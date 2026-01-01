HeyGen vs Hour One: який AI відео генератор найкращий?

Давайте з’ясуємо, який продукт найкраще відповідає Вашим потребам, порівнявши можливості та ціни HeyGen і Hour One як провідних генераторів відео зі ШІ.

131 394 495Створено відео
105 747 111Створено аватарів
18 061 440Перекладено відео
Порівняйте можливості поруч

HeyGen та Hour One — це передові платформи для створення відео зі ШІ, які пропонують подібні можливості, зокрема AI-аватари та функції перетворення тексту на мовлення, що змінюють освітній досвід і дають змогу створювати персоналізовані AI-відео. Порівняймо функції, відгуки клієнтів і ціни, щоб визначити найкращі інструменти для створення відео зі ШІ саме для Ваших потреб.


HeyGen
Hour one
Аватари
120+
100+
Стокові аватари
Кастомні студійні аватари
Кастомні веб-аватари
Кастомні фотоаватари
Кастомні AI-аватари в одязі бренду
Емоції
Жести
Синхронізація губ
4.7/5
2.0/5
Кілька аватарів на екрані
Стиль аватара
Заміна обличчя

Порівняння тарифних планів

Під час вибору платформи для створення відео зі ШІ ціноутворення є критично важливим аспектом нарівні з доступними функціями. То як ціни HeyGen порівнюються з Hour One? Роль цінової стратегії у виборі програмного забезпечення є вирішальною для ухвалення обґрунтованих рішень.


Free Plan
Creator
Team
Тарифи HeyGen
$ 0
$ 29/month
$ 39/mo

Три переваги вибору HeyGen замість Hour One

Якщо Ви відчуваєте, що Вас переповнює безліч інформації на діаграмах, ось три переконливі переваги, які роблять HeyGen кращим вибором порівняно з Hour One як інструментом для створення відео зі ШІ.


Більше типів аватарів і можливостей

HeyGen пропонує ширший вибір типів аватарів і функцій: Avatar Pro, Avatar Lite та Talking Photo. Перші два підтримують три режими відображення (крупний план, по пояс і круговий вигляд), а також унікальну функцію FaceSwap, що покращує Ваш досвід створення відео зі ШІ.

Кілька варіантів голосу

HeyGen має всеосяжну бібліотеку голосів, що підтримує понад 175 мов із більш ніж 300 голосами та акцентами. Крім того, користувачі можуть тонко налаштовувати швидкість і висоту голосу або навіть створити клонований голос зі ШІ, що робить цей AI-відео генератор надзвичайно універсальним.


Винятковий досвід відеомонтажу

Оснащений широким набором вбудованих інструментів, HeyGen також пропонує велику бібліотеку медіаелементів. Користувачі можуть використовувати ці ресурси, щоб створювати переконливий, захопливий відеоконтент зі ШІ.


HeyGen та альтернативи: порівняння найкращих можливостей HeyGen

Порівняно з альтернативами на кшталт Synthesia, Veed.io, Colossyan та Deepbrain, HeyGen вирізняється своєю якістю, гнучкістю та комплексним набором можливостей, що зміцнює його позиції як найкращого AI-відео генератора.


Створення відео щойно стало Вашою суперсилою

Створюйте навчальний, маркетинговий, сейлз та внутрішній контент з єдиного робочого простору з корпоративним рівнем безпеки та адміністративним контролем.

Створіть

Створюйте миттєво зі студійною якістю результату

Перетворюйте сценарії, PDF-файли та презентації на реалістичні відео з аватарами за лічені хвилини. Без камер. Без монтажних таймлайнів. Без виробничих витрат. Лише швидкий, відповідний бренду контент від будь-кого з Вашої команди.

Перекладіть

Одне відео. Усі мови. Усі ринки.

Перекладайте наявний контент більш ніж 175 мовами з перекладами рівня носія, точною синхронізацією губ і вбудованою вичиткою. HeyGen допомагає глобальним командам відкривати нові авдиторії за лічені хвилини, а не місяці.

Персоналізуйте

Персоналізуйте відео в масштабі з людським ефектом

Зробіть так, щоб кожен глядач відчував, що до нього звертаються особисто. Створюйте автентичні, персоналізовані відео, які допомагають командам продажів, маркетингу та навчання вибудовувати міцніші зв’язки на кожному етапі взаємодії — без жодного ручного запису.

Інтеграції

Безшовна інтеграція з Вашими наявними робочими процесами

Інтегруйтеся з Zapier, HubSpot, Make та n8n, щоб автоматично запускати створення відео. Створюйте персоналізований контент на основі оновлень у CRM, заповнення форм або будь-якої події у Вашому стеку.

Адмінінструменти

Єдиний вхід (SSO) та корпоративне керування на рівні підприємства

Залишайтеся в межах бренд‑гайдів і зберігайте повний контроль завдяки робочим просторам для команд, кастомним ролям, єдиному входу (SSO), спільному використанню лімітів і централізованим інструментам адміністрування. Масштабуйтеся безпечно з вбудованою з першого дня відповідністю SOC 2 Type II, GDPR та принципами AI governance.

Відгуки клієнтів

Не покладайтеся лише на наші слова.

HeyGen довіряють найкращі творці у світі.

З рейтингом 4,7 із 5 зірок і низкою відзнак на G2.

"Цей інструмент дуже зручний у використанні, з корисними покроковими інструкціями. Кастомний AI-аватар для відео працює бездоганно, і навіть безкоштовний план повністю відповідає моїм потребам."

Kwan S.

"HeyGen надзвичайно інтуїтивний і зручний у використанні для створення відео зі ШІ. Я був вражений якістю аватарів і синхронізації губ, завдяки чому відео виглядають дуже природно."

Javier M.

"Тепер це вдається робити значно швидше й без поїздок. Я можу сидіти у повсякденному одязі та записувати всі свої відео за один дубль, заощаджуючи щотижня багато годин."

Eriks D.

"Те, на що раніше в мене йшли дні, тепер займає години. HeyGen пришвидшує створення відео як ніщо інше, без жодних компромісів щодо якості."

Carlos M.

"Я не дуже розбираюся в технологіях, але HeyGen настільки простий у використанні. Я створила професійне відео з першої спроби. Просто в захваті."

Diana P.

"Я спершу ставився скептично, але якість ШІ мене вразила. Голоси й аватари — на найвищому рівні. Це однозначно робить наш робочий процес значно ефективнішим."

Ethan W.

Поширені запитання

Що таке HeyGen?

HeyGen — це відеоплатформа на основі ШІ, яка дає змогу створювати високоякісні відео з реалістичними AI-аватарами та багатомовним клонуванням голосу без потреби в технічних навичках. Дізнайтеся більше.


Як створити AI-аватар у HeyGen?

За допомогою HeyGen Ви можете створити реалістичний AI-аватар, який відтворює Ваші міміку та жести завдяки їхнім передовим інструментам. Дізнайтеся, як це працює.


Як отримати доступ до HeyGen API?

API HeyGen пропонує можливості, подібні до вебзастосунку, що дозволяє інтегрувати його у Ваші робочі процеси. Отримайте доступ до API.

Як почати створювати відео в HeyGen?

Відвідайте вебсайт HeyGen, натисніть «Спробуйте HeyGen безкоштовно», оберіть один із шаблонів і задайте потрібне співвідношення сторін. Почніть тут і безкоштовно змінюйте свій процес створення відео!


Які можливості пропонує HeyGen?

HeyGen пропонує перетворення тексту на відео, заміну облич, багатосценові відео, велику кількість аватарів і підтримує багато мов. Перегляньте всі можливості.


Що таке AI-відео генератор?

Відеогенератор зі ШІ використовує штучний інтелект, щоб створювати відео з текстових промптів або інших вхідних даних. Він спрощує створення відео завдяки візуальним елементам, озвучці та аватарам, згенерованим ШІ. Дізнайтеся більше про AI-генератори.


Чи легко початківцям користуватися AI-відео генераторами?

Так, сучасні AI-відеогенератори на кшталт HeyGen створені інтуїтивно зрозумілими й зручними у використанні, доступними для початківців і з розширеними можливостями для досвідчених користувачів. Досліджуйте HeyGen і почніть створювати безкоштовно!


Чи можуть AI-генератори відео використовувати мої власні зображення або голос?

Багато генераторів відео зі ШІ дозволяють завантажувати зображення або голосові записи, пропонуючи AI-аватари та багатомовні функції перетворення тексту на мовлення. Скористайтеся цими можливостями.


