تیار رہتے ہیں۔
برانڈ کے رنگ شامل کرنے کے لیے Colors سیکشن میں پلس آئیکن پر کلک کریں۔ آپ کلر پکَر کے ذریعے رنگ منتخب کر سکتے ہیں یا اپنے برانڈ سے بالکل مطابقت کے لیے درست hex کوڈ درج کر سکتے ہیں۔
اپنے برانڈ سسٹم کو AI اسٹوڈیو میں استعمال کریں
جب آپ کا برانڈ سسٹم بن جاتا ہے تو وہ براہِ راست AI اسٹوڈیو کے اندر دستیاب ہو جاتا ہے۔ ویڈیو پر کام کرتے وقت آپ کا برانڈ سسٹم ہمیشہ قابلِ رسائی رہتا ہے، جس سے ہر سین میں لوگوز، رنگ، فونٹس اور میڈیا کو مستقل انداز میں لاگو کرنا آسان ہو جاتا ہے۔
برانڈ سسٹمز برانڈنگ کو بار بار دہرائے جانے والے کام کے بجائے ایک خودکار عمل میں بدل دیتے ہیں، جس سے آپ اپنی مواد پر زیادہ توجہ دے سکتے ہیں۔
اپنی ویڈیوز پر برانڈنگ لگائیں
جب آپ AI Studio میں کوئی پروجیکٹ کھولتے ہیں تو آپ کا برانڈ سسٹم خود بخود دستیاب ہوتا ہے۔ آپ پس منظر اور ٹیکسٹ پر برانڈ کے رنگ لاگو کر سکتے ہیں، لوگوز شامل کر سکتے ہیں، برانڈڈ ویژولز استعمال کر سکتے ہیں، اور پوری ویڈیو میں ٹائپوگرافی کو یکساں رکھ سکتے ہیں۔
آپ اپنے برانڈ سسٹم میں جو بھی اپ ڈیٹس کریں گے، وہ آئندہ پروجیکٹس پر لاگو ہوں گی، جس سے یہ یقینی ہوگا کہ جیسے جیسے آپ کا برانڈ آگے بڑھے گا، اس کی برانڈنگ ہم آہنگ اور یکساں رہے گی۔