HeyGen vs Synthesia:
Який AI-відеогенератор найкращий?
HeyGen — це альтернатива Synthesia для підприємств, яка дає змогу безпечно створювати масштабовані, студійної якості відео зі ШІ для навчання, комплаєнсу, маркетингу, онбордингу та інших завдань. Вона допомагає глобальним командам за лічені хвилини створювати контент, узгоджений із брендом, 175+ мовами, із повним контролем і керуванням.
- Реалізм AI-аватарів на рівні індустрії з відтворенням, що адаптується до Вашого сценарію
- Пряма інтеграція з LMS та експорт SCORM для спрощеного розгортання
- Багатомовне масштабування для підтримки глобальної робочої сили та безпека корпоративного рівня з надійним контролем доступу
HeyGen довіряють понад 170 000 команд — від стартапів до компаній зі списку Fortune 100
HeyGen і Synthesia — популярні платформи для створення та редагування відео зі ШІ. Обидві автоматизують завдання у відеомонтажі за допомогою алгоритмів ШІ, зокрема створення AI-аватарів людей і можливості перетворення тексту на мовлення. Щоб обрати інструмент, який найкраще підходить саме Вам, порівняйте функції, відгуки клієнтів і ціни на кількох таблицях.
HeyGen
Synthesia
Основний фокус для підприємств
Enterprise L&D, Training, Comms, Marketing, Sales
Multi-dept
Реалістичність аватара
Hyper-realistic
Near-human
Підтримувані мови
175+
140+
Синхронізація губ
5/5
4.7/5
Експорт SCORM
Yes
Yes
Інтеграція з LMS
Yes
Yes
Інтерактивні аватари (вбудовані)
Yes
Limited
Розгалужені сценарії / вікторини
Via Interactive Avatar integration
No
PPT/PDF у відео
Yes
Yes
Кастомний аватар
Yes
Yes
Відеоагент (AI-автоматизація)
High-volume pipeline automation
No
Брендовий набір і контроль версій
Yes
Yes
RBAC (керування доступом на основі ролей)
Yes
Yes
SSO / SAML
Yes
Yes
SOC 2 Type II
Yes
Yes
Відповідність GDPR
Yes
Yes
Відповідність CCPA
Yes
Yes
Рамкова угода про захист даних між ЄС і США
Yes
Yes
Дані НЕ використовуються для навчання ШІ
Explicitly guaranteed
No explicit guarantee
Журнали аудиту
Yes
Yes
MFA
Yes
Yes
SCIM-провізіонінг
Yes
Yes
API для автоматизації
Yes
Yes
Інтеграції з CRM/LMS/MarTech
Yes
Yes
Варіанти використання для внутрішніх комунікацій
Yes
Yes
Глобальний віддалений онбординг
Yes
Yes
Документація з безпеки під NDA
Yes
Yes
Найкраще рішення для підприємств
Training, Comms & Marketing at global scale, Multi-dept enterprise with strict governance
Multi-dept enterprise with strict governance
Оцінки G2
4.8/5
4.7/5
Чому обрати HeyGen, а не Synthesia?
HeyGen пропонує найреалістичніші аватари на ринку, швидший результат і точніший креативний контроль.
Ще реалістичніші аватари з високою точністю відтворення
Аватари HeyGen створені на основі передового відображення обличчя та моделювання рухів, які передають найдрібніші мікровирази, природні патерни моргання та точну артикуляцію рота. Це забезпечує більш точну синхронізацію губ, плавніші переходи між емоціями та природнішу, «людянішу» подачу, яка утримує увагу в довших відео.
Швидше перетворення сценарію на відео
Робочий процес рендерингу та редагування HeyGen дає змогу швидко оновлювати сценарії, коригувати сцени та майже миттєво відтворювати відео без перезапуску проєктів. Команди можуть оперативно створювати кілька версій, скорочуючи час виробництва й водночас зберігаючи стабільну візуальну якість усіх результатів.
Більш детальний креативний контроль
HeyGen надає глибший контроль над зовнішнім виглядом аватара, кадруванням камери, відтворенням тону голосу, темпом мовлення та композицією в кадрі. Це дає змогу командам тонко налаштовувати подачу, точно узгоджувати її зі стандартами бренду й створювати виразні, унікальні відео замість того, щоб покладатися на жорсткі шаблони.
Корпоративний рівень безпеки, який Ви можете задокументувати
HeyGen і Synthesia мають подібні засади безпеки: обидві компанії сертифіковані за стандартом SOC 2 Type II, відповідають вимогам GDPR, CCPA та EU-US Data Privacy Framework і підтримують SAML SSO, SCIM, RBAC та журнали аудиту. Жодна з них не використовує корпоративні дані для навчання моделей, але HeyGen додатково прямо гарантує це для підвищення рівня впевненості.
Ціни HeyGen проти Synthesia: дізнайтеся, скільки Ви можете заощадити з HeyGen.
Synthesia блокує експорт SCORM і переклад в один клік у тарифі Enterprise, а кастомні аватари коштують $1 000 на рік додатково до Вашого плану. HeyGen включає SCORM, переклад, розгалуження сценаріїв і вікторини, починаючи з безкоштовного плану, без додаткових доплат за окремі функції.
HeyGen
Synthesia
Безкоштовний план
Yes, full studio
Yes, limited (watermarked, no downloads)
Starter / Creator
$24/mo
$29/mo Starter | $89/mo Creator
Корпоративний тариф
Custom
Custom
Похвилинна оплата
None at any tier
Credit-based on Starter and Creator
Експорт SCORM
All plans
Enterprise only
Переклад в один клік
All plans
Enterprise only
Розгалуження та вікторини
All plans
Creator and above
SSO / бренд-набір
Enterprise only
Enterprise only
Мови
175+
140+
Стокові аватари
1,100+
240+
Вартість кастомного аватара
Included in plans
$1,000/year add-on
Створення відео щойно стало Вашою суперсилою
Створюйте контент для навчання та розвитку, тренінгів, комплаєнсу, маркетингу, продажів і внутрішніх комунікацій з єдиного робочого простору з корпоративним рівнем безпеки та адміністративного контролю.
Створюйте миттєво зі студійною якістю результату
Перетворюйте сценарії, PDF-файли, презентації та URL-адреси на реалістичні відео з аватарами за лічені хвилини. Без камер. Без монтажних таймлайнів. Без виробничих витрат. Лише швидкий, відповідний бренду контент від будь-кого з Вашої команди.
Одне відео. Будь-яка мова. Кожен ринок
Перекладайте наявний контент більш ніж 175 мовами та діалектами з якістю носія, точною синхронізацією губ і вбудованою вичиткою. HeyGen допомагає глобальним командам відкривати нові авдиторії за лічені хвилини, а не місяці.
Найбільша бібліотека професійних аватарів
Зробіть так, щоб кожен глядач відчував, що до нього звертаються особисто. Створюйте автентичні, персоналізовані відео, які допомагають командам продажів, маркетингу та навчання вибудовувати міцніші зв’язки на кожному етапі взаємодії — без жодного ручного запису.
Безшовна інтеграція з Вашими наявними робочими процесами
Інтегруйтеся з Zapier, HubSpot, Make, n8n та іншими сервісами, щоб автоматично запускати створення відео. Створюйте персоналізований контент на основі оновлень у CRM, заповнення форм або будь-яких подій у Вашому стеку. Експортуйте з відстеженням SCORM для прямої доставки в LMS. API HeyGen надає інженерним командам програмний доступ, щоб вбудувати створення відео в будь-який продукт або робочий процес.
Безпека та відповідність вимогам рівня Enterprise
Відповідність SOC 2 Type II, GDPR і CCPA надається за замовчуванням. Розмежування доступу за ролями, журнали аудиту, централізовані інструменти адміністрування та SSO захищають Ваш контентний конвеєр. Дані клієнтів ніколи не використовуються для навчання моделей. Synthesia забезпечує корпоративну безпеку, але рамкова система управління HeyGen надає IT‑ та комплаєнс-командам глибший контроль із першого дня.
"Цей інструмент дуже зручний у використанні, з корисними покроковими інструкціями. Кастомний AI-аватар для відео працює бездоганно, і навіть безкоштовний план повністю відповідає моїм потребам."
"HeyGen надзвичайно інтуїтивний і зручний у використанні для створення відео зі ШІ. Я був вражений якістю аватарів і синхронізації губ, завдяки чому відео виглядають дуже природно."
"Тепер це вдається робити значно швидше й без поїздок. Я можу сидіти у повсякденному одязі та записувати всі свої відео за один дубль, заощаджуючи щотижня багато годин."
"Те, на що раніше йшли дні, тепер займає години. HeyGen пришвидшує створення відео як ніщо інше, без жодних компромісів щодо якості."
"Я не дуже розбираюся в технологіях, але HeyGen настільки простий у використанні. Я створила професійне відео з першої спроби. Мені це безмежно подобається."
"Я спершу ставився скептично, але якість ШІ мене вразила. Голоси й аватари — на найвищому рівні. Це однозначно робить наш робочий процес значно ефективнішим."
Поширені запитання
Чи можуть маркетингові команди повторно використовувати одне відео в кількох кампаніях і на різних каналах?
HeyGen дає змогу маркетинговим командам змінювати скрипти, аватари та мови в межах одного проєкту, щоб створювати десятки варіацій для реклами, соцмереж, email-розсилок і лендингів без повного перероблення. Підхід Synthesia, заснований на шаблонах, є більш жорстким, тому швидке масштабне повторне використання контенту для різних каналів складніше.
Як креатори та солопідприємці можуть почати без бюджету?
HeyGen пропонує безкоштовний тарифний план з повним доступом до Studio, тож творці можуть створювати й публікувати відео, перш ніж щось витрачати. Synthesia не має безкоштовного рівня — потрібна платна підписка наперед, перш ніж Ви зможете перевірити, чи підходить платформа для Вашого робочого процесу.
Яка платформа краще підходить для підвищення ефективності продажів та аутрічу?
HeyGen дає змогу відділам продажу створювати персоналізовані відео з аватарами для пошуку лідів, демонстрацій і подальших дій, використовуючи індивідуальні цифрові двійники та клонування голосу. Персоналізація «один до одного» масштабується на весь пайплайн. Synthesia зосереджується на стандартизованому корпоративному контенті, тому менш гнучка для індивідуалізованих звернень, які стимулюють конверсії.
Що краще підходить для корпоративного навчання: HeyGen чи Synthesia?
HeyGen є кращим вибором, ніж Synthesia, для корпоративного навчання, оскільки пропонує реалістичніші, високоякісні аватари, які роблять контент більш захопливим і живим. Платформа також виходить за межі стандартного навчання, даючи змогу створювати персоналізовані відео з цифровими двійниками та клонованими голосами, що забезпечує командам значно більшу гнучкість і вплив, тоді як Synthesia здебільшого зосереджена на більш жорстко стандартизованому корпоративному контенті.
Чи можуть команди внутрішніх комунікацій замінити дорогі записи загальних зборів і звернення керівництва
HeyGen дає змогу перетворити керівника на цифрового двійника й створювати відшліфовані відеооновлення лише зі сценарію. Без зйомок, без узгодження графіків, без бронювання студії. Synthesia вимагає окремої сесії запису для створення кожного кастомного аватара, що щоразу додає часу на підготовку та витрат, коли Ви залучаєте нового ведучого.
Яка платформа надає агентствам і консультантам більше творчої гнучкості для роботи з клієнтами
Детальні інструменти керування в HeyGen — кадруванням камери, жестами, переходами та зовнішнім виглядом аватара — дають змогу агенціям створювати виразні, індивідуальні відео під кожного клієнта. У межах однієї сцени можна використовувати кілька аватарів для форматів на кшталт панельних дискусій або розмовних відео. Більш стандартизований результат Synthesia ускладнює створення креативних робіт, які справді вирізняються.
Як кожна платформа підтримує відео для оголошення продуктів і нових функцій?
Швидкий конвеєр HeyGen від сценарію до відео дає змогу командам продуктових маркетологів створювати ролики до запусків, огляди функцій і відео з описом оновлень навіть за дуже стислі терміни. Якщо специфікації змінюються в останню мить, просто оновіть сценарій і створіть відео заново за лічені хвилини замість того, щоб знову бронювати знімання.
Що краще підходить для HR-команд, які створюють програми онбордингу для кількох регіонів?
HeyGen поєднує шаблони онбордингу з аватарами, переклад із lip-sync на 175+ мов і пряму доставку в LMS з відстеженням SCORM в одному робочому процесі. HR-команди можуть створювати програми для окремих регіонів без додаткових інструментів чи підрядників. Synthesia підтримує багатомовне відео, але не має вбудованої глибокої інтеграції з LMS та шаблонів онбордингу, які спрощують розгортання в кількох регіонах.