HeyGen проти D-ID:
Який генератор відео зі ШІ найкращий?
Дізнайтеся, як HeyGen допомагає підприємствам створювати безпечні AI-відео студійної якості для комунікації керівництва, забезпечення відповідності вимогам, онбордингу та масштабних програм Learning and Development. Створений з урахуванням вимог корпоративного IT, із відповідністю SOC 2 Type II, підтримкою SSO та інтеграцією з LMS, HeyGen дає змогу глобальним організаціям створювати навчальний контент, узгоджений із брендом, 175+ мовами та діалектами за лічені хвилини замість тижнів, зберігаючи повне управління та контроль.
Корпоративні стандарти безпеки та контролю доступу
Пряма інтеграція з LMS для спрощеного розгортання
Багатомовне масштабування для підтримки глобальної робочої сили
HeyGen довіряють понад 170 000 команд — від стартапів до компаній зі списку Fortune 100
HeyGen
D-ID
Основний фокус для підприємств (L&D, навчання, комунікації, маркетинг, продажі)
Yes
No
Реалістичність аватара (на повний зріст, гіперреалістичний vs портрет/зображення голови)
5/5
4/5
Підтримувані мови (із синхронізацією губ і клонуванням голосу)
175+
120+
Експорт SCORM (рідний з правилами завершення)
Yes
No
Інтеграція з LMS (вбудовування HTML, живе синхронізування, Workday, Moodle)
Yes
No
Інтерактивні аватари (вбудовувані в LMS/інтранет)
Yes
No
Розгалужені сценарії / тести
Yes
No
PPT/PDF у відео
Yes
No
Кастомний аватар і клонування голосу
Yes
No
Відеоагент (масштабна автоматизація конвеєрних процесів)
Yes
No
Бренд-кит і контроль версій (централізовано, для кількох відділів)
Yes
No
RBAC (керування доступом на основі ролей)
Yes
No
SSO / SAML (із забезпеченням SCIM)
Yes
No
SOC 2 Type II
Yes
No
Відповідність GDPR
Yes
No
ISO 42001 (управління ШІ)
No
No
Відповідність CCPA
Yes
No
Дані НЕ використовуються для навчання ШІ (чітка гарантія)
Yes
No
Журнали аудиту
Yes
No
MFA
Yes
No
SCIM-провізіонінг
Yes
No
API для автоматизації (REST API, програмне створення відео)
Yes
No
Інтеграції з CRM/LMS/MarTech (HubSpot, Zapier, Make, n8n)
Yes
No
Внутрішні комунікації (HR, управління змінами, дистанційний онбординг)
Yes
No
Глобальний віддалений онбординг (кілька регіонів, кілька мов)
Yes
No
Документи з безпеки під NDA (SOC 2, пентест, політики безпеки)
Yes
No
Рейтинг G2
4.8/5
4.6/5
3 переваги, чому варто обрати HeyGen замість D-ID
Відчуваєте, що варіантів надто багато? Ось 3 ключові переваги, чому варто обрати HeyGen замість D-ID, провідного AI-відео генератора.
Краща якість AI-аватарів
HeyGen пропонує кращу синхронізацію губ і природніші рухи аватарів, ширший вибір стилів аватарів і фактично усуває будь-який тривожний ефект «зловісної долини» в технологіях ШІ. Це робить його видатним AI відео генератором, ідеальним для створення реалістичного відеоконтенту, створеного за допомогою ШІ.
Більше типів аватарів і можливостей
Насолоджуйтеся широким вибором типів аватарів і можливостей: Avatar Pro, Avatar Lite та Talking Photo. Кожен із них підтримує три різні режими відображення (крупний план, по пояс і круглий аватар), а також унікальну функцію FaceSwap, що розширює можливості цього найкращого AI відео генератора.
Розширені можливості редагування відео та роботи з медіа
HeyGen надає всі вбудовані інструменти, необхідні для створення відео, пропонуючи ширший вибір медіаелементів. Платформа містить AI-скрипти на базі ChatGPT, можливості автоматичного перекладу та перетворення URL у відео, що робить її чудовим AI-генератором відео як для початківців, так і для досвідчених користувачів.
Порівняння цін HeyGen та D-ID
D-ID обмежує вихідне відео за хвилинами на кожному тарифі. Навіть його Advanced-план за $299.99/міс. обмежує Вас 65 хвилинами. HeyGen пропонує необмежене створення відео на всіх платних тарифах, починаючи від $24/міс., із вбудованим експортом у SCORM, повним RBAC, SCIM, MFA та журналами аудиту, що входять до стандартного набору. На рівні enterprise обидва рішення мають індивідуальне ціноутворення, але HeyGen одразу надає більшу бібліотеку аватарів і ширший набір інструментів безпеки «з коробки».
HeyGen
D-ID
Безкоштовний план
Yes, full studio
14-day trial only (watermarked)
Starter / Creator
$24/mo
$5.99/mo Lite / $16/mo Pro
Розширений / Бізнес
$149/mo
$299.99/mo
Корпоративний тариф
Custom
Custom
Ліміти відео
Unlimited on all paid plans
Minute-capped (10 to 65 min/mo)
Похвилинна оплата
None at any tier
Minutes deducted per video
Експорт SCORM
All plans
Available (fewer languages)
Переклад в один клік
All paid plans
Available (fewer languages)
RBAC, SCIM і MFA
Full support
Limited or not offered
Журнали аудиту
Included
Not standard
Мови
175+
30+
Стокові аватари
500+
Limited selection
Вартість кастомного аватара
Included in plans
Varies by tier
Створюйте миттєво зі студійною якістю
Перетворюйте сценарії, PDF-файли та презентації на реалістичні відео з повноростовими аватарами за лічені хвилини. Без камер. Без монтажних таймлайнів. Без виробничих витрат. Лише швидкий контент у стилі Вашого бренду від будь-кого з Вашої команди. Портретний формат D-ID обмежує відео форматом «говорячої голови» й вимагає додаткових інструментів для повноцінного сценічного відеовиробництва.
Одне відео. Будь-яка мова. Кожен ринок.
Перекладайте наявний контент більш ніж 175 мовами з перекладами рівня носія, точною синхронізацією губ і вбудованою вичиткою. HeyGen допомагає глобальним командам відкривати нові авдиторії за лічені хвилини, а не місяці. D-ID підтримує багатомовні голоси, але не може зрівнятися з HeyGen за широтою мовного покриття та точністю lip-sync.
Найбільша професійна бібліотека аватарів
Зробіть так, щоб кожен глядач відчував, що до нього звертаються особисто. Створюйте автентичні, персоналізовані відео, які допомагають командам продажів, маркетингу та навчання вибудовувати міцніші зв’язки на кожному етапі взаємодії — без жодного ручного запису. Вибір аватарів у D-ID менший і здебільшого оптимізований під вертикальні (портретні) відео, а не під різноманітні, повноцінні сценічні композиції.
Безшовна інтеграція з Вашими наявними робочими процесами
Інтегруйтеся з Zapier, HubSpot, Make та n8n, щоб автоматично запускати створення відео. Створюйте персоналізований контент на основі оновлень у CRM, заповнення форм або будь-яких подій у Вашому стеку. Експортуйте з відстеженням SCORM для прямої доставки в LMS. API HeyGen надає інженерним командам програмний доступ, щоб вбудувати створення відео в будь-який продукт або робочий процес. У D-ID є потужний REST API для розробників, але його екосистема інтеграцій з CRM, LMS та MarTech є більш обмеженою.
Безпека та відповідність вимогам рівня Enterprise
SOC 2 Type II, GDPR та CCPA — із коробки. Розмежування доступу за ролями, журнали аудиту, централізовані інструменти адміністрування та SSO захищають Ваш контентний конвеєр. Дані клієнтів ніколи не використовуються для навчання моделей. D-ID пропонує SOC 2 та GDPR, але не має відповідності CCPA, багатофакторної автентифікації (MFA), провізіонування SCIM, журналів аудиту та чіткої відмови від використання даних для навчання — залишаючи суттєві прогалини для ІТ-відділів і команд з комплаєнсу в ентерпрайз-сегменті.
"Цей інструмент дуже зручний у використанні, з корисними покроковими інструкціями. Кастомний AI-аватар для відео працює бездоганно, і навіть безкоштовний план повністю відповідає моїм потребам."
"HeyGen надзвичайно інтуїтивно зрозумілий і зручний у використанні для створення відеоконтенту зі ШІ. Я був вражений якістю аватарів і синхронізації губ, завдяки чому відео виглядають дуже природно."
"Тепер це вдається робити значно швидше й без поїздок. Я можу сидіти у повсякденному одязі та записувати всі свої відео за один дубль, заощаджуючи щотижня багато годин."
"Те, на що раніше йшли дні, тепер займає години. HeyGen пришвидшує створення відео, як ніщо інше, без жодних компромісів щодо якості."
"Я не дуже розбираюся в технологіях, але HeyGen настільки простий у використанні. Я створила професійне відео з першої спроби. Мені це безмежно подобається."
Я спершу ставився скептично, але якість ШІ мене вразила. Голоси й аватари — на найвищому рівні. Це однозначно робить наш робочий процес значно ефективнішим.
Поширені запитання
Чи можуть маркетингові команди повторно використовувати одне відео в кількох кампаніях і на різних каналах?
HeyGen дає змогу маркетинговим командам змінювати скрипти, аватари та мови в межах одного проєкту, щоб створювати десятки варіацій для реклами, соцмереж, email-розсилок і лендингів без повної переробки з нуля. Маркетинговий фокус D-ID зосереджений на персоналізованих зверненнях і відео з ведучими, що обмежує креативні можливості для масштабного повторного використання контенту в багатоформатних кампаніях.
Як креатори та солопідприємці можуть почати без бюджету?
HeyGen пропонує безкоштовний план з доступом до повного Studio, тож творці можуть створювати й публікувати відео, не витрачаючи коштів наперед. D-ID надає 14-денний безкоштовний пробний період з обмеженою кількістю кредитів, після чого потрібна платна підписка. Постійного безкоштовного тарифу немає.
Яка платформа краще підходить для підсилення продажів та аутричу?
HeyGen дає змогу командам продажів створювати персоналізовані відео з аватарами для пошуку лідів, демонстрацій і подальших дій, використовуючи індивідуальні цифрові двійники та клонування голосу. Персоналізація «один до одного» масштабується на весь пайплайн. D-ID підтримує персоналізовані відео на рівні API, що робить його придатним для автоматизації розсилок, якими керують розробники, але йому бракує вбудованих робочих процесів у Studio та глибини опрацювання аватарів, які потрібні нетехнічним командам продажів, щоб працювати самостійно.
Чи можуть команди внутрішніх комунікацій замінити дорогі записи загальних зборів і звернення керівництва?
HeyGen дає змогу перетворити керівника на цифрового двійника й створювати відшліфовані відеооновлення лише зі сценарію. Без зйомок, без узгодження графіків, без бронювання студії. D-ID може створювати відео з «говорячою головою» з фото та сценарію, але його формат лише портретної орієнтації та обмежені можливості бренд-кіту й інструментів керування роблять його менш придатним для відшліфованих, масштабних керівних комунікацій у компанії, які мають виглядати й сприйматися повністю у стилі бренду.
Яка платформа надає агенціям і консультантам більше творчої гнучкості для роботи з клієнтами?
Детальні налаштування HeyGen для кадрування камери, жестів, переходів і зовнішнього вигляду аватара дають змогу агенціям створювати унікальні, орієнтовані на конкретного клієнта відео. У межах однієї сцени може з’являтися кілька аватарів — для форматів на кшталт панельних дискусій або розмовних відео. Вихід D-ID обмежений відео з одним ведучим у вертикальному форматі, що звужує творчі можливості для агенцій, які створюють різноманітні матеріали для клієнтів.
Як кожна платформа допомагає створювати відео для анонсів продуктів і нових функцій?
Швидкий конвеєр HeyGen від сценарію до відео дає змогу командам продуктових маркетологів створювати відео для запусків, огляди функцій і контент із нотатками до релізів навіть за дуже стислі терміни. Коли специфікації змінюються в останню хвилину, просто оновіть сценарій і створіть відео заново за лічені хвилини, а не бронюйте зйомку ще раз. D-ID також може створювати швидкі відео з ведучим у кадрі, але відсутність повноцінної композиції сцени та обмежені можливості контролю бренду ускладнюють створення анонсів, які відповідають корпоративним стандартам бренду.
Що краще підходить для HR-команд, які створюють програми онбордингу для кількох регіонів?
HeyGen поєднує шаблони онбордингу з аватарами, переклад із синхронізацією губ більш ніж 175 мовами та пряму доставку в LMS із відстеженням SCORM в одному робочому процесі. HR-команди можуть створювати програми для окремих регіонів без додаткових інструментів чи підрядників. D-ID пропонує обмежену підтримку SCORM і не має глибокої нативної інтеграції з LMS, тож HR-командам доведеться самостійно поєднувати додаткові інструменти, щоб керувати багаторегіональним онбордингом у масштабі.