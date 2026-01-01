AI-відеогенератори: всебічне порівняння
AI-відео генератори на кшталт HeyGen та Elai докорінно змінили доступність і персоналізацію відеоконтенту для бізнесів будь-якого розміру. Ці інструменти суттєво відрізняються між собою. У цьому порівнянні AI-відео генераторів ми розглянемо їхні ключові функції та відмінності в цінах, зосереджуючись на тому, як якість аватарів і можливості налаштування в HeyGen забезпечують вищу якість відео порівняно з конкурентами. Зануртеся в кейси використання AI-відео генератора, щоб відкрити для себе їхні широкі можливості.
HeyGen
Elai
Рейтинг G2
4.8/5 (580 reviews)
4.6/5 (103 reviews)
Ціни
Free (3 min. of video) $24/month* (5 min. of video) $69/month* (30 min. of video) Custom
Free (1 min. of video) $29/month (40 min. of video) Custom
Стокові аватари
120+
120+
Мови
170+
75+
Акценти голосу
300+
300+
Створення сценаріїв зі ШІ
Готові шаблони сценаріїв
200+
160+
Музичні медіа
90+
70+
Підтримка клієнтів
24/7
*За річної оплати
Порівняйте можливості продукту
HeyGen та Elai — це зручні AI-відео генератори, створені для підтримки зростання бізнесу та вдосконалення створення відео. Обидві платформи пропонують реалістичні AI-аватари та природну взаємодію тексту в мовлення. Однак їхні функції та служби підтримки суттєво відрізняються. Для тих, хто надає перевагу високій якості, розширеним можливостям налаштування та ширшому вибору аватарів, музичних стилів і мов, HeyGen вирізняється в цьому порівнянні AI-відео генераторів. Хоча Elai справляється з базовими завданнями, її обмежені можливості не можуть зрівнятися з інструментами, необхідними для посилення унікальної ідентичності бренду. Зануртеся в те, як deepfake videos and their impact підкреслюють потребу в більш глибокій персоналізації відеоконтенту.
HeyGen
Elai
Стокові аватари
250+
129+
Кастомні студійні аватари
Кастомні веб-аватари
Кастомні фотоаватари
Кастомні AI-аватари в одязі бренду
Синхронізація губ
4.7/5
2.5/5
Стиль аватара
Заміна обличчя
Порівняйте тарифні плани
Ціноутворення відіграє ключову роль у виборі найкращих інструментів для створення відео зі ШІ. HeyGen дозволяє початківцям безкоштовно створювати відео з трьома хвилинами доступного контенту, тоді як Elai пропонує лише одну хвилину. У HeyGen доступні гнучкі тарифні плани, що підходять для різних бюджетів.
Free
Creator
Team
Enterprise
Тарифи HeyGen (за річної оплати)
$ 0
$ 24/month
$ 69/month
Custom
Відгуки клієнтів про HeyGen та Elai
HeyGen
Elai
G2
4.8/5 (580 reviews)
4.6/5 (103 reviews)
Trustpilot
4.5/5 (1,328 reviews)
4.5/5 (104 reviews
Чому обрати HeyGen, а не Elai?
Попри спільні базові можливості, якість аватарів і можливості налаштування в HeyGen не мають аналогів. Для створення максимально персоналізованих відео HeyGen вирізняється більшою кількістю стилів аватарів, різноманітними шаблонами відео та мовами.
Аватар
HeyGen пропонує понад 250 стандартних аватарів, а також індивідуальні AI-образи, studio-аватари та унікальні можливості FaceSwap. Його технологія синхронізації губ перевершує Elai, який має лише 120 стандартних аватарів і не підтримує функцію FaceSwap.
Шаблон
HeyGen надає доступ до понад 400 професійних відеошаблонів із частими оновленнями бібліотеки. Elai пропонує лише понад 160 шаблонів, що дає користувачам HeyGen перевагу 88% у швидкому створенні та кастомізації вражаючих відео.
Можливості голосу
HeyGen дає змогу користувачам налаштовувати швидкість і висоту AI-голосу, завантажувати власні голосові записи або записувати їх онлайн — можливість, якої Elai не підтримує. Наявність у HeyGen кількох робочих місць для користувачів і гостьового доступу сприяє командній співпраці з будь-якої локації та спрощує процес створення відео.
HeyGen проти альтернатив
Порівняння найкращих можливостей HeyGen.
Порівнюючи HeyGen з такими інструментами, як Synthesia, Veed.io, Colossyan та Deepbrain, стає очевидно, що HeyGen вирізняється завдяки своїй якості, гнучкості та широкому набору можливостей.
Поширені запитання
Чи легко користуватися як HeyGen, так і Elai?
Дизайнери HeyGen та Elai створили їх із урахуванням зручності для користувачів, тож бізнесу легко ними користуватися, щоб покращити створення відео.
Чи можна користуватися HeyGen або Elai безкоштовно?
У HeyGen є безкоштовний план, який дозволяє створювати до трьох хвилин відео. Це чудовий спосіб почати.
Як створювати відео зі ШІ за допомогою HeyGen?
Щоб створювати відео з HeyGen, Ви обираєте аватари та шаблони. Також Ви можете налаштовувати функції перетворення тексту на мовлення для свого контенту. Це забезпечує зручний і плавний досвід користування.
Що говорять відгуки клієнтів про HeyGen?
Відгуки демонструють задоволення користувачів від передових можливостей налаштування та високої якості аватарів HeyGen, підкреслюючи його переваги над конкурентами.