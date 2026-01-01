HeyGen vs DeepBrain AI — який AI відео генератор підходить саме Вам?

Давайте розглянемо, який AI відео генератор найкраще відповідає Вашим потребам, порівнявши функції, ціни та переваги платформ HeyGen і DeepBrain.

131 394 495Створено відео
105 747 111Створено аватарів
18 061 440Перекладено відео
Порівняння можливостей поруч

І HeyGen, і DeepBrain — провідні генератори відео зі ШІ, які пропонують потужні інструменти для створення відео, зокрема можливості редагування та настроювані аватари. Користувачі можуть легко оцінити, який AI-відеоінструмент відповідає їхнім вимогам, порівнюючи функції, читаючи відгуки клієнтів і зіставляючи варіанти цін.

HeyGen
Deepbrain
Стокові аватари
120+
100+
Кастомні студійні аватари
Кастомні веб-аватари
Кастомні фотоаватари
Кастомні AI-аватари в одязі під Ваш бренд
Емоції
Жести
(For enterprises)
Синхронізація губ
4.7/5
2.0/5
Кілька аватарів на екрані
Стиль аватара
Заміна обличчя

Порівняйте тарифні плани

Під час вибору AI-відео генератора вартість є критично важливим чинником. То як ціни HeyGen порівнюються з цінами DeepBrain? Розуміння економічного впливу моделей ціноутворення зі ШІ допоможе бізнесу ухвалювати обґрунтовані рішення.

Free Plan
Creator
Team
Тарифи HeyGen
$ 0
$ 29/month
$ 39/mo

3 причини обрати HeyGen замість DeepBrain

Вам складно розібратися в порівняннях між цими AI-відеогенераторами? Ось 3 переконливі причини, чому HeyGen є кращим вибором для створення відео зі ШІ, ніж DeepBrain.

Найвища якість AI-аватарів

HeyGen використовує передові технології, які підвищують якість її аватарів, забезпечуючи кращу синхронізацію губ, більш реалістичні рухи аватарів і різноманіття дизайнів у різних стилях та зовнішності. Ці характеристики роблять її помітним лідером у сфері створення відео зі ШІ, що підтверджується оцінкою якості AI-аватарів.


Різноманітний вибір голосів

HeyGen містить велику бібліотеку голосів, підтримує понад 175 мов і пропонує більш ніж 300 унікальних голосів та акцентів. Завдяки можливостям клонування голосу та опції завантаження власних аудіофайлів, він чудово підходить як AI-відео‑креатор, ефективно враховуючи мовне різноманіття в технологіях голосу зі ШІ.

Велика медіатека

Платформа вирізняється вражаючою колекцією з понад 120 AI-аватарів, більш ніж 300 шаблонів, підтримкою понад 175 мов і більш ніж 300 голосів, а також функціями на кшталт Talking Photo та перетворення URL на відео, що посилює її позиції як одного з найкращих інструментів для створення відео зі ШІ.

Альтернативи HeyGen

Порівняння найкращих можливостей HeyGen з альтернативами.

Порівнюючи HeyGen з альтернативами на кшталт Synthesia, Veed.io, Colossyan та DeepBrain, стає очевидно, що HeyGen вирізняється вищою якістю, гнучкістю та широким набором можливостей.

Synthesia is noted as an AI video generator that transforms text into engaging video content.

D-ID is notable for allowing users to convert any image or video into an immersive experience with its tools.

Elai.io presents itself as an innovative AI-powered text-to-video platform.

DeepBrain is a generative AI platform focused on transforming text into video format effectively.

Hour One offers synthetic video creation by leveraging advanced AI technologies.

Colossyan is another AI video generator that enables users to develop videos from text.

Створення відео щойно стало Вашою суперсилою

Створюйте навчальний, маркетинговий, сейлз та внутрішній контент з єдиного робочого простору з корпоративним рівнем безпеки та адміністративним контролем.

Створіть

Створюйте миттєво зі студійною якістю результату

Перетворюйте сценарії, PDF-файли та презентації на реалістичні відео з аватарами за лічені хвилини. Без камер. Без монтажних таймлайнів. Без виробничих витрат. Лише швидкий, брендований контент від будь-кого з Вашої команди.

Створюйте миттєво зі студійною якістю результату
Перекласти

Одне відео. Будь-яка мова. Кожен ринок.

Перекладайте наявний контент більш ніж 175 мовами з якістю носія, точною синхронізацією губ і вбудованою вичиткою. HeyGen допомагає глобальним командам відкривати нові авдиторії за лічені хвилини, а не місяці.

Одне відео. Будь-яка мова. Кожен ринок.
Персоналізуйте

Персоналізуйте відео в масштабі з людським впливом

Зробіть так, щоб кожен глядач відчував, що до нього звертаються особисто. Створюйте автентичні, персоналізовані відео, які допомагають командам продажів, маркетингу та навчання вибудовувати міцніші зв’язки на кожному етапі взаємодії — без жодного ручного запису.

Персоналізуйте відео в масштабі з людським впливом
Інтеграції

Безшовна інтеграція з Вашими наявними робочими процесами

Інтегруйтеся з Zapier, HubSpot, Make та n8n, щоб автоматично запускати створення відео. Створюйте персоналізований контент на основі оновлень у CRM, заповнення форм або будь-якої події у Вашому стеку.

Безшовна інтеграція з Вашими наявними робочими процесами
Адміністративні інструменти

Єдиний вхід (SSO) та корпоративне керування доступом

Залишайтеся в межах бренд‑гайдів і зберігайте повний контроль завдяки робочим просторам для команд, кастомним ролям, єдиному входу (SSO), спільному використанню лімітів і централізованим інструментам адміністрування. Масштабуйтеся безпечно з вбудованою від першого дня відповідністю SOC 2 Type II, GDPR та принципами AI governance.

Єдиний вхід (SSO) та корпоративне керування доступом
З рейтингом 4,7 із 5 зірок і низкою відзнак на G2.

  • Понад 1 000 аватарів

"Цей інструмент дуже зручний у використанні, з корисними покроковими інструкціями. Кастомний AI-аватар для відео працює бездоганно, і навіть безкоштовний план повністю відповідає моїм потребам."

Kwan S.

"HeyGen надзвичайно інтуїтивно зрозумілий і зручний для створення відео зі ШІ. Я був вражений якістю аватарів і синхронізації губ, завдяки чому відео виглядають дуже природно."

Javier M.

"Тепер це вдається зробити значно швидше й без поїздок. Я можу сидіти у повсякденному одязі та записувати всі свої відео за один дубль, заощаджуючи щотижня багато годин."

Eriks D.

"Те, на що раніше йшли дні, тепер займає години. HeyGen пришвидшує створення відео, як ніщо інше, без жодних компромісів щодо якості."

Carlos M.

"Я не дуже розбираюся в технологіях, але HeyGen настільки простий у використанні. Я створила професійне відео з першої спроби. Мені це безмежно подобається."

Diana P.

"Я спершу ставився скептично, але якість ШІ мене вразила. Голоси й аватари — на найвищому рівні. Це однозначно робить наш робочий процес значно ефективнішим."

Ethan W.

Поширені запитання

Чому варто обрати HeyGen, а не DeepBrain?

HeyGen пропонує найвищу якість AI-аватарів, широкий вибір голосів і розширену медіатеку, що включає понад 300 шаблонів і підтримку більш ніж 175 мов. Зареєструйтеся безкоштовно, щоб ознайомитися з цими можливостями.


Розкажіть, будь ласка, більше про аватари HeyGen.

HeyGen пропонує аватари з передовою технологією lip-sync і природними рухами, що охоплюють широкий спектр стилів і зовнішності. Зареєструйтеся зараз, щоб створити свій аватар!


Чи легко користуватися HeyGen?

Так, HeyGen надає інтуїтивні інструменти, які роблять створення професійних відео простим та ефективним. Почніть створювати вже сьогодні.

Як створювати відео з HeyGen?

Щоб створювати відео з HeyGen, оберіть свій аватар і голос, вставте свій сценарій та налаштуйте відео за допомогою вбудованих інструментів редагування. Спробуйте безкоштовно зараз.


Які є інші альтернативи HeyGen?

Серед альтернатив — інструменти на кшталт Synthesia та D-ID, але HeyGen високо цінують за якість і гнучкий, комплексний набір можливостей. Спробуйте ці можливості безкоштовно.

