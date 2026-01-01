AI-відеогенератори: всебічне порівняння

AI-відео генератори на кшталт HeyGen та Elai докорінно змінили доступність і персоналізацію відеоконтенту для бізнесів будь-якого розміру. Ці інструменти суттєво відрізняються між собою. У цьому порівнянні AI-відео генераторів ми розглянемо їхні ключові функції та відмінності в цінах, зосереджуючись на тому, як якість аватарів і можливості налаштування в HeyGen забезпечують вищу якість відео порівняно з конкурентами. Зануртеся в кейси використання AI-відео генератора, щоб відкрити для себе їхні широкі можливості.

131 394 495Створено відео
105 747 111Створено аватарів
18 061 440Перекладено відео
HeyGen
Elai
Рейтинг G2
4.8/5 (580 reviews)
4.6/5 (103 reviews)
Ціни
Free (3 min. of video) ‍$24/month* (5 min. of video) ‍$69/month* (30 min. of video) ‍Custom
Free (1 min. of video) $29/month (40 min. of video) ‍Custom
Стокові аватари
120+
120+
Мови
170+
75+
Акценти голосу
300+
300+
Створення сценаріїв зі ШІ
Готові шаблони сценаріїв
200+
160+
Музичні медіа
90+
70+
Підтримка клієнтів
24/7
*За річної оплати

Порівняйте можливості продукту

HeyGen та Elai — це зручні AI-відео генератори, створені для підтримки зростання бізнесу та вдосконалення створення відео. Обидві платформи пропонують реалістичні AI-аватари та природну взаємодію тексту в мовлення. Однак їхні функції та служби підтримки суттєво відрізняються. Для тих, хто надає перевагу високій якості, розширеним можливостям налаштування та ширшому вибору аватарів, музичних стилів і мов, HeyGen вирізняється в цьому порівнянні AI-відео генераторів. Хоча Elai справляється з базовими завданнями, її обмежені можливості не можуть зрівнятися з інструментами, необхідними для посилення унікальної ідентичності бренду. Зануртеся в те, як deepfake videos and their impact підкреслюють потребу в більш глибокій персоналізації відеоконтенту.


Стокові аватари
250+
129+
Кастомні студійні аватари
Кастомні веб-аватари
Кастомні фотоаватари
Кастомні AI-аватари в одязі бренду
Синхронізація губ
4.7/5
2.5/5
Стиль аватара
Заміна обличчя

Порівняйте тарифні плани

Ціноутворення відіграє ключову роль у виборі найкращих інструментів для створення відео зі ШІ. HeyGen дозволяє початківцям безкоштовно створювати відео з трьома хвилинами доступного контенту, тоді як Elai пропонує лише одну хвилину. У HeyGen доступні гнучкі тарифні плани, що підходять для різних бюджетів.


Free
Creator
Team
Enterprise
Тарифи HeyGen (за річної оплати)
$ 0
$ 24/month
$ 69/month
Custom

Відгуки клієнтів про HeyGen та Elai

G2
4.8/5 (580 reviews)
4.6/5 (103 reviews)
Trustpilot
4.5/5 (1,328 reviews)
4.5/5 (104 reviews

Чому обрати HeyGen, а не Elai?

Попри спільні базові можливості, якість аватарів і можливості налаштування в HeyGen не мають аналогів. Для створення максимально персоналізованих відео HeyGen вирізняється більшою кількістю стилів аватарів, різноманітними шаблонами відео та мовами.


Аватар

HeyGen пропонує понад 250 стандартних аватарів, а також індивідуальні AI-образи, studio-аватари та унікальні можливості FaceSwap. Його технологія синхронізації губ перевершує Elai, який має лише 120 стандартних аватарів і не підтримує функцію FaceSwap.


Шаблон

HeyGen надає доступ до понад 400 професійних відеошаблонів із частими оновленнями бібліотеки. Elai пропонує лише понад 160 шаблонів, що дає користувачам HeyGen перевагу 88% у швидкому створенні та кастомізації вражаючих відео.


Можливості голосу

HeyGen дає змогу користувачам налаштовувати швидкість і висоту AI-голосу, завантажувати власні голосові записи або записувати їх онлайн — можливість, якої Elai не підтримує. Наявність у HeyGen кількох робочих місць для користувачів і гостьового доступу сприяє командній співпраці з будь-якої локації та спрощує процес створення відео.


Альтернативи HeyGen

HeyGen проти альтернатив

Порівняння найкращих можливостей HeyGen.

Порівнюючи HeyGen з такими інструментами, як Synthesia, Veed.io, Colossyan та Deepbrain, стає очевидно, що HeyGen вирізняється завдяки своїй якості, гнучкості та широкому набору можливостей.

Логотип Synthesia

This AI video generator facilitates video production from typed text.

Логотип D-ID

Transforms any image or video into an extraordinary experience.

Логотип DeepBrain AI

As a generative AI platform, it turns text into engaging videos.

Логотип OpenAI

A synthetic video creation platform utilizing advanced AI technology.

Логотип Colossyan

Enables users to create videos directly from text.

Створення відео щойно стало Вашою суперсилою

Створюйте навчальний, маркетинговий, сейлз та внутрішній контент з єдиного робочого простору з корпоративним рівнем безпеки та адміністративним контролем.

Створіть

Створюйте миттєво зі студійною якістю результату

Перетворюйте сценарії, PDF-файли та презентації на реалістичні відео з аватарами за лічені хвилини. Без камер. Без монтажних таймлайнів. Без витрат на продакшн. Лише швидкий, відповідний бренду контент від будь-кого з Вашої команди.

Перекласти

Одне відео. Будь-яка мова. Кожен ринок.

Перекладайте наявний контент більш ніж 175 мовами з перекладами рівня носія, точною синхронізацією губ і вбудованою вичиткою. HeyGen допомагає глобальним командам відкривати нові авдиторії за лічені хвилини, а не місяці.

Персоналізуйте

Персоналізуйте відео в масштабі з людським впливом

Зробіть так, щоб кожен глядач відчував, що до нього звертаються особисто. Створюйте автентичні, персоналізовані відео, які допомагають командам продажів, маркетингу та навчання вибудовувати міцніші зв’язки на кожному етапі взаємодії — без жодного ручного запису.

Інтеграції

Безшовна інтеграція з Вашими наявними робочими процесами

Інтегруйтеся з Zapier, HubSpot, Make та n8n, щоб автоматично запускати створення відео. Створюйте персоналізований контент на основі оновлень у CRM, заповнення форм або будь-якої події у Вашому стеку.

Адмінінструменти

Єдиний вхід (SSO) та корпоративне керування на рівні підприємства

Залишайтеся в межах брендбуку та зберігайте повний контроль завдяки робочим просторам для команд, кастомним ролям, єдиному входу (SSO), спільному використанню лімітів і централізованим інструментам адміністрування. Масштабуйтеся безпечно з урахуванням SOC 2 Type II, GDPR та вбудованого з першого дня управління ШІ.

"Цей інструмент дуже зручний у використанні, з корисними покроковими інструкціями. Кастомний AI-аватар для відео працює бездоганно, і навіть безкоштовний план повністю відповідає моїм потребам."

Kwan S.

"HeyGen надзвичайно інтуїтивний і зручний у використанні для створення відеоконтенту зі ШІ. Я був вражений якістю аватарів і синхронізації губ, завдяки чому відео виглядають дуже природно."

Javier M.

"Тепер це вдається зробити значно швидше й без поїздок. Я можу сидіти у повсякденному одязі та записувати всі свої відео за один дубль, заощаджуючи щотижня багато годин."

Eriks D.

"Те, на що раніше в мене йшли дні, тепер займає години. HeyGen пришвидшує створення відео, як ніщо інше, без жодних компромісів щодо якості."

Carlos M.

"Я не дуже розбираюся в технологіях, але HeyGen надзвичайно простий у використанні. Я створила професійне відео вже з першої спроби. Мені це просто неймовірно подобається."

Diana P.

"Я спершу ставився скептично, але якість ШІ мене вразила. Голоси й аватари — на найвищому рівні. Це однозначно робить наш робочий процес значно ефективнішим."

Ethan W.

Поширені запитання

Чи легко користуватися як HeyGen, так і Elai?

Дизайнери HeyGen та Elai створили їх із урахуванням зручності для користувачів, тож бізнесу легко ними користуватися, щоб покращити створення відео.


Чи можна користуватися HeyGen або Elai безкоштовно?

У HeyGen є безкоштовний план, який дозволяє створювати до трьох хвилин відео. Це чудовий спосіб почати.


Як створювати відео зі ШІ за допомогою HeyGen?

Щоб створювати відео з HeyGen, Ви обираєте аватари та шаблони. Також Ви можете налаштовувати функції перетворення тексту на мовлення для свого контенту. Це забезпечує зручний і плавний досвід користування.


Що говорять відгуки клієнтів про HeyGen?

Відгуки демонструють задоволення користувачів від передових можливостей налаштування та високої якості аватарів HeyGen, підкреслюючи його переваги над конкурентами.


